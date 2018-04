Do letadla už žádný notebook, jen mobil? Co způsobila bomba ze Somálska

Od 21. března si pasažéři na letech z vybraných letišť z regionu Blízkého a Středního východu nesmí vzít na letech do USA a Velké Británie na palubu žádnou jinou elektroniku než mobil. Notebooky, tablety nebo fotoaparáty musí být odbaveny do podpalubí. Od uvedeného data navíc americké úřady jednají o plošném zákazu, který by se dotkl všech letů do USA. Tedy i těch přímo z Evropy. Jednání s evropskými úřady zatím k dohodě nevedlo, ale pokud by zákaz začal platit, mohl by se rozšířit celosvětově na všechny lety.

A proč najednou tolik strachu? Příběh začíná v únoru loňského roku v somálském Mogadišu. Z tamního letiště letěl Airbus A321 místní společnosti Daallo Airlines do Džibuti. Chvíli po startu na palubě vybuchl notebook a v trupu letadla se udělala díra. Naštěstí se to stalo krátce po startu ve výšce asi 3 000 metrů a výbuch nepoškodil žádné systémy letadla, takže se posádce podařilo bezpečně přistát zpět v Mogadišu.

Podobných výbuchů proběhlo v letadlech v posledních letech více, tento ani neskončil velkými ztrátami na životech (zemřel jeden cestující, který vypadl z letadla). Jenže problém byl v tom, že bombu v notebooku se nepodařilo odhalit při běžné bezpečnostní kontrole. Navíc si americké úřady myslí, že bomba je nové konstrukce a při testech se ji nepodařilo stoprocentně odhalit. A to je problém.

Notebook, nebo bomba? Již nyní platí, že když se bezpečnostní kontrole na letišti nebude přepravovaná elektronika zdát bezpečná, může cestujícího vyzvat, aby předvedl její funkčnost. Pokud se notebook nebo mobil nepodaří zapnout, do letadla nesmí. Takže o nenabitý přístroj může pasažér přijít.

Problém tak velký, že může vést k úplnému zákazu větší elektroniky (do které by se bomba mohla vejít) na palubě letadel. Zatím platí, že v případě blízkovýchodních aerolinek musí být notebooky odbavené do zavazadlového prostoru. To v principu není řešení, které by výbuchu zabránilo. Snad jen v tom, že v zavazadlovém prostoru nemohou teroristé bombu umístit podle svých představ a může být problém i s načasováním odpálení.

Snad by i výbuch v zavazadlovém prostoru mohl mít menší intenzitu, ostatní zavazadla by ho mohla ztlumit. Na druhou stranu by se hůře hasil a je tu ještě jeden zásadní problém, kterým jsou lithiové baterie. Ty se naopak všeobecně nesmí v letadlech odbavovat do podpalubí, protože hrozí jejích samovznícení. Třeba prosté externí akumulátory mnohde v odbaveném zavazadle být nesmí.

Takže tady máme dvě nařízení, která jdou proti sobě. A to může vést k absolutnímu zákazu notebooků a další větší elektroniky v letadlech, což by mohl být zásadní problém. Ne tak pro turisty, na dovolené nebo na výletě se bez notebooku asi většinou obejdeme a nebo se s tím prostě smíříme. Jenže značnou část leteckého trhu tvoří obchodní klientela.

Ta už má problém teď, kdy je nutné na vybraných linkách odbavit notebook do zavazadlového prostoru. Zaprvé nemohou pracovat v letadle, což je na dlouhých linkách do USA běžná činnost, a zadruhé je zde riziko poškození (často drahého a důležitého) přístroje v zavazadlovém prostoru. Přece jen se s kufry obvykle v rukavičkách nezachází.

Společnosti z Blízkého a Středního východu sice zatím s elektronikou cestujících do USA a Velké Británie zacházejí nadstandardně, ale když se zákaz rozšíří, tak se taková péče v praxi bude provádět obtížně.

Co s tím? Je to velmi komplikovaná situace. Kdo jede do USA pracovně, tak notebook pravděpodobně bude potřebovat. Díky cloudovým službám by se teoreticky mohl rozjet byznys s půjčováním přístrojů na letištích, ale pohodlné to nebude ani za mák. Koupě nejlevnějšího notebooku je poněkud krkolomné řešení, protože potenciálně vyhodit minimálně 200 dolarů je poněkud neekonomické řešení a často i časově komplikované (nákup, instalace a podobně).

Bomba ze Somálska tak obrazně řečeno může zcela změnit trh se spotřební elektronikou. Notebooky mohou na trhu nahradit smartphony. Ne samy o sobě, na malém displeji se pracuje dost špatně. Ale co třeba nový Samsung S8 s krabičkou Dex nebo Microsoft Continuum?

To by mohlo fungovat. Nebyla by to plnohodnotná náhrada, ale řešení to je. Samozřejmě, pokud by k zákazu notebooků v letadlech došlo, tak je velmi pravděpodobné, že by na to výrobci smartphonů zareagovali a nabídli by další podobná řešení. V praxi to bude fungovat jen u výkonných přístrojů, ale to asi není tak zásadní omezení.

Ano, i Dex je potřeba k něčemu připojit, nutná je klávesnice, myš a displej. Myš a klávesnici asi nebude problém vzít sebou a jako displej poslouží televize, která je dnes v podstatě ve všech hotelových pokojích. Tedy zcela jistě těch, které využívá obchodní klientela.

V našem testu fungoval Dex velmi dobře, v principu notebook v rámci kancelářských aplikací nahradí, balík Office plnohodnotně podporuje. Problém je zatím v omezeném množství optimalizovaných aplikací, které na monitoru fungují v desktopovém rozlišení. Ale i to by se mělo změnit a v případě zákazu notebooků by to mohlo jít ještě rychleji. Problematické je, že neexistuje standard, Dex je řešení Samsungu. Microsoft má sice své Continuum univerzálnější, funguje na lépe vybavených modelech s jeho OS, ale těch je na druhou stranu tak málo, že je to vlastně bezvýznamná technologie.