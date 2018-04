Zajištění aut pomocí rádiových vln IV. - na kolik přijde?

Na závěr našeho seriálu o rádiovém sledování a vyhledávání vozidel jsme vám slíbili informace o pojišťovnách, které poskytují slevy na pojistném, pokud majitel vybaví svůj vůz sledovacím zařízením.

Pro systém Univers-SAT provozovaný např. společností European Travel Rescue - SOS, platí tyto slevy: Chmelařská pojišťovna - 30%

Česká pojišťovna - 20-40%

Česká Kooperativa - 30%

Moravskoslezská Kooperativa - 30%

Zurich pojišťovna - 20-35%

ČS - Živnostenská pojišťovna 45-50%

Allianz pojišťovna - 20%

Certusia pojišťovna - 40%

Česko-rakouská pojišťovna - 20-40%



Pro systém Sherlog společnosti Secar platí následující slevy:

Česká pojišťovna - 20-40%

Česká/Moravskoslezská pojišťovna - až 30% (až 70% na prvním lhůtním pojistném)

ČS Živnostenská pojišťovna - 15% z pojistného pro roziko odcizení a 25% v kombinaci s imobilizérem

Česko - rakouská pojišťovna - 15% z kompletního pojistného a 30% z pojistného pri riziko z odcizení

Pojišťovna IPB - 20-30%

Certusia - 30%

Allianz pojišťovna - 20%

Chmelařská pojišťovna - 30%

Winterthur pojišťovna - až 10%

Generali pojišťovna - 20%

Zurich pojišťovna - 20%



Nyní se můžeme podívat na samotné ceny jednotlivých sledovacích zařízení. Začínáme Sherlogem, protože v oblasti cen rozhodně vede.



Sherlog LITE:

Sada LITE - 5246 Kč s DPH

Aktivace - 5019 Kč s DPH

Roční poplatek - 4725 Kč s DPH

Instalace sady - 735 Kč s DPH

Cena sady LITE v prvním roce je tedy 15720 korun včetně DPH.



Sherlog Standard:

Sada Standard - 8662 Kč s DPH

Aktivace - 14700 Kč s DPH

Roční poplatek - 4725 s DPH

Instalace - 4935 Kčv s DPH

Cena sady Standard v prvním roce je 33022 Kč včetně DPH.



Pokračujeme příklady cen zařízení, pracujících s technologií GPS a provozovaných společností European Travel Rescue, které je pro osobní automobily dostupné také ve dvou provedeních. Zařízení s označením US 1 poskytuje svému majiteli veškeré monitorovací služby a stojí, včetně DPH 48 778 Kč. Druhý typ má překvapivě název US 2 a kromě základního monitoringu jeho instalace přináší i možnost komunikace s dispečerem a používání nouzového tlačítka a to za 57 328 Kč.

Další náklady, společné pro oba typy zařízení představuje aktivační poplatek ve výši 1220 korun. Roční poplatek je v případě zajištění bezpečnosti pouze v ČR 8418 korun a pokud se smlouva o ochraně vašeho vozu vztahuje i na zahraničí, zaplatíte 12 078 Kč (všechny ceny jsou včetně DPH).



Přestože instalace zařízení pro sledování auta představuje další náklady, jsou zejména při odečtení slev od pojišťoven, rozumným a přijatelným zvýšením ročních nákladů na provoz auta. Samozřejmě, že se nevyplatí jej instalovat na starého Wartburga, ale majitel Audi by s podobným zařízením počítat již při nákupu.