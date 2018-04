Zajištění aut pomocí rádiových vln

Mnozí z vás jsou jistě členy široké motoristické rodiny. Znáte proto asi důvěrně ty nepříjemné pocity, když necháváte svého čtyřkolového miláčka opuštěného na ulici či nehlídaném parkovišti. Ty obavy, zda se vašemu drahému vozítku nic nepřihodí, zda mu nějaký hňup z nedostatku lepší zábavy neutrhne zrcátko nebo jej neobejde s korunou. Někomu se také může zalíbit anténa nebo zbrusu nové poklice na kolech, někdo další může dostat nápad podívat se, co máte v kufru nebo jak vám hraje rádio. A to pořád není to nejhorší, protože také můžete ráno přijít k autu a zjistit, že jej někdo přemístil. Pokud možno do jiného města nebo také do jiného státu. K vzteku je to vždy, na infarkt také, ztráta drahého vozu se nahrazuje hůř a legislativa vám neumožňuje pachatele při případném dopadení rozčtvrtit koňmi nebo jej jinak linčovat. Co s tím?

Existují samozřejmě různé způsoby ochrany. Od těch primitivních, které odcizení brání mechanicky, třeba uzamčením volantu až k různým imobilizérům či hadům a škorpiónům v autě (což je mimochodem zákonem zakázano tedy ne vozit hada, ale dát si do auta nástrahu proti zlodějům). Společnou nevýhodou těchto prostředků je jejich jednorázovost. Pokud gauner vaše zabezpečení překoná, může si s autem dělat co chce. Jde vůbec auto nějak zajistit i v době po odstranění zámku volantu? Buďtě klidní, jde to. Dokonce velmi účinně.

Trh nám nabízí relativně dostupné možnosti rádiového sledování vozidel. Zabezpečení spočívá v instalaci vysílače, který sděluje svoji polohu a ta se zobrazuje na obrazovce v centrále. Vysílače i čidla, která jsou pro rádiové sledování umístěna na vozidle, jsou instalována skrytě a nijak tedy neupozorňují lumpy a zloděje na to, že vůz je takto chráněn a oni pravděpodobně svoji jízdu skončí v policejní cele.

Podle druhu zvoleného systému je pak možné dostávat pravidelně informace o poloze vozu na svůj mobilní telefon prostřednictvím SMS nebo se tyto zprávy dostávají pouze do dozorového střediska. Je možné mít ochranu nastavený tak, že se aktivuje jen při uvedení vozu do pohybu, ale je možné vyhlašovat alarm i při pohybu do výšky, kdy se kola auta nepohybují. Tato možnost je jistě aktuální zejména u velmi drahých vozů, které mohou pobertové nakládat třeba na různé plošiny mimo jiné i proto, že signalizaci klasického pohybu vozu předpokládají.

Pak nastává chvilka pro akční film, protože do práce nastupuje zpravidla bezpečnostní agentura se svými vozidly nebo dokonce letadlem. Zipy na černých kombinézách se zapínají, pistole natahují, na hlavách se objevují černé kukly, motory burácejí. Monitory stále ukazují polohu ukradeného auta, ochránci majetku se přibližují, auto předjíždějí, zastavují, někdy následuje honička, vždy však zločinec končí opřen čelem o kapotu, ruce s želízky za zády. Po krátké mezihře si jej odváží do své cely policie. Některé bezpečnostní agentury, při splnění prakticky všeho popsaného, se omezují na vyhledání a sledování ukradeného vozu a samotný zásah nechávají na Policii ČR, což je způsob lépe odpovídající našim zákonům.

Dnes se používají dva základní systémy zajištění sledování polohy střeženého vozu. První využívá GPS (Global Positionning System), kdy vůz díky vysílači zaměřují satelity na oběžné dráze. Druhý systém využívá trunkové sítě, ale princip zaměření i vyhledání je podobný. Každý systém má své přednosti i zápory, ovšem oba představují velmi účinnou možnost vyhledání ukradeného auta na území naší republiky, v případě GPS i po prakticky celé Evropě.

V souvislosti GPS je dlužno poznamenat, že jeho použití přináší i další možnosti. Ty jsou již určeny větším zákazníkům, například autodopravcům. Po zabudování vysílačů sloužících ke zjišťování polohy, může dispečer takové firmy průběžně sledovat jejich pohyb, aniž by bylo nutné nejprve vozy ukrást. Firma si tak může být jista, že její auta se po případné krádeži snadno a rychle najdou a zároveň má kontrolu nad činností řidičů. Zbytečné náklady za pseudoslužební jízdy na chalupu nebo na melouch pak rychle odpadají. Navíc může dispečerské centrum směrovat svá auta za novým nákladem s ohledem na jejich aktuální polohu.

Některá zařízení jdou dokonce ještě dále a zajišťují nejen informace o poloze vozu, ale umožňují také komunikaci mezi řidičem a centrálou, zpravidla na bázi GSM. Tím dochází k dalšímu zlepšení kontaktu, navíc se tak šetří firemní náklady, protože řidiči mohou volat pouze na čísla, pro něž mají oprávnění.

Pojďmě však zpět k zajištění osobních vozidel. Naštěstí již minula doba astronomických cen těchto služeb a jejich poskytovatelé je již nabízejí i za podmínek dostupných podstatně většímu okruhu klientů. Díky konkurenci si totiž příslušné firmy uvědomily, že nejbohatší klientela bude brzy rozebrána. Dnes jsou proto v nabídce i řešení vhodná pro majitele aut cenové střední třídy, s pořizovací cenou od 15000 korun. S cenou souvisí i nezanedbatelné slevy na pojistném, které při instalaci sledovacího zařízení poskytují některé pojišťovny.

Dnes jsme vás chtěli seznámit s možnostmi, které dnes poskytuje tento způsob ochrany. Celému tématu se budeme věnovat ještě v několika následujících pokračováních, v nichž najdete i konkrétní údaje na něž se v dnešní úvodní části pochopiteně nemohlo dostat.

Dovolujeme si také požádat brněnskou firmu Ponny o kontakt, protože ledva navázané spojení se nějak přerušilo a slibované informace se nám rozhodně nezdály nezajímavé. Předem děkujeme.