Zajímavý workshop o GSM proběhl v Praze

Praha hostila 7. září 1998 zajímavý workshop sponzorovaný firmou Motorola - People it touch with cellular. Tento workshop patří pod hlavičku konferencí IBC a nám se - za vydatné podpory Interelu a Motoroly - podařilo na něj do hotelu Intercontinental dostat.

Proč o tom mluvíme? Protože téma workshopu bylo nadmíru zajímavé - multilayer and multiband - tedy zvyšování propustnosti sítě přidáním dalších vrstev a rozšířením pracovních frekvencí. Téma věru zajímavé pro naše sítě.

Workshop je vlastně setkání lidí, kteří ale konečně řeší praktické úkoly, namísto elaborování nad hypotetikou problému. Stejně tak na In Touch (jak jsme workshop ihned přezdili). Namísto nezáživných teorií se za malý pultík vždy postavil někdo, kdo mluvil o svojí domácí síti a o tom, jak v ní který problém řeší. Jelikož konferenci sponzorovala Motorola, tak řečníci byly převážně z Motoroly nebo partnerských firem - konferenci to ale neochudilo, v auditoriu posedávali odborníci z Ericssonu a dalších konkurenčních firem, kteří neváhali rozproudit debatu.

Na workshopu jsem si opět všiml jedné zajímavé věci - když necháte mluvit techniky, začnou se odtrhávat od reality. Zatímco na meetingu marketingových bosů se povětšinou rozebírá stávající situace, technici se ponoří do problémů, které nastanou za rok. Stejně tak zde - mluvilo se o multibandu jako léku na přetíženost GSM sítí v centrech velkých měst. Technici měli v zásadě ve všem jasno - namontuje se přídavná síť v pásmu DCS-1800, využije se stávající technika GSM sítě, zřídí se frequency hopping a je vyřešeno. To, že duální mobilní telefony jsou v současné době stále mimo úvahu je nechávalo ledově chladnými. Proč? Oni totiž rokovali o podobě GSM sítí, jaká bude nejdříve za rok - a do té doby někdo reálné duální telefony vyrobí. To nebyl jejich problém - jejich problém bylo vyřešit to, co GSM síť čeká za rok, za dva roky.

Proč říkám, že nejsou reálně nasaditelné duální telefony? Kolik jich máme - Nokia 6150 půjde teprve do výroby, Motorola cd920/93 je drahá, stejně tak Ericsson SH 888 nebo Siemens S16 - nic z toho nepřichází do úvahy jako dotovaný telefon. Jediný potenciální dotovaný telefon je Motorola cd160 - a její krása je odvozena od modelu d160, tedy bych řekl, nic moc. Až bude duální telefon v cenové úrovni dotovatelného telefonu za 1000 Kč, pak přijde vhodná doba pro dualitu sítě.

Ale teď vážněji. Pokud se člověk na workshopu zaposlouchal do těch problémů, přišly mu nezvratně blízké - a pokud jste technik zodpovědný za to, že síť GSM bude za rok stačit síti konkurenta, pak byl o důvod víc, proč pozorně poslouchat.

Multilayer - tedy vrstevnatost sítě GSM (lepší překlad mne nenapadl). Tato vlastnost byla již dříve uvažována, ale v praxi téměř nepoužívána. Multilayer je vlastně několik úrovní GSM signálu, které rozlišujete podle toho, jak je hodláte využívat.

Makrolayer - tedy nejvyšší vrstva je určena například pro rychle se pohybující objekty - například automobily na magistrále. Ty vyžadují častý handover, ale již zřídka při jízdě autem například surfujete nebo přijímáte další hovor.

Mikrolayer - tedy střední vrstva. Ta je určena pro běžné chodce na ulici, kteří potřebují i pokrytí podchodů (to auta tak netrápí), různých stran ulice atd. Tato vrstva je méně náročnána hand-over, ale více náročná na kvalitu a služby.