Tančící „Trump“ i odhalená nevěra. Témata, která vás zaujala i pobavila

1 Pomsta otravným obchodníkům po telefonu je sladká

Po telefonu nám obvykle nutí produkty či služby, o něž nemáme vůbec zájem. Telemarketingové hovory jsou pro mnohé mobilní uživatele přinejmenším otravné. Programátor z USA ovšem na tyto obchodníky po telefonu vyzrál, vrací jim stejnou mincí. Vytváří totiž automatické nahrávky, které mají volajícího zmást a přesvědčit ho, že hovoří se skutečným člověkem. Stačí k tomu opravdu málo - do databází telemarketingových společností cíleně zařadit jedno z mnoha vlastněných telefonních čísel s přiřazenou automatickou nahrávkou a pak již jen čekat, než se zase nějaká ta „telemarketingová ryba“ sama chytí do sítě.

2 Senzacechtivá youtuberka připravila otce o zaměstnání

Říká se, že není důležité být první, ale zúčasnit se. Toto rčení ovšem pro svět youtuberů neplatí, zde prostě první bere. A tak se mnozí snaží přijít s exkluzivními materiály jako je například videorecenze v té době ještě neprodávaného iPhonu X - toto prvenství si připsala youtuberka Brooke Petersonová. Avšak nejen že novinku natočila v době, kdy na jakékoli recenze bylo ještě uvaleno embargo, ale video pořídila zjevně bez potřebného povolení přímo v cupertinské centrále Applu. Původní materiál Petersonové sice z YouTubu zmizel, to ovšem nezabránilo téměř nekontrolovatelnému šíření kopií. Nerozvážným krokem tak zadělala na problém svému otci, který v té době pro Apple pracoval. Společnost s ním totiž prakticky okamžitě kvůli hrubému porušení vnitropodnikových pravidel rozvázala pracovní poměr.

3 V prezidentském iPhonu má Trump jedinou aplikaci. I tak je rád

Zatímco běžný uživatel má ve svém smartphonu desítky aplikací, americký prezident se musí spokojit pouze s jedinou. Uhodnout, o kterou jde, není vůbec těžké. Trumpova aktivita na Twitteru je totiž pověstná. Zaměstnanci Bílého domu mají ovšem o úkol navíc - musí Trumpa zaměstnat pracovními povinnostmi natolik, aby neměl čas na sledování zpravodajských kanálů a tweetování.

4 Na audio jack není u iPhonu 7 prý místo. Nesmysl, řekl si kutil

iPhone 7 Scottyho Allena je světovým unikátem. Je totiž jedinou „sedmičkou“, která je vybavena standardním 3,5mm sluchátkovým konektorem. Softwarovému inženýrovi a internetovému kutilovi v jedné osobě, který na sebe již dříve upozornil sestavením iPhonu 6s z náhradních dílů sehnaných po čínských tržnicích (více viz Postavil si vlastní iPhone z dílů z čínských tržnic. Levné to nebylo), posloužila Applem standardně dodávaná redukce z lightningu na audio jack. Zásah do telefonu se ovšem neobešel bez posunutí či dokonce odstranění některých standardních součástek. Sami to raději nezkoušejte.

5 Šli po lajcích a penězích. Otevřeli si proto farmu. Klikací farmu

Asi na v přepočtu 100 tisíc korun si přišla trojice Číňanů, kteří v Thajsku v blízkosti hranic s Kambodžou provozovali farmu. Jejich příjem ovšem negeneroval prodej živočišných produktů, ale armáda stovek centrálně ovládaných smartphonů. Pro své okolí podezřelí muži totiž v jednom z domů provozovali takzvanou „klikací farmu“ - na 500 aktivních smartphonů napojených k počítačům zde zajišťovalo lajky pro vybrané produkty na čínské sociální síti WeChat. Policie navíc v domě zabavila stovky tisíc SIM.

6 Ani čtečka otisků prstů neochrání vaše největší tajemství

Byl by to patrně další z poklidných letů společnosti Qatar Airways na trase mezi katarským Dauhá a Bali, to by ovšem nesměla být na palubě alkoholem notně posilněná žena, která umně využila chvilky, kdy její choť usnul. Prst spícího muže totiž přiložila na čtečku otisků na jeho telefonu, načež jej po chvíli zasypala četnými nadávkami a ránami. V mobilu totiž nalezla důkaz, že ji podvádí. Posádka letadla nebyla schopna rozzuřenou pasažérku uklidnit, letadlo tak muselo neplánovaně přistát v indickém Čennaí. Íránský pár včetně dítěte musel letadlo opustit.

7 Nabíjel mobil v posteli a málem zemřel

Ach, ty sociální sítě. Někteří uživatelé jim propadli natolik, že se s nimi probouzejí i usínají. Středoškolský konzultant Wiles Day z alabamského Huntsvillu si to ovšem po letošní zkušenosti již odpustí. Právě kvůli kontrole účtů na sociálních sítích byl totiž navyklý usínat s nabíjejícím se iPhonem. Day ovšem ke své smůle nosil psí (vojenskou) známku, právě ta se mu o jedné letošní noci zachytila o částečně odhalené kolíky nabíječky zapojené do prodlužovacího kabelu. A probuzení to bylo opravdu velmi nepříjemné - rozžhavený řetízek způsobil mladému muži popáleniny druhého a třetího stupně na krku a na rukách. Day tak studenty školy, v níž působí, před nabíjením mobilů v posteli odrazuje.

8 Do vany si vzal nabíjející se iPhone. Znovu už to neudělá

Kdybychom za naši redakci rozdávali Darwinovu cenu, Brit Richard Bull by byl jasným adeptem na vítězství. Již v prosinci loňského roku se totiž rozhodl zpříjemnit si čas ve vaně iPhonem. Jenže vybitá baterie si žádala připojení k nabíječce. Bulla tak nenapadlo nic lepšího, než si z vedlejší místnosti natáhnout prodlužovací kabel a následně si jej položit na hruď. Muže bez známek života objevila až manželka, přivolaní zdravotníci mohli pouze konstatovat smrt. Koronerův asistent následně varoval, že telefon může být v koupelně stejně nebezpečný jako vysoušeč vlasů.

9 V Praze sněžilo už v září. Díky Applu, točil zde vánoční reklamu

Vánoce na blátě jsou v Česku již jakousi každoroční tradicí. Letos k nám sníh dorazil ovšem již koncem září, bílá nadílka tehdy pokryla vybrané části hlavního města. Umělý sníh do Prahy „přivezla“ společnost Apple, která si ji vybrala pro natočení letošní vánoční reklamy. „Sněhová“ čepice pokryla především Náplavní ulici, umělý sníh padal ovšem i na Železničním mostě mezi Smíchovem a Výtoní, na dvůr v Dlouhé ulici 37 či v okolí horské dráhy na holešovickém výstavišti. Není to navíc poprvé, co si Apple vybral pro natáčení právě Česko. Vrátí se k nám i příští rok?

10 Tři dny ležel zraněný pod vodopádem. Kvůli touze po selfie

Že se nehody spojené s pořizování selfie nevyhýbají ani veřejně známým osobám, dokazuje příběh britského herce Paula Nichollse. Bývalá hvězda britské mýdlové opery EastEnders se navíc přesvědčila, že chvilka neopatrnosti může vyjít opravdu velmi draho. Při dovolené v Thajsku totiž zatoužil po selfie u vodopádu, který objevil na ostrově Ko Samui během výletu na motorce. Ovšem hledání vhodného záběru jej patrně pohltilo natolik, že opomněl dbát na bezpečí. Opuštěné motorky si jeden z místních obyvatel všiml až po dlouhých třech dnech. Přivolaní záchranáři pak podchlazeného herce našli uvězněného v kamenitém jezírku na úpatí vodopádu. Při pádu si zlomil nohu a nebyl schopný pohybu, navíc si utopil mobil, což mu znemožnilo přivolat si pomoc.

Bez selfies ani ránu Jedni kvůli nim umírají, jiní ničí umění

Pořizování autoportrétů je ošemetnou záležitostí už roky. Právě kvůli touze po jedinečném snímku mnozí nevnímají své okolí. Například návštěvnice galerie v americkém Los Angeles způsobila letos kvůli touze po selfie obrovskou škodu. Zády totiž vrazila do jedno z podstavců, čímž vyvolala dominový efekt. Škoda se vyšplhala na v přepočtu zhruba 4,5 milionu korun.

V Indii se pak student Somnath Mhatre rozhodl kvůli selfie políbit kobru, za svou nerozvážnost ovšem zaplatil tu nejvyšší daň. Podle mladíkova facebookového profilu se takovému nebezpeční nevystavoval poprvé, vyžíval se totiž v lovu jedovatých hadů. Letos se ovšem přepočítal.



Bizarnost roku Trump, Putin a Kim Čong-un spolu tančí

Tři světoví mocnáři tančící a veselící se s úsměvem na tváři bok po boku. A k tomu infantilní hudba. Zatímco v reálném světě si nemohou vzájemně často přijít na jména, tak v bizarní reklamě hongkongského prodejního řetězce Wilson působí Donald Trump, Vladimir Putin a Kim Čong-un jako největší kamarádi. Prodejce mobilních telefonů kvůli parodické reklamě samozřejmě neoslovil reálné osoby, dvojníci jako by jim ovšem z oka vypadli.