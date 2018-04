Zajímavost z Kanady - sluchátko bluetooth

Na první pohled bluetooth handsfree vypadá jako kartáček na zuby budoucnosti, ale věřte, že o zuby tady nejde, leda o modré. Pomocí moderní bezdrátové technologie můžete telefonovat s mobilem umístěným v kapse nebo batohu, jedinou podmínkou je mít telefon s podporou bluetooth, ale těch je v dnešní době na trhu celá řada. Sluchátko má pevný klips, takže jej ani při prudších pohybech z ucha nesetřesete. Klips je navíc přenastavitelný, takže si sluchátko můžete uzpůsobit pro nošení na levém či pravém uchu, podle toho, jak jste zvyklí.



Spárování handsfree s mobilním telefonem, PDA nebo jiným zařízením, které umožňuje odposlech, je jednoduché. Na telefonu vyberete v menu konfiguraci bluetooth a zvolíte položku přidat zařízení. Na vypnutém sluchátku zmáčknete třícestné tlačítko (najdete jej na vrchní ploše přístroje) a podržíte jej po dobu deseti sekund, dokud dioda na přední straně sluchátka nezačne střídavě červeně a zeleně blikat. Telefon by měl po chvíli najít nové zařízení, požádá vás o kód, který je standardně nastaven na 0000 (samozřejmě si kód můžete změnit). Proběhne-li spárování úspěšně, na displeji telefonu se vám objeví název nového zařízení a na sluchátku začne blikat zelená dioda.



S handsfree je dodáván standardní AC Adaptér s redukcí, na které je kontrolní dioda indikující nabíjení. Nabíjení trvá zhruba 80 minut. Sluchátko se nasazuje jednoduchým odklopením klipsu a jeho pevným zasazením za ucho. Při delším nošení ale cítíte poměrně velký tlak na uchu, tady by se výrobci dalo vyčíst ne úplně pohodlné ukotvení, ale po kratší jízdu autem nebo v jiném dopravním prostředku je sluchátka na uchu snesitelné. Při nasazování headsetu musíte pečlivě dbát na to, aby mikrofon na podlouhlé plastové tyčce směřoval co nejblíže k vašim ústům. Sluchátko má dobré zvukové vlastnosti, z reproduktoru je zvuk slyšet téměř stejně jako z telefonu, hlasitost si můžete během hovoru redukovat vrchním třícestným tlačítkem.

Sluchátko zapnete přidržením vrchního tlačítka, po chvíli uslyšíte zvukové oznámení, že se vám přístroj podařilo zapnout. Stejným způsobem sluchátko také vypnete. Výrobce uvádí, že pro klidný a nerušený hovor se nesmíte sluchátkem vzdálit na více než 10 metrů od telefonu, podle našich zkušeností je dobré být sluchátkem nejdále na pět metrů, při delší vzdálenosti se již hovor začíná pozvolně vytrácet. Příchozí hovor přijmete sluchátkem opět stiskem třícestného tlačítka. V případě, že váš telefon podporuje funkci hlasové vytáčení, můžete hlasovou volbu provést přímo bondovkou, a to jednoduše po dvojitém stisku jejího tlačítka. Bluetooth sluchátko vyrábí kanadská firma Wireless Networks inc. a zakoupit jej můžete například v internetovém obchodě Bluetooth-shop za 3690 korun, kde máte na výběr ze tří barevných kombinací handsfree. Cena to sice není nízká, ale když uvážíte bezpečné a pohodlné telefonování, vyplatí se o něm minimálně uvažovat.