Zajímavé věci na českém trhu: GTS koupilo NetForce

Český telekomunikační a internetový trh má zase o zajímavou událost postaráno. Společnost. O této akvizici se spekuluje již přes půl roku, důkladně byla přetřásána i na loňském Invexu, ale vzhledem k tomu, že s NetForce sousedí naše kancelář, nebylo by asi zcela korektní, kdybychom tuto novinku pustili jako první, ačkoliv ji máme z první ruky. A tak jsme museli čekat, až to za nás udělá Lupa

Celá akce má několik zajímavých aspektů. Především GTS je rovněž internetový provider, jenž se snaží na českém trhu etablovat. Před několika měsíci ovšem odkoupil společnost Dattel, pražského alternativního operátora připojujícího zájemce z Prahy 1 a 2 na vymezeném území. Tím se společnost GTS stala podílníkem na perspektivní firmě. O Dattelu se v minulosti často tradovalo, že finančně nestačí s dechem a na velké investice mít nebude - to také mohlo být důvodem, proč Dattel nabídku GTS přijal. O GTS se totiž rozhodně nedá říci, že by pro něj peníze představovaly problém.

Právě s finanční investicí kapitálově silného partnera může být pozice Dattelu velmi zajímavá. Již v současnosti je přes něj připojeno několik dial-up bodů několika operátorů. Za volání do sítě Dattelu ovšem musí Telecom poctivě odvádět dílek - což Dattelu vyhovuje. S liberalizací trhu bude postavení Dattelu ještě zajímavější zejména s očekávaným nástupem ISDN služeb, ale také vzhledem k poměrně atraktivní nabídce TVinternet ve spolupráci s NetForce.

Jemně řečeno "velmi úzké vztahy" mezi NetForce a Dattelem zavdávaly oprávněnou příčinu k předpokladu, že GTS bude po vstupu do společnosti Dattel chtít odkoupit i NetForce. Tak se také stalo a nejdůležitější smlouvy jsou již i podepsány.

Co tím GTS získalo? Především NetForce patří do skupiny v Praze poměrně dobře zavedených ISP - mezi jeho klienty patří třeba N-Text nebo Lucerna či Mountfield a špatnou pozici nemá ani v pohledu dial-up připojení. Druhak NetForce má extrémně výhodnou polohu - sídlí dvě patra nad ústřednou Dattelu. A do třetice - finanční výsledky NetForce za rok 1998 a jeho usídlenost v některých lokalitách nejsou vůbec špatné.

Cena, za kterou GTS odkoupil NetForce, není známa - a pochybuji, že bude někdy oficiálně potvrzena, to se v Čechách moc nenosí. Výsledkem celé transakce je posílení pozice GTS, jenž je nyní i držitelem infrastruktury via Dattel a držitelem další klientely via NetForce. Vzhledem k tomu, že mezi českými internetovými providery se chystá k větší vlně nejrůznějších akvizic a odkupů, je další posilování pozic ponejvíce logické a naopak to vytváří tlak na další skupování a propojování.

Pro Mobil server z toho samozřejmě vyplývá i něco více. U společnosti NetForce dlí Diana - náš hlavní server - již třetím rokem. Rozhodně netvrdím, že jsme nejlepší zákazník NetForce. Naše měsíční platby patrně představují maximálně přilepšení na tramvajenky pro pár zaměstnanců a kapacita linky, kterou dokážeme vytížit, těmto platbám - kulantně řečeno - neodpovídá. To se samozřejmě novému majiteli může a nemusí líbit a může a nemusí chápat naši přítomnost jako vhodnou reklamu. Bude jen na něm, zda bude ochoten vágně definovanou smlouvu mezi Mobil serverem a NetForce akceptovat, nebo zrušit. V každém případě se nemáte čeho obávat - naše připojení v PVT.Net nebo Telenor Internet může téměř okamžitě převzít práci i hlavního serveru Mobilu.