Zajímavé ceny dubnových dotací mobilů

Jak jsme již varovali, na první duben přichází solidní záplava nových telefonů do dotací obou operátorů - samozřejmě tu záplavu berte s rezervou, ale je tu opravdu pár kousků, které stojí za to popřemýšlení o nich.

V síti Paegas bude asi největším šlágrem nejlacinější dualband v Čechách a to Siemens C25. Poměrně příjemný a laciný telefonek by vás mohl potěšit za rozumných 1219 Kč včetně DPH, což nastoluje otázku, zda si vybrat Bosch 608 za 1 Kč nebo tento dualband. Kromě toho zůstávají ceny na Nokia 6110 - 8534 Kč a na Nokia 6150 za 8783 Kč. Samozřejmě již z cenového srovnání jasně doporučujeme koupit Nokia 6150 s dualbandem a smart messagingem. Rozdíl 200 Kč se tu vyplatí. Informace o telefonu Siemens C25 jsou zde.

Trošku více šlape do nabídky EuroTel - ten nasazuje ihned několik želízek v ohni. Především je to Alcatel One Touch Club za 995 Kč. Ten se tedy po Go sadě ocitá i mezi klasickými dotovanými telefony. Alcatel ovšem mezitím ohlásil inovovanou verzi Club DB, ta je především vybavena hlasitým hands-free, ale na trhu bude někdy v červnu.

Není to poslední z Alcatelů v nabídce - Alcatel One Touch Pocket bude za sympatických 4995 Kč a já doporučuji zamyslet se nad ním, neb jde o velmi hezký telefon se snadným ovládáním a dostatkem paměti na telefonní čísla. Oproti Pocketu stojí Philips Genie s cenou 6995 Kč. Informace o Alcatel One Touch Pocket najdete zde.

Zůstává v platnosti zajímavá cena na Nokia 5110 - EuroTel je vyprodává, protože hodlá zaskladnit Nokia 3210. Nokia 5110 tedy nakoupíte za 1995 Kč - stále je to velmi dobrý telefon a na Nokia 3210 si budeme muset ještě nějaký ten měsíc počkat. Další telefon z nabídky Nokia a to model 8810 u EuroTelu seženete za lidovku - 21995 Kč.

Nyní novinka v Go sadách - Go Star - tedy balíček Philips Savvy, Go kartu a Go 500 Kč kupon seženete od dubna za 7995 Kč. EuroTel zřejmě bude chtít brnkat na strunu možnosti posílat emotikony - malé obrázky - v SMS zprávách, to ale bude fungovat jen mezi Savvy telefony. Informace o telefonu Philips Savvy jsou zde.

Připomínám, že tyto ceny nejsou stále ještě oficiální - ty oficiální a platné pak zase dáme do přehledu cen mobilních telefonů na titulní stránce.