Zajímavé BTS: Třetí nejvyšší vysílač v Praze

Na křižovatce Vinohradské a Votické, nad stanicí metra Želivského, stojí jedna z nejstarších výškových budov v Praze (postavena 1968), jejíž střecha se nyní má stát nosičem velkoryse řešené anténní konstrukce. Do roku 1996 patřila budova podniku zahraničního obchodu Strojimport a na jejím vrcholu svítila rudá hvězda. Nyní budovu vlastní společnost Stimbuilding, která pronajímá kancelářské prostory a pronajímá také střechu „malého mrakodrapu“. Pro stavbu bylo vybráno velmi výhodné místo, věžák stojí na kopci mezi Žižkovem a Vinohrady, a než byl zastíněn novějšími stavbami, stal se na dlouhou dobu skutečnou dominantou pražského obzoru. Budova měří 67 m, její střecha je nejvyšším bodem v okolí (337 m. n. m.). Samozřejmě je vyšší než nedaleká telekomunikační věž Českého Telecomu, je však také vyšší než slavná Petřínská rozhledna (měří 60 m).

Počítačový model budoucí anténí konstrukce Grafické srovnání

V současnosti střecha budovy nese okolo 60 antén. Jsou to především parabolické antény pro mikrovlnné spoje, místo pro ně si zde pronajali především internetoví provideři (Cesnet, Casablanca, CzechOnLine, Telenor, GTS aj.). Mobilní operátoři jsou zastoupeni pouze Eurotelem, který zde nemá základnovou stanici, ale jen malou parabolickou anténu zajišťující signál pro antény v jednotlivých patrech budovy. V rozích budovy jsou vztyčeny tzv. sektorové antény společnosti Star 21, které jsou určeny pro přímé vysokorychlostní připojení na internet.

Eurotel (menší) GTS (nejvyšší) Telenor (největší) Tele 2 BreezeNet

V současnosti jsou antény instalovány na jednotlivých stožárech na celé ploše střechy. Často je proto velmi obtížné směrovat antény tak, aby se zamezilo jejich vzájemnému rušení. Vlastník budovy se rozhodl využít výhodnou polohu a výšku budovy a bude realizovat projekt ocelové konstrukce, která se vztyčí na střeše „mrakodrapu“. Konstrukce má tvar jehlanu obdélníkového půdorysu, v jejím středu bude zasazen stožár o výšce 25 metrů. Celková výška budovy se tak zvýší na úctyhodných 92 metrů a stavba se rázem stane třetím nejvyšším vysílačem v Praze (po Žižkovské věži a pankráckém Motokovu).

Původní projekt počítal s tím, že střecha ponese 12 jednotlivých trojnožek, na nichž budou instalovány antény. Zvítězil však návrh, který umožňuje umístit na konstrukci větší počet antén, které se budou mnohem snadněji směrovat. Plán počítá se zdvojnásobením počtu antén (ze stávajících 60 na 120), ale teoreticky je možné umístit jich na konstrukci ještě několikrát více.

Již dnes je jisté, že své vysílače zde budou mít stávající zákazníci Stimbuildingu (ASM, Inway, GTS, Casablanca, Tele, CzechOnLine, Eurotel, Contactel, Policie ČR, AVI, ITS). Většinou se bude jednat o parabolické antény pro mikrovlnné spoje a sektorové antény (mj. společnost Tele 2). Dále bude mít na stožáru svůj vysílač radio Country a BBC.

Stavba by měla stát 13,5 milionu, návratnost vynaložených prostředků bude asi pět let. Na financování stavby se významně podílí také RadioMobil, který by na konstrukci stavby měl svými parabolickými anténami obsadit celé jedno patro. Stále se neví, kdy bude výstavba započata, ale dodací lhůta celého projektu je velmi krátká - pouhý půlrok.

Stavět se bude ze země jeřábem, stožár bude do středu konstrukce zasazovat helikoptéra. Kvůli bezpečnosti letového provozu se počítá s nočním osvětlením stožáru. Projektanti se snažili minimalizovat rizika spojená s provozem vysílače, podle propočtů by měl stožár přestát veškeré povětrnostní vlivy - ocelový jehlan nebude postaven na střeše, ale vlastně bude tvořit novou střechu budovy, a tím se přímo spojí s nosnou konstrukcí budovy. Povrch ocelové konstrukce bude pokryt žárovým pozinkem a střešní místnost pro techniky a obslužnou elektroniku projektanti vybavili samozhášecím zařízením, které do 10 vteřin po vyhlášení poplachu vpustí do místnosti plyn dusící oheň. Samostatný dieselový agregát napájející obslužnou elektroniku bude umístěn až v suterénu budovy.