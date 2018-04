Zajímavé BTS: skutečně provizorní stožáry

Stavitelé sítě Oskar mají opravdu dostatek fantazie a dokáží postavit základnovou stanici (BTS) snad opravdu kdekoliv, bez ohledu na překážky. Už minule jsme vám ukázali fotografii BTS na stožáru vysokého napětí a na vyřazeném těžebním stroji. Dnes pro vás máme další lahůdky, opět z dílny Ericssonu, který pro Český Mobil staví síť Oskar na Moravě.

Všechny dnešní fotografie pocházejí od jednoho z našich čtenářů. Pořídil je převážně v loňských letních měsících, kdy se síť Oskar stavěla živelně bez stavebních povolení a často i bez vědomí majitelů pozemků. V té době technici skutečně vzali za vděk čímkoliv, co šlo vztyčit do výšky alespoň dvaceti metrů a připevnit na to antény sítě GSM.

Dnes už ani jednu základnovou stanici z našich fotografií na původním místě nenajdete. Český Mobil je totiž nahradil legálními stavbami poblíž původních lokalit - přitom už použil standardní příhradové stožáry.

Stožár roste z kontejneru

Přímo z kontejneru se síťovými technologiemi rostl přinejmenším v srpnu loňského roku příhradový stožár. Pod Cell ID 1062x jste ho mohli vidět nad obcí Šitbořice (okres Břeclav). Stožár je ukotvený lany. I když fotografie svádí k domněnce, že stožár je za technologickým kontejnerem, není tomu tak. Skutečně je připevněn na jeho střechu.

Samotná BTS je napájena dieselovým agregátem (zelený kontejner). Na fotografii vidíte několik metrů vzdálený (vlevo) stan hlídače. Dieselové agregáty jsou totiž velmi drahé a i když vám na první pohled přijde ten na fotografii nepohyblivý, několik schopných zlodějů s potřebným vybavením jej dokáže odvézt během několika minut. Někteří stavitelé sítí vám potvrdí, že zdaleka nejde o utopii...

Mobilní BTS na starém V3S

V počátcích výstavby sítě Oskar byly častým jevem i mobilní BTS, které někde vydržely stát i několik měsíců, než Český Mobil postavil jejich náhradu. Jedna taková mobilní BTS stála i na kopci mezi Slavkovem u Brna a 216. kilometrem dálnice D1 (okres Vyškov). Vysílala pod Cell ID 1038x. Kontejner s technologií a stožárem byl na podvozku starého nákladního vozu Praga V3S. Moderní elektronika a starý náklaďák se k sobě sice příliš nehodí, ale v těžkém terénu jde o ideální spojení. Navíc mobilní BTS s vlastním pohonem se hravě dokáže přesunout o několik desítek metrů vedle, kde bude případně méně vadit. Dnes už je na tomto místě příhradový stožár, které vidíte na fotografiích. Ten je duální (900/1800 MHz).

Ericsson nedá na pásové stroje dopustit...

Rezavé jeřáby a těžební stroje rozhodně nepatří do starého železa, zvlášť když je možné je využít jako nepohyblivou „mobilní“ základnovou stanici. Alespoň stavitelé sítě Oskar u Ericssonu se tím zřejmě řídí, a tak vám můžeme ukázat na našich stránkách už druhou sérii fotografií podobného typu. Tentokrát jde o starý jeřáb, na jehož rameni jsou antény základnové stanice s Cell ID 1083x. Ještě v dubnu tohoto roku byste ho našli mezi obcemi Lovčičky a Bošovice na jihozápadě okresu Vyškov. Nyní už na jeho místě stojí nový příhradový stožár, který můžete vidět i na fotografiích.

Děkujeme za spolupráci

Na závěr článku bychom chtěli poděkovat všem čtenářům, kteří nás zásobují informacemi o zajímavých základnových stanicích nebo posílají rovnou fotografie. Dnešní článek je složený celý z fotografií jednoho čtenáře; díky jiným dobrovolníkům se nám podařilo zmapovat téměř všechny základnové stanice na stožárech vysokého napětí.

Jestliže máte ve svém okolí zajímavý anténní systém základnové stanice nebo celou BTS, pošlete nám e-mail. Třeba se právě díky vašemu upozornění objeví fotografie vysílače v jednom z příštích dílů toho nepravidelného seriálu. Můžete posílat i fotografie (bez nároku na uveřejnění) v digitální podobě – rozlišení alespoň 800 x 600, v dobré kvalitě – tím je myšlena barevnost a ostrost.

