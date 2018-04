Zajímavé BTS: některých si všimnete až na druhý pohled

Zatímco většina lidí si pod pojmem vysílač sítě GSM představí ošklivé antény na mamutích stožárech vyčnívajících do krajiny nebo velké tyče vyčnívající ze střech domů, při troše snahy najdete ve větších městech antény umístěné tak citlivě, že si jich na první pohled nevšimnete. V dnešním díle našeho volného seriálu o základnových stanicích (BTS), či spíše o anténních systémech těchto stanic, vám ukážeme antény pěti pražských BTS, kterých si s největší pravděpodobností všimnete až po shlédnutí našich fotografií.

Na obrázcích vidíte dvě antény (s diverzním příjmem, kdy jedna anténa vysílá + přijímá, druhá jenom přijímá signál), které patří Eurotelu (Cell ID 1209). Jsou umístěny na rohu Sokolské a Ječné ulice a směřují na I. P. Pavlova. Na tomto místě je velká koncentrace lidí (výstup z metra, jedna z nejfrekventovanějších pražských křižovatek). I když si při pohledu na fotografie zřejmě říkáte, že tyto antény musí každého praštit do očí na první pohled, není tomu tak.

Přestože antény Eurotelu z prvních obrázků pokrývají poměrně malé území, netvoří klasickou mikrocelu. Mikrocela je slangový výraz pro microcell, což je velmi malá buňka sítě GSM (standardní antény vysílají do buňky – cell). Mikrocely hodně používá RadioMobil. Jeho typické duální (900/1800 MHz) všesměrové antény vidíte na třech fotkách. V tomto případě jde navíc o anténu maskovanou – je natřena stejnou barvou, jako fasáda domu na rohu ulice V kotcích a náměstí Uhelný trh na Starém městě v Praze (přesněji v polovině cesty z Perlové ulice do Michalské). Možná budete mít lepší postřeh než autor článku, kterému i přes velmi dobrou nápovědu trvalo několik minut, než si antény všiml. Pokud se budete orientovat podle servisního menu mobilu, potom se snažte najít místo vysílání pro Cell ID 2889.

Na Uhelném trhu má svoji mikrocelu i Eurotel. Eurotel však mnohem radši než malinké všesměrové antény typické pro síť Paegas používá směrové antény, které vypadají jako ty zmenšené klasické. I když ty na našich fotografiích nejsou vůbec nijak maskované, přesto vypadají opět nenápadně – jako součást osvětlení nebo zabezpečovacího zařízení. Tyto antény pro mikrocelu s Cell ID 1149 pracují v režimu diverzního příjmu (viz výše) a jsou namířeny do prostoru celého náměstí a Perlové ulice.

Nedaleko od antén na prvních obrázcích, na rohu ulic Rumunská a Legerova, je další mikrocela RadioMobilu s Cell ID 2831. Zajímavá je tím, že má dvě všesměrové antény, jednu pro frekvenci 900 MHz (tu delší, horní) a druhou pro 1800 MHz. Opět pokrývá velmi frekventovanou světelnou křižovatku plnou telefonujících řidičů (v drtivé většině bez sady hands-free). Ještě do března tohoto roku jsme přes ni telefonovali v naší redakci (po jejím zapojení jsme konstatovali, že kvalita sítě Paegas se velmi výrazně zlepšila) a hojně jsme ji využívali i v naší oblíbené restauraci v sousedním domě.

Poslední mikrocela sítě Paegas, jejíž anténu vám ukážeme, je na rohu ulic Vodičkova a Lazarská. Je to duální všesměrová anténa umístěná přibližně v prvním patře. Ve spleti kotvících lan pro tramvajové troleje si jí možná ani nevšimnete. Až někdy budete ve vinárně u Sudu, do které anténa míří (lze-li to říct o všesměrové anténě), budete s největší pravděpodobností telefonovat přes Cell ID 2857.