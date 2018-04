Zajímavá věta z dnešní tiskové zprávy EuroTelu: "EuroTel má o 28 procent více uzlových bodů než druhý operátor GSM, a tudíž silnější signál a lepší příjem po celé zemi." Jednak by nás všechny asi zajímalo, co je z hlediska architektury GSM uzlový bod. Další problém: co EuroTel po celé zemi lépe přijímá?