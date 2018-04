Zajezděte si nelegální závody nebo elektrizujte všechny králíky (Hry do kapsy 159)

Skončily nám prázdniny a pro mnohé to znamená další plnění povinností a učení. Co se ale nemění, je vaše oblíbená páteční příloha Hry do kapsy. V dnešním čísle na nás čekají nové kaskády, 3D brilantní motocyklistické závody, humorná arkáda DZEEET! a také freeware multi-emulátor.