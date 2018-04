Zájemci o podíl v ČRa musí předložit nabídky do 12. března

PRAHA 8. února (ČTK) - Do 12. března musí zájemci o získání 51procentního podílu státu v Českých radiokomunikacích (ČRa) předložit své závazné nabídky. ČTK to dnes řekla mluvčí Fondu národního majetku (FNM) Jana Víšková.Do užšího výběru postoupili celkem čtyři zájemci. Meziresortní vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa ve spolupráci s privatizačním poradcem následně tyto nabídky posoudí, stanoví pořadí účastníků výběrového řízení a do 31. března předloží vládě.Mluvčí dodala, že zájemcům o podíl v ČRa, kteří se kvalifikovali do druhého kola, byl na jejich požadavek prodloužen přístup k informacím o společnosti. Důvodem je to, aby měli dost času na detailní seznámení se stavem firmy (tzv. due diligence) a na přípravu formálních, závazných nabídek.Premiér Miloš Zeman v lednu na návrh ministerstva financí rozhodl o posunutí lhůty vyhlášení vítěze výběrového řízení na získání majority v ČRa z loňského prosince na konec března. Jako důvod uvedlo ministerstvo financí technické problémy na straně Radiokomunikací, zejména při přípravě due diligence, což firma odmítla."Vzhledem k informačně velmi citlivé fázi privatizačního procesu bude další oficiální tiskové oznámení ohledně privatizace společnosti vydáno až po té, co FNM dokončí jednaní s vítězným zájemcem schváleným vládou," uvedla Víšková.Podle neoficiálních informací v médiích jsou mezi zájemci o ČRa současný vlastník 20,8 procenta akcií společnosti Tele Danmark, dále Telecom Italia, společnost Crown Castle, zabývající se šířením rozhlasového a TV signálu, a investiční fond Emerging markets partnership.