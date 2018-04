Zájemci o FWA 26GHz presentovali svoji nabídku

Náročný začátek týdne čekal na zájemce o trojici FWA 26 GHz licencí pro bezdrátové pevné sítě - všech dvanáct zájemců, kteří jsou dle ČTÚ způsobilí získat licenci se presentací účastnilo. Vypadl nám Český Telecom, protože mu v podmínkách tendru uniklo, že nabyvatelem licence se nemůže stát provozovatel mobilní či fixní telefonní sítě a kupodivu ČTÚ nevyřadilo České Radiokomunikace, které jsou majetkově propojeny s RadioMobilem, což podmínky neměly umožňovat.

ČTÚ vydalo tuto krátkou oficiální zprávu:

Ve dnech 28. a 29. srpna t.r. se uskutečnila prezentace nabídek do výběrového řízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 26 GHz v ČR před řídícím výborem. Možnosti využít prezentace svých nabídek využilo všech 12 způsobilých předkladatelů. Součástí prezentace každé nabídky bylo i zodpovězení dotazů členů řídícího výboru k předloženým nabídkám. Po ukončení prezentace se dne 29. srpna t.r. uskutečnilo zasedání řídícího výboru. Řídící výbor na tomto zasedání zhodnotil prezentaci nabídek a konstatoval, že splnila svůj účel a vytvořila předpoklady pro realizaci finálního stádia výběrového řízení, tj. posoudit a vyhodnotit předložené nabídky a o provedeném vyhodnocení předložit zprávu Českému telekomunikačnímu úřadu.

Příští zasedání řídícího výboru se uskuteční dne 1. září t.r.

Jednotlivé firmy tedy presentovaly svoje materiály týkající se tendru, ty mediálně snaživější k tomu také vydaly tiskové zprávy a pustily pár informací o svých budoucích záměrech, ty ostatní si svoji nabídku nechaly pro sebe - dá se ale čekat, že nabídka bude velmi vyrovnaná, jak hodlám dokumentovat na následujících příkladech.

Například co se týká investic, byly firmy docela štědré: BroadNet hodlá do výstavby sítě v následujících několika letech investovat 2,2-3,6 miliardy Kč, 2,4 mld Kč si našetřilo konsorcium StarOne/GiTy a Nextra počítá s investicí "několika miliard dle potřeb trhu" - obecně ale investice do technologie ve výši 2 miliard Kč je rozumné očekávané minimum.

Co se týká zprovoznění sítě, jsou firmy velmi optimistické - zatímco Nextra chce startovat ve čtyřech městech měsíc po udělení licence, GES by svoji síť zprovoznil následující den a to především díky tomu, že síť údajně právě staví a v případě, že licenci nedostane, prodá ji jednomu ze zájemců o rychlý start. BroadNet očekává start do šesti měsíců "v několika největších městech" a GiTy/StarOne by zákazníky v Praze, Ostravě a samozřejmě v Brně chtělo připojovat rovněž do měsíce jako Nextra, tedy v listopadu 2000.

Co se samotných cen týká, tu žádná konkrétnost nepanuje; shoda je ovšem v tom, že všechny firmy budou nabízet "velmi konkurenční", případně "agresivní evropské ceny", ale například BroadNet plánuje ceny snižovat o minimálně 35% v následujících pěti letech.

Český telekomunikační úřad má nyní zhruba měsíc na to, aby nabídky porovnal, vyhodnotil a vybral trojici vítězů, kteří dostanou koncem září licenci. Tolik alespoň praví oficiální harmonogram, je ale možné, že celý tendr se bude pokoušet sabotovat Český Telecom, jehož účast ČTÚ nepřiputilo: podle některých informací je možné, že by Telecom hodlal vydání licencí a tedy praktický příchod jeho konkurentů, blokovat sérií odvolání. Nezbývá, než doufat, že v takovém případě by současný ministr dopravy a spojů postupoval stejně, jako jeho předchůdce v případě GSM licence pro Český Mobil, když prohlásil, že odvolání nebudou mít žádný odkladný účinek.