Zájem o dial-up za pašál Telecomu slábne

Celkem 200 nových uživatelů projevilo během dvou měsíců – od dubna do dnešního dne – zájem o pilotní provoz vytáčeného internetu za paušál Českého Telecomu. Ke konci března činil počet zájemců o tuto službu 2800, v současné době ji využívají tři tisíce lidí. Vyplývá to z informací společnosti. Telecom přitom v nejbližších dnech musí rozhodnout o dalším vývoji služby, neboť na konci dubna prodloužil pilotní provoz o jeden měsíc, tedy do konce května.

Naopak u služby Internet Expres, která v sobě spojuje službu ADSL bez datových limitů s hlasovým program, zaznamenal Telecom po dvou týdnech od uvedení na trh 1200 nových objednávek. Zhruba 42 procent zájemců je z Prahy, za hlavním městem následuje se 14 procenty Moravskoslezský kraj.

Zkušební provoz paušální varianty vytáčeného připojení zahájil Telecom letos v únoru. Většina současných uživatelů služby Internet NaDoma (téměř 76 procent) zvolila variantu Mimo špičku, 14,6 procenta používá Víkend a téměř 10 procent dalo přednost verzi Víkend v kombinaci s nočním provozem.

Společnost GTS, která se stejnou službou přišla rovněž v únoru, ke konci dubna zavedla časové limity a Czech On Line dokonce předčasně ukončila původně tříměsíční zkušební provoz. Důvodem byl obchodní model, který se firmám nevyplácel. Podle něj totiž alternativní operátoři hradí Českému Telecomu propojovací poplatky po minutách a sami klientům účtují paušálně. Především u dlouho připojených klientů tak dochází k dotování služby z rozpočtů alternativních operátorů.