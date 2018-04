Zájem o Apple Watch uvadá. Analytici brzdí dřívější odhady

Z centrály Applu dosud nezazněla informace, jak si jejich první chytré hodinky na trhu stojí. Dostupné jsou pouze rozličné odhady. Ty poslední říkají, že se v USA od dubnového startu prodalo okolo 2,8 milionu kusů, globálně by pak celkové číslo mělo překročit 4 miliony. V každém případě dle dostupných analýz prodeje nejsou takové, s jakým počítaly původní odhady.

Například analytik Andy Hargreaves, zástupce společnosti Pacific Crest Securities, nyní předpokládá, že se do konce roku prodá 10,5 milionu hodinek. Dříve přitom počítal s 11 miliony.

Hargreaves rychlý útlum zájmu o Watch vysvětluje smíšenými recenzemi i designem, který v mnohých může evokovat dobové hodinky Casio s kalkulačkou. To ale platí o drtivě většině konkurentů (Gear S od Samsungu, Sony SmartWatch nebo nové Pebble Time).

Také ve společnosti UBS snížili své odhady pro fiskální období 2016 o 23 procent na 31 milionů kusů. Původní předpověď se 41 miliony byla značně sebevědomější.

Také se bedlivě sleduje index vyhledávání hesla „Apple Watch“, který byl v týdnu startu prodeje jen na pětinové úrovni ve srovnání s dotazy o iPhone nebo iPad. Přesto platí, že i dnes uvažovaný odbyt UBS by byl v segmentu chytrých hodinek výborným výsledkem.

Slice Intelligence: Apple teď prodává asi 5 tisíc hodinek denně

S podrobným grafem prodejů hodinek se podělil tým analytiků ze Slice Intelligence. Z něj vyplývá, že 13. dubna, tedy tři dny od startu přijímání objednávek, Apple prodal okolo 35 tisíc hodinek.

Prodeje Apple Watch ode dne uvedení vytrvale klesají

Od té doby se ale střední hodnota denního odbytu nelítostně snižuje a v uplynulém týdnu to bylo 5 tisíc kusů. Nutno ale podotknout, že data sesbíraná firmou Slice Intelligence berou v potaz pouze USA, a čísla tak nezahrnují prodeje dosažené ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii a dalších 12 zemích, kde jsou Watch již v prodeji.

Není překvapením, že prodejům má vévodit nejlevnější verze Sport s hliníkovým pouzdrem a tvrzeným sklem. Tvoří přibližně dvě třetiny celkové odbytu, tedy asi 1,85 mil. kusů. Přibližně dvakrát dražších hodinek s ocelovým pouzdrem (od 549 dolarů) a safírovým sklíčkem se prodala asi polovina (920 tisíc kusů).

Zpráva, že po luxusní variantě Watch Edition s cenovkou od 10 tisíc dolarů (bezmála čtvrt milionu korun) sáhlo méně než 2 tisíce kupujících, rovněž není nijak nečekaná. Za takové peníze lze koupit prvotřídní mechanické hodinky z dílen tradičních manufaktur, které na rozdíl od Apple Watch mohou na ceně i získávat.

Apple Watch nepotřebuje

Nutno podotknou, že byznys Applu nestojí a nepadá na chytrých hodinkách. Ačkoli by gigant lepší odbyt Watch uvítal, k úspěchu to rozhodně nepotřebuje. Ten dostatečně jistě zajišťuje iPhone, který z pultů mizí s takovou rychlostí, jako by jej prodejci rozdávali zadarmo nebo alespoň s nějakým hodně lákavým bonusem. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se totiž iPhony postaraly o celých 70 procent celkových dosažených příjmů a navíc se nepředpokládá, že by zájem o ně měl v příštích měsících uvadat.

Například analytik Andy Hargreaves své odhady odbytu iPhonů na rozdíl od Watch naopak zvyšuje. Letos počítá, že se prodá 236 milionů přístrojů (+ 3,1 oproti dřívějším předpokladům), příští rok pak svůj odhad zvýšil o 3,8 procenta na 218 mil. prodaných iPhonů.

V kontrastu slabších prodejů Watch se hodí připomenout vyjádření šéfa značky Tima Cooka z jedné v roce 2013 konaných konferencí. „Pokud bych v sále přeplněném lidmi ve věku 10 až 20 let návštěvníky vyzval, ať se postaví všichni, kteří nosí hodinky, nejsem si jistý, že by vůbec někdo vstal“, ilustroval tehdy první muž Applu své přesvědčení, že mladí lidé nošení hodinek příliš neholdují.

Doplnil, že dosud jej mezi chytrými hodinkami žádné nezaujaly, neshledal na nich nic, co by mělo kohokoli přimět si je koupit. V daném segmentu ale viděl spoustu prostoru pro průzkum a realizaci takových hodinek, které by širší publikum zaujmout dokázaly. Zda se záměr povede Apple Watch, ukážou až následující měsíce.



Apple Watch existují i v provedení ze zlata: