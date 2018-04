Zahýbají alternativní mobilní operátoři i českým trhem?

V Norsku začaly minulý měsíc působit internetové firmy Mobyson a Talkmore, které se zaměřují na poskytování služeb mobilní komunikace. Účtují si až o třetinu nižší ceny než nejlevnější operátoři, a podle pozorovatelů by mohly rozpoutat cenovou válku v celé Evropě. Uvedla to agentura Reuters.

Norské firmy si za minutu hovoru účtují pouze 0,88 norské koruny (asi 3,50 Kč), přičemž sazba je stejná pro všechny hovory. Cenová politika je prakticky stejná jako u některých dánských firem, které tyto služby začaly nabízet dříve. Uživatelé se běžně zaregistrují na internetu a služby hradí platebními kartami.

"Nizozemsko, Belgie, Francie a Británie přijdou na řadu jako další," řekl konzultant odvětví telekomunikací John Strand. Ten radí šéfům evropských telekomunikačních firem jak se mají s novou konkurencí vypořádat. Dodal, že odvětví může potkat cenová válka, jaká teď zuří mezi nízkonákladovými aerolinkami.

Diskontní operátoři sami žádnou síť nemají, ale fungují tak, že nakupují velké objemy levných minut od operátorů, kteří mají volné kapacity. Diskontní operátoři mívají mnohem méně pracovníků než tradiční provozovatelé, a kromě toho vynakládají i méně peněz na reklamu.

"Je to podobné tomu, co se stalo v odvětví letecké dopravy. Není žádná náhoda, že sem míří zakladatel společnosti easyJet a zahajuje provoz diskontního operátora s názvem Easymobile," uvedl Strand. Podle něj to je špatná zpráva pro tradiční provozovatele sítí mobilních telefonů.

Levní provozovatelé, kteří fungují na internetu, mají výhodu, že zákazníkům nedotují telefony, jako to běžní operátoři dělají. Vzhledem k tomu, že diskontní operátoři mají nižší ceny, budou se muset jejich cenové politice začít přizpůsobovat i běžní operátoři. Tím se ale sníží jejich ziskové marže a zbude jim méně peněz na další investice.

Ve větších evropských zemí podle pozorovatelů stále existuje prostor k tomu, aby mobilní operátoři snížili ceny. Ve většině zemí lidé platí téměř dvakrát tolik, co platí za volání mobilními telefony lidé v Dánsku a Norsku. Internetoví operátoři se přitom zaměřují hlavně na uživatele předplacených služeb.

Například v Dánsku, kde teď vedou cenovou válku firmy Tele2 a CBB, mobilním operátorům příjem z jednoho zákazníka využívajícího předplacených služeb klesl během jednoho roku až na polovinu. "To bude mít velmi vážné dopady, odvětví mobilní komunikace to obrátí vzhůru nohama," řekl jiný poradce několika dalších operátorů.