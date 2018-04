Zahraniční volání za 2,50 Kč není ani funkce ani kachna

Jsou chvíle, kdy je asi zapotřebí něco málo vysvětlit. Většina z vás patrně četla článek SPT Telecom výrazně snížil ceny volání do zahraničí přes CzechMate. Tento článek byl jemnou narážkou na chybu, která se objevila v software obsluhujícím CzechMate karty - s Robinem jsme se dohodli, že článek pojmeme poněkud lehčím tónem, než je obvyklé a tedy že na nenapíšeme na tvrdo, že jde o chybu. Nahrávala nám podobnost použití s Paegas Internet Call - v obou případech totiž používáte pro volání do zahraničí speciální předvolbu.

O co vlastně v této chybě software pro CzechMate šlo: tarifikace CzechMate probíhá podle předvolby, kam telefonujete. V případě, že voláte do ČR, kontroluje se, zda vytáčíte mezinárodní předvolbu republiky a pokud ano, automaticky se 00420 umaže. A zde je ta chybka - software původně nekontroloval, zda po vymazání 0042 (nula je pro meziměsto) nevolá náhodou za lokální tarif 2,50 Kč/minuta se dvěma nulama do zahraničí. Vzhledem k tomu, že v republice nejsou příliš dlouhá čísla a software tento limit znal, dalo se tak volat do zahraničí za 2,50 Kč / minuta na maximálně osmimístné číslo v případě, že jste před mezinárodní formát dali 042, tedy podobně, jako je tomu u služby Paegas Internet Call - tam přidáváte 42 nebo 44.

Patrně nikoho z nás nepřekvapí, že chyba došla svého odstranění někdy v pondělí odpoledne a nyní tato vlastnost již nefunguje.

Nešlo tedy o žádnou kachnu, jen poněkud méně vážně pojatou chybu v software. Ukázalo se, že to ne každý pochopil - nejlegračnější byl příspěvek jednoho z našich čtenářů, který se rozhorlil nad naší nechápavostí - on sám prý během dvaceti vteřin pochopil, že nejde o novou funkci, ale chybu.

Dostali jsme celkem tři rozhořčené dopisy lidí, kteří si mysleli, že si z nich děláme legraci. Pak jsme dostali dva poměrně vážné emaily z Telecomu, kde jsme byli upozornění na to, že sice projekt telefonování po internetu se u Telecomu rozbíhá, ale s touto chybou nesouvisí. Pak jsme dostali několik emailů od lidí, jimž to fungovalo a od lidí, jimž to už nefungovalo... Shrnuto: bylo veselo.

Buď jak buď, tato možnost již neexistuje a kdo jste si ji nevyzkoušel za pondělní dopoledne, máte smůlu. Sice stále ještě při dodržení tohoto postupu je vám sdělena chybná částka, ale k sestavení hovoru nedojde.

Z celého případu vyplívá jedno: ne všichni lidé na internetu pochopí vtip - a není nic horšího, než vtip vysvětlovat. Ne úplně všem lidem dojde, o co jde - možná vinou autora, možná vinou důvtipnosti čtenáře, to ponechme stranou. Otázkou zůstává, jak se má internetové médium k takovýmto článkům stavět.

Pokud odhalíme jakoukoliv chybu, která umožní odkrýt "netušené obzory" služby a tento objev publikujeme, informujeme sice čtenáře, ale chyba/možnost, je vbrzku odstraněna a není použitelná. Samozřejmě případem Ericsson GF788 jsme upustili od myšlenky chyby hlásit mateřskému koncernu, je to nevděčná věc, ale rozhodně si myslíme, že stojí za to, o nich čtenáře informovat. A tak nám zkuste odpovědět na anketní otázku - myslíte si, že má smysl, reportovat o podobných chybách (volání zdarma přes Ericsson GF788, CzechMate problémy s tarifikací) s vědomím, že budou během chvíle odstraněny, nebo si myslíte, že si takové chyby máme nechávat pro sebe?