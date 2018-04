Zahrajte si v reklamě Vodafonu. Stačí jedna povedená fotografie

12:29 , aktualizováno 12:29

Kdokoli starší osmnácti let má nyní možnost zazářit v reklamním spotu Vodafone. Jediné, co pro to musí udělat, je zaslat společnou fotografii sebe a svých kamarádů na předem určenou e-mailovou adresu a projít případným castingem.