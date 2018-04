Zahrajte si solitare na hodinkách, odpalujte v pinballu fotbalové míče nebo se seznamte s RPG Legacy 2 (Hry do kapsy 162)

Novinky a aktualizace

Word Watch

Hra se skládáním slov Word Watch vás nejen pobaví, ale dobře si s ní procvičíte svoji anglickou slovní zásobu.

Cílem je z jednotlivých písmen skládat slova, kterých hra poskytuje na 50,000. To vše musíte stihnout do časového limitu. Na výběr je jedna z 18 obtížností a pro začátečníky jsou k dispozici tipy a triky.

Hra stojí $14.95 a výrobcem je firma Smart Box Design .

Japanese Crossword

Zábavná logická gameska Cross Logic (podrobná pravidla ZDE ) se dočkala nového profesionálního zpracování pro PocketPC pod názvem Japanese Crossword od firmy Handy Enterteinment .

Kromě hojného počtu puzzlů nejrůznější obtížnosti si můžete své také vytvořit. Ve hře je rovněž obsažen podrobný tutorial + tipy a triky.

Hra stojí $14.95 a demoverzi stáhnete ZDE .



Popper Z

Firma Mana Soft vydala novou návykovou akční hru, kterou můžou po technologii Bluetooth hrát až 4 hráči a to i mezi PocketPC a MS Smartphony.

Čeká na vás 30 úrovní se spoustou nepřátel, bossů, budov a užitečných předmětů.

Popper Z je za poplatek $12.99 a kromě demoverze je k vidění i videoukázka.



Solitare Mania Pro

Obří kolekci více než 600 těch nejznámějších karetních solitarových her můžete nyní vyzkoušet, popřípadě zakoupit, pro vaše PocketPC od verze 2002.

Hra je skutečnou špicí ve svém žánru. Obsahuje karetní hry, mezi nimiž nechybí populární FreeCell, Klondike, Spider, Yukon nebo Pyramid. Dále jsou zde k nalezení High Scores tabulky, statistiky, zvuky a samozřejmě standardní funkce Hint, Undo/Redo a Save/Load. Na pozadí plochy si můžete nastavit vlastní obrázek ve formátu GIF, JPG nebo BMP.

Solitare Mania Pro od firmy PDArt stojí $19.98.

Soccer Pinball

Pinball s fotbalovou tématikou jsme tu ještě skutečně neměli. O jeho vydání se zasloužila firma 3D Arts .

Další originální inovaci pocítíme, když narozdíl od tradičních pinballů budeme odpalovat ne jeden, ale hned dva a více fotbalových míčů, což také vyžaduje dávku zvyku. Smutným faktem ale je, že herní stůl představující hřiště nepatří mezi největší.

Hru spustíte na Symbian S60 a UIQ. Stojí $9.99 a místo demoverze je nabízena videoukázka .

V přípravě

The Quest (krycí jméno: Legacy 2 )

Maďarská firma Redshift pracuje na pokračování veleúspěšného RPG dungeonu Legacy.

Hlavní změnu oproti předchozímu dílu přinese pohled první osoby, ve které nyní uvidíte hrdinovu zbraň se štítem. Navíc se již nebudete procházet čtverec po čtverci, ale čeká vás reálný pohyb. Na výběr bude z několika hratelných ras včetně nemrtvých, přičemž tato volba ovlivní příběh a vaše dovednosti. Přibude i trénování sekundární dovednosti, dialogy mezi postavami mají být mnohem pokročilejší a můžeme se těšit i na karetní hru, která bude součástí celé hry.

Na informace o datu vydání si musíme ještě počkat.

Battlestar: Fate of the Galactic Commonwealth

Zajímavou akční novinku z vesmírného prostředí chystá firma Beyond the Tech .

Battlestar bude hra určená pro fanoušky akčních žánrů. Z ptačí perspektivy budete pilotovat vesmírnou bitevní loď a za pomoci destruktivních zbraní sestřelovat kvanta nepřátel.

Ke stáhnutí je minutový trailer (4MB), který opravdu stojí za to.

Aktuálně

3D Zapman

Populární arkádu předělanou do kompletního 3D prostředí, kterou jsme vám představovali v jednom z minulých čísel , můžete nyní stahovat pro mobilní telefony se systémem Symbian S60.

Hra stojí $14.90 a výrobcem je firma Darxun Games .

Solitare pro hodinky

Koho by před pár lety napadlo, že bude hrát na hodinkách karty?