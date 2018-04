Zahrajte si s Pilotem golf

IntelliGolf

Jste-li vášnivými golfisty a majiteli Pilota zároveň, využijte svého miláčka a nechejte ho počítat skóre za Vás. Jste-li golfisté, avšak Pilota nemáte, čtěte dále. Máte možnost zahodit před začátkem golfového turnaje tužku a papír, koupit si Pilota, a pak se můžete plně věnovati hře. Nehrajete-li golf vůbec, čtěte také, alespoň zjistíte, že Pilot není žádné ořezávátko.Jak už jsem se zmínil, mám nejen pro příznivce golfu zajímavé zprávy.Firma Revolve design , známá u nás jako výrobce perfektních stojánků pro Pilota a Palm III (viz relevantní odkazy) uvedla na trh svůj nový výrobek. Je jím jakýsi nádstavec se šlemi, pomocí kterých můžete stávající stojánek s Pilotem připevnit k volantu golfového elektrického vozítka. S příslušným programem jej pak můžete nechat počítat získané body místo Vás.Základem je umělohmotná destička s výstupkem pro připevnění stojánku. Tato destička je vybavena čtyřmi oky, do kterých jsou navlešeny dva popruhy, kšandy, nebo chcete-li šle, kterými se destička připevní k volantu golfového elektromobilu. Šle jsou vybaveny suchým zipsem, a jsou z části z prošívané gumy, aby obepnutí volantu bylo co nejbezpečnější.Zkrátka nic složitého. Celý mechanismus slouží pro uchycení Pilota nebo Palm III, ve kterém je instalován program, určený pro evidenci a zaznamenávání údajů počas zdolávání jednotlivých jamek v průběhu golfového turnaje nebo jenom pouhého víkendového rodinného golfového klání . Sada, kterou vidíte na obrázku je třídílná, jednotlivé díly však také můžete zakoupit zvlášť. O stojánku a držáku na volant již zmínka byla a tak se pojďme společně podívat na golfový software. Ten nese jméno IntelliGolf.Program je tvořen dvěma aplikacemi. Jedna se při instalaci nahraje do PC, druhá se pak následným HotSyncem nainstaluje do Pilota. Součinností těchto dvou apliakcí pak můžete přetahovat data, zapsaná do Palm III na golfovém hřišti, také do PC, kde je můžete následně velmi rychle vyhodnotit. Velmi lehce se takto dají vyhodnocovat golfové turnaje. Ačkoliv se to nezdá, klidně se Vám může stát (jsem zvědav kdy u nás), že na golfovém hřišti kromě holí, míčků, tašky a vozítka také "nafasujete" Palm III. Zkušenější si jej zapnou, spustí si program IntelliGolf, vyberou si hřiště, zadají si svá jména a začnou s "trefováním" jamek.Po absolvování všech jamek pak posadí Palm III do kolébky nebo nasměrují na IrDA port a přetáhnou si skóre z Palm III do PC, kde jej PCčkovská část programu IntelliGolf zpracuje.První obrázek ukazuje, jak vypadá kartička pro 4 hráče. Pod kartičkou pak můžete nalézt schémetické pohledy na možnost statistického zpracování údajů (vlevo) nebo export dat do MS Excelu.

Mám pocit, že praktické využití Pilota na našich golfových hřištích za účelem evidence průběhu turnaje zatím nehrozí. Co není, může klidně být. Při vysokých členských příspěvcích by se nějaký ten Pilot mohl objevit a jako bezplatná služba členům to taky není špatný nápad. Pokud se Vám tento program zalíbil, na stránkách IntelliGolfu naleznete jeho demoverzi. Přeji příjmené cvrnkání do důlků (třeba jen s dětmi u minigolfu).



