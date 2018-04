Zahrajte si s Eurotelem na pyramidu

Eurotel 1. března představí novou verzi programu Go Bod, který si mohou aktivovat uživatelé předplacených služeb. Zákazníci s ním mohou nově získat až o 50 % více kreditu na volání, SMS a MMS.

Do Go Bod programu se uživatel přihlásí tak, že zašle SMS ve tvaru GOBOD P na číslo 999 220. Účastníci programu Go Bod 2004 budou automaticky převedeni do nového ročníku. Za každé dobití kreditu se zákazníkům připisují tzv. Go body. Pokud je jich nasbírán určitý počet, je k dobíjené částce při dalším dobití přidán volný kredit.

Počet Go Bodů Velikost bonusu na dobíjení do 1 500 0 % do 3 000 3 % do 8 000 5 % do 15 000 10 % do 30 000 20 % nad 30 000 50 % Tabulka bonusových hranic a % volného kreditu

Na principu oblíbené společenské hry letadlo založil Eurotel vylepšení tohoto ročníku. Go Body můžete sbírat rychleji, pokud zapojíte další účastníky, kteří společně vytvoří tzv. Go Bod tým. Zakladatel týmu („Kapitán“) si připisuje body nejen za své dobíjení, ale idesetiprocentní podíl z Go bodů získaných každým z jeho kamarádů („hráči“). Kapitán může vytvořit tým až s deseti jinými hráči.