Zahrajte si na generála v Blitzkrieg či hledejte páry ve hře Match (Hry do kapsy 141)

Novinky a aktualizace

Super Miners

Logická pecka Super Miners od firmy Infinite Dreams již není pouze pro telefony se systémem Symbian, ale od tohoto týdne můžete obohatit touto hrou i své Pocket PC.

Princip hry je zřejmý. V časovém limitu musíte v podzemí posbírat všechny diamanty a vytvořit si tak bránu do dalších kol, kterých je ve hře něco přes 100. Firma neochudila hráče ani o božský multiplayer přes technologii Bluetooth, v němž si můžete ve dvou lidech zahrát kooperativní hru nebo hru proti sobě. Díky GPRS lze z handheldu odeslat nejlepší výsledky přímo na stránky firmy.

Hru koupíte za $9.98.





Blitzkrieg: War in Europe

Další předělávka, tentokráte z platformy PalmOS, je nyní kompatibilní i s počítači Pocket PC. Jedná se o perfektní tahovou strategii, která nesmí chybět všem fanouškům Steel Panthers či Panzer General.

Hra nabízí 20 misí pro tři strany - Spojenci, Osa a Sověti, kvalitní umělou inteligenci, QVGA a VGA 16-ti bitovou grafiku a velkou paletu jednotek, jež sbírají v průběhu misí zkušenosti.

Hru spustíte na Pocket PC 2003 a 2003SE. Verze pro 2002 má vyjít později. Stojí $15.95 a výrobcem je firma PlayTek .

Dry Gulch

Nová kniha od známé firmy inebooks , ve které se zúčastňujete děje a v závislosti na vašich akcích určujete osud hrdiny, vás nyní zavede do starého divokého západu na místo zvané Dry Gulch. Tam jste se vydali podle pokynů v dopise svého bratra.

Můžete se těšit na zcela nové dobrodružství popsaného v tuně textu a doprovázeného spoustou kvalitních obrázků.

Dry Gulch spustíte na barevných i černobílých Palm OS od verze 3.5 s 644 KB volné paměti a všech Pocket PC. Stojí $7.99.

Match

Za cenu $9.99 se vám dostane graficky krásně propracované pexeso s podporou zvuků. Na začátku hry si nastavíte počet řádků a sloupců. Vaším úkolem je najít v co nejrychlejším čase páry karet a konečné výsledky se vám zapíší do High Scores tabulek. Nic víc vám hra nenabídne. Je skutečně vhodná pro krátké nudné chvíle a procvičení paměti, rozhodně však nic pro akční "pařany".

Match je spustitelný na Palm OS 3.5>, což je rozhodně potěšující. Výrobcem je firma GameZoneProject .

Pocket Bar Billiards

Novinka z dílny Parys Technografx vychází z tradiční anglické hospodské hry, jež může připomínat klasický kulečník.

Velmi potěšující na hře je podpora multiplayeru přes Bluetooth a Wi-Fi. K dispozici je výběr ze tří obtížností, High Scores tabulky a ukládání a následné přehrání vašich nejlepších šťouchů.

Hra stojí $6.99.

Máte hluboko do kapsy?

Old Eric The Bomber

Kvalitních her zdarma skutečně ubývá, ale přesto se dá setkat s freeware gameskou, která nás může příjemně překvapit.

Starý Eric to nemá jednoduché. Musí projít labyrintem plným monster a jeho jedinou zbraní jsou bomby. Ty musí pokládat co nejšikovněji, aby tato monstra zlikvidoval a sám si přitom neublížil.

Autorem hry je Sergey Volchenkov . Je zdarma a spustíte ji na HiRes Palm OS 5.x.

V přípravě

Wargus aneb Warcraft II pro Pocket PC

Druhý pokus vydání jedné z nejúspěšnějších strategií 90. let Warcraft na sebe bere ukrajinský výrobce zvaný n0b. Hra bude šlapat na Pocket PC s QVGA i VGA rozlišením pod enginem zvaným Stratagus. Na další informace si musíme ještě počkat. Doufejme, že tento projekt neupadne v zapomnění jako jeho předchůdci.





Klasika

Bounce

Poprvé se v naší rubrice Klasika objevuje hra pro Symbian. Dnes si zavzpomínáme na jednu z prvních her pro telefony Nokia 9210i a 3650/7650.

Bounce je akční 2D hra, ve které ovládáte červenou kuličku a v daných úrovní zdoláváte čím dál tím těžší překážky - přeskakujete propasti, vyhýbáte se bodákům atd.