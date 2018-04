Zahoďte stylus! - velký přehled softwarových klávesnic pro Pocket PC

Během našeho testování se nám do rukou dostala zhruba dvacítka nejrůznějších softwarových klávesnic, které jsme pečlivě vyzkoušeli na přístroji HTC Touch Cruise s Windows Mobile 6. Nakonec jsme z celkového počtu do článku zařadili celkem třináct nejlepších včetně šestice již předinstalovaných variant. Vybírali jsme napříč všemi možnými způsoby rozložení kláves a vždy jsme se požadovali, aby se klávesnice dala ovládat prsty bez použití stylusu (nepočítaje již zabudované klávesnice).

Příliš jsme se ani neohlíželi na to, zda se jedná o volně šiřitelný produkt nebo zda za jeho používání musíte zaplatit. Pohodlné zadávání znaků považujeme za natolik zásadní věc, že případná investice v řádu pár stokorun majitele Pocket PC na mizinu nepřivede. Samozřejmě ke všem uváděným klávesnicím existuje časově omezená verze a nikdy nebudete kupovat zajíce v pytli.

Trápení s češtinou

V průběhu testování jsme prakticky u všech klávesnic naráželi na jeden společný nedostatek, a tím byla chabá podpora češtiny. Problém nebyl až tak v nepřítomnosti českých znaků, ale spíše absenci českých slovníků, bez nichž jsme museli některé klávesnice okamžitě vyřadit, protože se styl psaní přímo opíral o databázi slov.

Veselé to nebylo ani v případě slovníku T9 či podobných variant. V lepším případě si klávesnice ukládaly nová slova do editovatelného souboru. Výjimkou však nebylo ani vymazání slov hned po odeslání zprávy. Pokud už byl s klávesnicí dodávaný český slovník, vždy obsahoval diakritiku, která zkracovala délku zprávy na 70 znaků. Na řadu tak přišlo přepisování jednotlivých slov bez háčků a čárek.

InterWrite Pro 9.5 – tři v jednom

Předinstalovaný balíček dodávaný společně s českou lokalizací od SunnySoft obsahuje trojici klávesnic. Kromě klasické QWERTY klávesnice, na níž je potřeba vyndávat stylus, je k dispozici InterWriter Recognizer a Full Screen Keyboard. V prvním případě jde o variantu běžného rozpoznávání speciálních znaků. Spodní panel je rozdělen na tři plochy, podle toho, zda chcete zadávat malá či velká písmena anebo číslice. Tyto znaky se ve většině případů podobají běžným tiskacím písmenům. Přestože můžete pro zadávání používat prsty, příliš tento způsob nedoporučujeme.

Daleko zajímavější je celoobrazovková QWERTY klávesnice, na níž se dostanete stiskem tlačítka v mále variantě nebo pomocí HW tlačítka. K dispozici jsou tři různá rozložení kláves ještě doplněná o několik barevných variant. S žádným z nich jsme však nebyli úplně spokojeni a často docházelo k překlepům. Všechna rozložení totiž velmi plýtvala místem a na obrazovku přidávala spoustu běžně nepotřebných tlačítek.

InterWrite však vše dohání bohatou paletou různých nastavení, se kterými jsme se u konkurenčních titulů nesetkali. Kromě nastavení rychlosti prodlevy a zvuků při stisknutí virtuálního tlačítka máte na výběr dvě numerické klávesnice či můžete zvolit jedno z mnoha jazykově odlišných rozložení včetně českého QWERTY a QWERTZ. Pochvalu zaslouží i napovídání slov, které umí vkládat slova i bez diakritiky. Celkově na nás InterWrite působil velmi dobře a přestože se nejedná o úplně dokonalý produkt, většina uživatelů by si ze tří různých stylů zadávání mohla vybrat.

Touch Keyboard, Touch KeyPad a Block Recognizer – zbytečná trojka

První dvojici klávesnic uvádíme pouze ze setrvačnosti, protože jsou rovněž předinstalovány v zařízení. V našem testu však skončily až na samém dnu. Jednak kvůli velkému prostoru, který na obrazovce zabírají a především jim schází český slovník, o který se způsob psaní opírá. Touch Keyboard se podobá klasické QWERTY klávesnici ovšem s tím rozdílem, že každé písmenko se dělí o políčko ještě s jedním sousedem. Dohromady spojeny jsou například tlačítka QW, ER apod.

Transcriber – bez podpory češtiny

Poslední z předinstalovaných klávesnic je Transcriber, který se v jistých rysech podobá Block Recognizeru. Opět jde o rozpoznávání rukou psaných písmen, v tomto případě se však nemusíte učit žádné speciální znaky a psát text lze po celé obrazovce. Píšete tak vždy celé slovo či několik slov, která jsou následovně převedena do digitální podoby.

Největší problém je však s rozpoznáváním písma, jehož úspěšnost se pohybuje okolo 50%. A to za podmínky, že píšete velmi úhledně. Od většího úspěchu Transcriber nejspíše opět dělí absence českého slovníku, podle něhož by nalézal společné rysy. Při psaní anglického textu byl totiž Transcriber téměř neomylný.

Phone Pad – návrat ke kořenům

Jak už název napovídá, podobně jako u Touch KeyPadu je rozložení kláves identické

s běžnými mobilními telefony. Phone Pad však přidává navrch český slovník T9, který obsahuje většinu slov i bez diakritiky a tomu zbytku se velmi rychle naučí. Samozřejmě nechybí ani možnost vyťukávat „postaru“ veškerá písmena nebo se přepnout čistě na numerickou klávesnici.

TapTap Keyboard – vždy na dvě klepnutí

Způsobem rozložení písmen do několika málo tlačítek možná může připomínat klasickou klávesnici. Samotné vyťukávání textu je však podstatně odlišné. Vždy musíte nejprve vybrat příslušné políčko s požadovaným znakem a rázem se místo celé klávesnice objeví sedm větších písmenek mezi nimi už zvolíte příslušný znak.

Quikwriting – pozoruhodný experiment

Během našeho pátrání jsme objevili i jeden zajímavý počin, který sice nesplňuje podmínku v nadpisu tohoto článku - tedy psaní bez stylusu, ale netradičním způsobem zadávání znaků si i přesto vysloužil místo v tomto přehledu. Plocha pro psaní je podobně jako u klávesnice pro rozpoznávání znaků rozdělena na dva sektory. V jednom z nich se píší písmena a v druhém číslice a speciální znaky.

On pojem „psát“ vlastně není v případě Quikwriting na místě. Spíše by se dalo říci, že pomocí plynulých pohybů stylusem ukazujete na příslušné znaky. Každá plocha se totiž skládá z jednoho hlavního a dalších osmi menších kruhů okolo. Tah začnete vždy v hlavním sektoru a přesunete stylus do vybraného kruhu, který obsahuje několik písmen. Následně dojde ke zvětšení vybraných znaků do všech ostatních částí, z nichž jednu vyberete a opět se vrátíte do hlavního sektoru.