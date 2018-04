Zahoďte peněženky a platební karty - Simpay přichází

Mobilní platby neboli tzv. m-commerce jsou na vzestupu. Snad v každé zemi se rozvíjí různé lokální projekty, které využívají platby telefonem. Obecně se m-commerce považuje za nový kanál, kterým by mohly téct peníze a rozjíždět se nové druhy obchodu. Zatím má ještě mnoho problémů.

Panují obavy, aby se neopakovala situace s elektronickým obchodem, jehož systém byl zpočátku zneužíván a podvody při internetových platbách znamenaly ztrátu důvěry uživatelů. Ztracená důvěra v bezpečnost plateb se velmi těžko navrací. Tomu chtějí všichni současní a budoucí aktéři m-commerce zabránit, a tak se již od roku 2000 zakládají různá fóra a asociace, které této oblasti chtějí dát jednotnou tvář. Jinými slovy - standardizovat ji.

Peníze spojují

První z takových asociací bylo Mobey Forum, ve kterém se setkali zástupci velkých finančních ústavů (Visa International, Deutsche Bank, aj.) a výrobců telefonů (Ericsson, Nokia a Motorola). Jediní, kdo chyběli, byli lidé od operátorů, kterých se tato problematika paradoxně týká nejvíce. Možná i proto se v únoru loňského roku spatřila světlo světa nová asociace velkých operátorů - Mobile Payment Services Association - s obchodním názvem Simpay.

Simpay vznikl z aktivity mobilních operátorů T-Mobile, Orange, Vodafone a Telefonica Móviles. Jeho filozofie je jednoduchá, vytvořit jednotný systém plateb přes mobil. Podle vývojářů Simpay může posunout oblast m-commerce zase o kus dále. Dnes činí trh s logy a melodiemi v západní Evropě přes dvě a půl miliardy Euro a předpokládaný objem těchto nehlasových nabídek v roce 2007 je již 20 miliard Euro. Autoři Simpay věří, že jejich standard může přinést do té doby celou jednu miliardu.

Co všechno jde koupit a jak to funguje?

Na startu Simpay, tedy na začátku příštího roku, by už měly fungovat mikroplatby za služby pod 10 Euro. Do této cenové kategorie spadají java hry, videoklipy, vyzvánění, MP3 a podobně. Simpay by chtěl postupně nabízet uživatelům větší komfort placení, a propracovávat se k větším, tzv. "makroplatbám". Problém makroplateb je v zákonných omezeních a i v úvěrovém riziku. Veškeré riziko v podstatě nese operátor, přes kterého si zákazník kupuje zboží jiných obchodníků.





Jak vyplývá ze schématu, měl by být formát Simpay jakousi univerzální autoritou, zajišťující bezpečnost a spolehlivost v mobilních platbách. Jinými slovy taková "mobilní Visa". Otázkou budoucnosti je, jak se k těmto platbám postaví právě klasičtí zástupci platebních systémů (Visa a Master Card), kteří pokrývají 34 miliónů obchodů a mají 2 miliardy klientů. Každopádně je ale považují za strategickou oblast dalšího rozvoje.

V Česku jsou zatím mobilní platby v začátcích. T-Mobile a Eurotel nabízí služby přes své wapové portály. Eurotel už dokonce uzavřel smlouvu s BMG a nabízí i hudbu. Mobilem už jsme v minulosti mohli zaplatit Coca-Colu z automatu, nebo služby myčky na benzínce.

Budoucnost m-commerce je nadějná, ale musí se do ní zapojit více subjektů než mobilní operátoři. Chce to spolupráci s bankami, a to takovou, aby společnými silami našli obchodní model, který by mezi nimi mohl fungovat. Simpay je možná první platforma, na které se dá stavět nový svět m-commerce...