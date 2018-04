Zahoďte mobilní klávesnici a pište na displej mobilu. Android to přečte

Aplikace Google gesture search je zdarma dostupná z Android Marketu pro telefony s verzí systému 1.6 a vyšší. Jde o velmi jednoduchý program, který ale funguje doslova skvěle. Aplikaci stačí nainstalovat a po jejím spuštění můžete nadobro zapomenout na vyhledávání v telefonu vyťukáváním na klávesnici.

Od nynějška si vystačíte pouze s tahy prstem. Program je primárně určen pro vyhledávání v kontaktech, ve výsledcích vyhledávání se ale mohou objevit i programy z telefonu, záložky z prohlížeče nebo hudební soubory.

Po spuštění programu je obrazovka rozdělena na dvě plochy. Drtivou většinu prostoru zabírá místo, kam můžete zadávat znaky. Vespodu je poměrně úzký řádek, kde vidíte již napsané znaky a kde se dají provádět operace mazání. Napsaný znak smažete tahem v této oblasti zprava doleva, celou aktuální sekvenci vymažete tahem opačným směrem.

Písmena program rozpoznává velká i malá tiskací, psací písmena rozpoznává podstatně hůře. Výhodou je, že se nemusíte učit žádné speciální písmo, program jednoduše rozpozná běžnou abecedu. Je tu ale jeden problém. Program nerozpoznává znaky s diakritikou. Bohužel je ani neumí odfiltrovat, takže pokud vyhledávaný kontakt obsahuje diakritiku, ve výsledcích se bohužel neobjeví. To je pro našince asi jediný (ale zato podstatný) nedostatek jinak skvělého programu. Jenže tento nedostatek je celkově vlastní dané platformě.

Je to trochu s podivem, protože program do výsledků vyhledávání zahrnuje i ty kontakty, které obsahují jen některé z napsaných znaků nebo znaky příbuzné - to pro případ, že byste se při psaní "utli" nebo že by program nebyl schopen rozpoznávat správně. Proto by neměl být problém do výsledků zahrnout i položky s diakritikou.

Vyhledanou položku si můžete nechat zobrazit klepnutím na ni, telefonní číslo lze rovnou z výsledků vyhledávání vytočit klepnutím na ikonu na levé straně. Poslední vytočené číslo nebo spuštěný program zůstane vždy zobrazen i po opětovném otevření programu. Nijak to ale nevadí, nemusíte tento výsledek tahem mazat, stačí rovnou začít psát a začnou se objevovat nové výsledky.

Výsledky vyhledávání se objevují v hlavní části obrazovky, což nebrání tomu v psaní pokračovat. Program poměrně citlivě rozpoznává, kdy listujete mezi výsledky a kdy dál píšete písmena. V nastavení se dá zvolit i rychlost rozpoznávání psaní. Dále je v nastavení možné si vybrat, které z výše zmíněných položek má program vyhledávat a také zda má program gesta odesílat společnosti Google k analýze. Tím uživatel pomůže vývoji aplikace a zpřesnění rozpoznávání písma a tím i zpřesnění výsledků vyhledávání.

S výsledky je tu ještě jeden malý problém. Na testovaném HTC Legend nebyl program schopen vyhledávat mezi spojenými kontakty. Pokud tedy máte v telefonu kontakty synchronizované třeba z Gmailu a zároveň z Facebooku, telefon by je měl k sobě sám přiřadit. Ty, které nepřiřadí, můžete spojit ručně. Ale právě mezi těmito ručně spojenými kontakty není program schopen vyhledávat. Je možné, že právě takovéto nedostatky vývojáři Google rychle napraví. Otázkou je, jak dlouho mu to bude trvat s diakritikou, protože s tou má při vyhledávání Android potíže už od začátku.

V rámci platformy je Google gesture search jedním z nejsnazších způsobů, jak vyhledávat a vytáčet kontakty. Stačí umístit její ikonu na domovskou obrazovku, odkud ji můžete kdykoli spustit stejně, jako samotný adresář. Nápadití programátoři ale přišli i na další způsob. V Android Marketu najdete i malý prográmek GestureSearch Bar, který umístí zkratku k aplikaci do horní stavové lišty. Tuto lištu můžete "stáhnout dolů" téměř kdekoli v menu a v řadě aplikací, což znamená, že se k vyhledávání dostanete i bez nutnosti návratu na domovskou stránku.