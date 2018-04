Zahoďte komunikátory, nová modla manažerů přichází - recenze Nokia E75

Poprvé jsme model E75 mohli vidět na špionážních fotografiích ze září loňského roku. Oficiálně představena byla až o tři měsíce později. Od počátku ale vzbuzovala u zákazníků velký zájem, možná i díky velké oblibě svých předchůdců v podobě modelů E51 či E66. Přispěl k tomu jistě i postupný únik informací o novém modelu. - čtěte Nokia neuhlídala novinku E75. Podívejte se

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: úspěšné manažerské modely Nokia E66, E51 a novinka v podobě E75

Kapitoly recenze:

Obsah prodejního balení

Přístroj Nokia E75

Baterie Nokia BL-4

Nabíječka Nokia AC-8

Stereofonní headset Nokia HS-43

Kabel Nokia CA-101

Paměťová karta microSDHC Nokia MU-41 s kapacitou 4 GB

Uživatelská příručka

Příručka Začínáme

Stručná charakteristika:

Manažerský smartphone s operačním systémem Symbian S60, výsuvnou plnohodnotnou klávesnicí, střídmým designem a bohatou manažerskou a multimediální výbavou

V ruce jsme nejvyšší model z manažerské řady Eseries poprvé drželi na barcelonském veletrhu MWC 09, pouhý den po jejím oficiálním představení. Už tenkrát jsme věděli, že se tu rodí nová modla manažerů z celého světa. Nokia se ostatně netají tím, že by model E75 měl v portfoliu nahradit komunikátory 9300 a 9300i, které patřily ve firemním segmentu mezi velmi oblíbené.

Vzhled a konstrukce - vše, jak má být

Vzhledem novinka plynule navazuje na stávající modely "éčkové" řady. Designově tak dokonale zapadá vedle modelů E51 i E66, které se už vyznačovaly vysokou kvalitou zpracování. Nokia E75 však tuto laťku dokázala posunout ještě dále. I přes netradiční konstrukci s bočně výsuvnou plnohodnotnou klávesnicí se výrobci podařilo na trh vypustit precizně zpracovaný telefon hodný obdivu.

Telefon ani při silném promačkání nevrže, dokonce i kryt baterie drží na svém místě téměř příkladně. Navíc jej lze sejmout mnohem snadněji než u modelu E66. Kvalitu zpracování ale nejlépe posoudíte po vysunutí plnohodnotné klávesnice. Výsuvný mechanismus je přesný a jeho chod hladký. Horní části telefonu pomáhá do krajních poloh pružina, která ji v nich i aretuje.

Smysl pro preciznost je znát také na shluku kláves pro ovládání hlasových funkcí telefonu a úpravu hlasitosti hovoru doplněného o samospoušť fotoaparátu na pravém boku přístroje. Jejich odezva je přesná a povrchová úprava natolik přesvědčivá, že jen stěží pod nimi rozpoznáte plast. O něco méně přesvědčivě působí záslepky slotu na paměťové karty microSD a datový konektor microUSB na levém boku telefonu. Svou funkci však plní na sto procent, a o to tu přece jde.

Čelní straně - jak jinak - dominuje rozměrný displej, pod nímž najdeme standardní alfanumerickou klávesnici. Nad displejem zaujme mřížka reproduktoru doplněná o světelné čidlo a miniaturní kamerku pro videohovory. Zadní část je z většiny tvořena kovovým krytem baterie s již známým vroubkovaným vzorem a objektivem integrovaného fotoaparátu doplněného o přisvětlovací diodu. Svou mřížku tu má i hlasitý reproduktor.

Velké překvapení si Nokia nachystala v horní části telefonu. Dodnes manažerské mobily (Eseries) od těch multimediálních (Nseries) odlišovaly zejména takové drobnosti, jako je velikost použitého konektoru pro připojení sluchátek. S E75 se i tento rozdíl maže a i manažeři mohou konečně při poslechu hudby využívat svých oblíbených sluchátek s 3,5 mm Jack konektorem. Pro nabíjení pak slouží také dnes již standardní tenký konektor, jehož zdířku lze nalézt ve spodní hraně.

Design telefonu jsme schválně přešli bez komentáře, jde o velmi subjektivní hodnotící měřítko. Přesto si troufneme tvrdit, že přesně odpovídá svému zaměření. Nenadchne, ani neurazí. Stejné je to i s rozměry telefonu: 111,8 × 50 × 14,4 mm, po vysunutí plnohodnotné klávesnice má telefon o tři centimetry na šířku více. Váha se ustálila na 139 gramech, což sice není málo, zato máte ale pocit, že za své peníze "něco" dostáváte.

K dispozici jsme dostali černo-stříbrnou verzi přístroje, na trhu se objeví i v červené barvě a v barvě mědi. Právě černou variantu považujeme za nejelegantnější, i když na ní je vidět každý otisk prstu.

Displej a ovládání - klame vzhledem

Použitému displeji jsme zprvu hádali větší rozlišení, než jen QVGA (320 × 240 bodů). Vděčí za to především své nemalé úhlopříčce 2,4 palce i věrnému podání barev. Přitom jde o standardní TFT displej (nikoli OLED), a to s podporou až 16 milionů barevných odstínů. Zobrazuje se na něm již notoricky známé grafické prostředí S60 (3rd Edition) operačního systému Symbian (v9.3 s FP2), na ovládání se tedy v podstatě nic nemění.

Se systémem je možné dělat veškeré standardní operace, od změny témat přes možnost volby vzhledu hlavní nabídky, tapety až třeba po možnost individuálního přeskládání celého menu, v němž samozřejmě fungují číselné zkratky. Novinkou jsou u E75 audiomotivy, které během okamžiku změní celkové nastavení zvukových upozornění telefonu. V přístroji můžete nalézt tři výchozí s možností přizpůsobení a další lze přidávat.

Lidé se slabším zrakem uvítají možnost volby velikosti písma, ač nejde o nijak výrazné zvětšení znaků. Telefony se Symbianem již delší dobu myslí i na nevidomé a nabízejí hlasové průvodce částí nabídky, zde nově také ve speciálním režimu aktivního pohotovostního režimu.

Aktivní pohotovostní režim zobrazující například aktuální záznamy v kalendáři nebo obsah emailových schránek přímo na domovské obrazovce se již stal u telefonů této třídy standardem. Po vzoru modelu E66 u něj lze navíc využít pracovní režimy, díky nimž telefonu během pár okamžiků sdělíte, že nyní vás obsah pracovní e-mailové schránky na domovské obrazovce skutečně nezajímá; pro každý režim si lze zvlášť vybrat jednotlivé moduly, které se na domovské obrazovce budou zobrazovat. S přepnutím režimu se navíc může změnit používaný motiv i šestice zkratek na vybrané funkce telefonu.

Orientace displeje se v základním nastavení mění pouze s vysunutím plnohodnotné klávesnice, lze ale zvolit, aby reagovala na integrované pohybové čidlo. To lze využít i ke snadnému ztlumení příchozího hovoru nebo odložení budíku. Na telefon pak stačí jen poklepat či s ním otočit.

Klávesnice a baterie - takové malé PC

Model E75 je první telefon výrobce s bočně výsuvnou plnohodnotnou klávesnicí. Tato premiéra se navíc více než podařila. Na obou klávesnicích si zjevně nechal výrobce velmi záležet. Zdvih a odezva všech kláves je téměř ideální, nedostatky se přesto najdou.

Na standardní klávesnici nám vadí spojení kontextových kláves s klávesou pro vstup do hlavní nabídky a korekční klávesou. Zpočátku se vám bude často stávat, že namísto stisku kontextové nabídky Volby stisknete piktogram domečku a rázem se ocitnete v hlavním menu. Naopak u volby Konec se zase budete rozčilovat nad reakcí na korekční klávesu, tedy většinou si něco umažete, nebo budete odpovídat na dotaz, zda skutečně chcete označenou položku/zprávu/obrázek odstranit.

Co si naopak v případě standardní klávesnice nemůžeme vynachválit, je kvalita kurzorové klávesy. Ovládá se velmi příjemně a to díky zcela ideálnímu chodu. Díky vystouplé hraně se vám navíc nestane, že byste s ní stiskli i některou z funkčních kláves, které ji obklopují. Podsvícení této klávesy navíc funguje jako indikační dioda, v případě zmeškané události rychle bliká, v klidu pouze "dýchá", chcete-li, pulzuje (lze v menu vypnout).

Plusem manažerských nokií jsou i zkratky na kalendář a e-mailovou schránku v podobě speciálních kláves, které reagují na dlouhý i krátký stisk. Jejich funkci lze libovolně nadefinovat, a to i mimo rámec jejich původního určení.

Rovněž na plnohodnotné klávesnici typu QWERTZ byste hledali nedostatky jen velmi obtížně. O ideálním zdvihu a odezvě kláves jsme se již zmínili, někomu ale může vadit nedostatečné hmatové odlišení jednotlivých tlačítek. K orientaci prstů po klávesnici slouží pouze její rozdělení v polovině mezerníku. Rozložení kláves navíc není stejné jako na standardní klávesnici, tvoří pravidelnou matici. To však pohodlnému psaní textu překvapivě vůbec nebrání.

Velmi příjemným překvapením je, že s klávesnicí lze pracovat velmi podobně jako na standardním PC. Fungují zde klávesové zkratky Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X pro kopírování textu, jeho označení pak provádíte držením klávesy Shift a posunem kurzoru navigační klávesou. Právě nutnost používání navigační klávesy na standardní klávesnici je ale dost možná největší nevýhodou psaní na klávesnici velké. Nutné přehmatávání je nepřirozené.

Obě klávesnice jsou podsvětleny jemně bílými diodami, u té standardní zcela rovnoměrně, u plnohodnotné již méně. Intenzita jejich podsvětlení se mění v závislosti na úrovni okolního světla, které snímá již zmíněná dioda na čelní straně telefonu. Její citlivost lze v menu upravit, již v základním nastavení ale reaguje zcela ideálně.

Díky úpravě intenzity podsvícení se šetří cenná energie, jelikož zároveň s podsvětlením klávesnic se upravuje i intenzita podsvětlení displeje. I proto přístroj dosahuje s baterií BL-4U s kapacitou 1000 mAh slibné výdrže až 11 dní v pohotovosti či až 5,5 hodiny nepřetržitého hovoru. V praxi telefon během testování vydržel jeden a půl dne v plném nasazení, tedy neustále připojen k internetu a několika hovory denně, což považujeme za úspěch.

Telefonování - trošku nelogické filtrování

Telefon se chlubí opravdu silnou podporou sítí z celého světa, dovolat se s ním nebude potíž tedy téměř nikde (EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100). Telefonní seznam pojme až tisícovku vícepoložkových kontaktů, u nichž lze mít řadu údajů až po takové detaily, jako je jméno manželky atp. Vyhledávat v kontaktech lze přímo z domovské obrazovky pomocí predikce (vyhledává jen ve znacích, nikoli v číslech), přímo v adresáři lze volit mezi predikcí a postupným zadáváním znaků. Ke každému kontaktu lze uložit i fotografii a zvolit individuální vyzvánění, dokonce si k jednotlivým záznamům lze připsat i poznámku, která se bude v případě příchozího hovoru zobrazovat na displeji.

Kontakty lze snadným způsobem třídit do skupin, díky kterým lze poté ve vyzváněcích profilech filtrovat hovory. Bohužel ale filtrování funguje na principu tzv. white listu, tedy výběru skupin kontaktů, na které má přístroj v případě příchozího hovoru upozorňovat. To je poměrně nelogické řešení, jelikož mimo pracovní dobu si pracovní hovory zakážete jedině tak, že všechny soukromé kontakty sloučíte v jedné skupině a tu poté povolíte. Black list, tedy zakázání pracovní skupiny, by v takovém případě byl skutečně logičtějším krokem.

Telefonní seznam již v modelu E66 ožil kontextovými nabídkami u jednotlivých kontaktů a nejinak je tomu v případě dnešní novinky. U každého kontaktu tak lze jednoduchým stiskem kurzorové klávesy vpravo vyvolat nabídku možností, co lze s kontaktem v rámci telefonu dělat - tedy poslat zprávu, email, či zahájit hovor. Jejich seznam se mění dle vyplněných položek kontaktu.

Bohužel s touto možností zmizela záložka obsahující seznam skupin. Ty jsou nově přímo součástí seznamu kontaktů, což je nepřehledné. Nepamatujete-li si jméno skupiny, budete ji například pro její smazání v obsáhlém seznamu skutečně dlouho hledat. Navíc aplikaci Týmy, známou z předchozích modelů řady Eseries, která právě práci se skupinami značně usnadňovala, budete v novince hledat marně.

Samozřejmostí jsou vyzváněcí profily, hlasové vytáčení či rychlá volba kontaktů přiřazených numerickým klávesám 2 až 9. Tradičně propracovaný je protokol uskutečněných hovorů, který zaznamenává až 30 dní starou komunikaci včetně SMS, MMS či dat. Nechybí ani hlasité handsfree, které se automaticky aktivuje při vysunutí QWERTZ klávesnice. V rušnějším prostředí jej ale kvůli nízké hlasitosti integrovaného reproduktoru neuslyšíte.

Kromě standardních hovorů umožňuje E75 i komunikaci přes Push-to-talk a internetovou (SIP) telefonii.

Zprávy - nový email nastavíte během okamžiku

Z pohledu zpráv se oproti předchůdcům změnilo pramálo, proto je vezmeme trošku hopem. Přístroj si poradí se SMS, MMS i e-mailem a přidává zvukovou zprávu (MMS se zvukovým záznamem). Do telefonu lze uložit maximálně 999 zpráv. Editor ani mentalita práce se zprávami se nezměnila, během psaní je neustále zobrazován počet napsaných znaků i zpráv, do kterých bude výsledný text rozdělen (v případě MMS se zobrazuje aktuální velikost zprávy v kB).

Telefon umožňuje posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše s diakritikou, před odesláním ji ale odstraní. O úspěšném doručení odeslaných zpráv se lze nechat informovat pomocí výpisů, které se přehledně řadí do pro ně vyhrazené složky. Zrušené zprávy během psaní se buď automaticky, nebo manuálně ukládají do konceptů.

Zásadní novinkou je u E75 nová aplikace Nokia Messaging, kterou výrobce s velkou pompou představil koncem minulého týdne. - čtěte Nokia představila "mobilní e-mail pro všechny". Prozatím je zdarma

Nová aplikace přímo integrovaná do systému nahrazuje stávající řešení POP3/IMAP emailového klienta. Pro uživatele to znamená hlavně výrazné zjednodušení nastavení emailové schránky, ale také výrazné omezení datových přenosů (zprávy se komprimují) i možnost využití tzv. push email funkcionality. Stačí jen zadat svou emailovou adresu, heslo ke schránce a o vše ostatní se postará sám telefon. Může se však stát, že nastavení schránky budete nuceni zadávat ručně, například při použití emailu provozovaného na vlastní doméně.

V případě profi nasazení ale už nová aplikace trošku pokulhává. Obsahuje totiž i tolik známý Mail for Exchange, který ale - jak se zdá - synchronizuje pouze emailové schránky. Ač je k dispozici nastavení pro PIM aplikace (kalendář, úkoly, kontakty), nedaří se nám telefon k synchronizaci těchto položek přinutit. Podle zástupců Nokie by to ale fungovat mělo, bohužel ale neporadili jak. Testování ale nekončí, nechme se tedy překvapit, jestli aplikaci nakonec nějak přemluvíme.

Organizace a data - vše, co je jen potřeba

Z pohledu kancelářských funkcí Nokia novinku nijak nepodcenila, ostatně jsou i jejím hlavním posláním. K dispozici je nedávno inovovaný kalendář s veškerými myslitelnými pohledy (denní, týdenní, měsíční) a událostmi s možností třídění dle typů. Jejich zadávání a editace má ale novou, méně přehlednou podobu. Využít lze i textových, hlasových či aktivních (s obrázky, videi atp.) poznámek, které se mohou taktéž synchronizovat.

Ve výčtu kancelářských aplikací nesmí samozřejmě chybět balíček Quickoffice, díky kterému lze přímo v telefonu vytvářet či pracovat s nejrozšířenějšími formáty dokumentů (DOC, XLS, PPT). Díky plnohodnotné klávesnici navíc dostává tato možnost nové rozměry. Přístroj si poradí i s dokumenty PDF či ZIP archivy. Z dalších funkcí nesmí chybět opakovaný budík, světový čas, kalkulačka, převodník, správce souborů či slovník.

Kromě správce souborů lze obsah telefonu procházet i pomocí fulltextového vyhledávání. Pro firemní použití se bude jistě hodit i možnost nastavení přístupu do intranetu, nebo podpora VPN sítí. V takovém případě je na řadě bezpečnost, proto E75 nabízí možnost šifrování dat uložených jak v přístroji, tak na paměťové kartě. Samozřejmostí je funkce vzdáleného zámku, která se aktivuje pomocí předem nastavené SMS zprávy.

Nově lze v přístroji využít i velmi praktickou funkci Files on Ovi. Po registraci do této služby si lze na stolním PC nadefinovat sdílené složky a poté je mít neustále k dispozici z jakéhokoli počítače nebo telefonu Nokia kdekoli na světě. O této službě připravujeme samostatný článek, ve kterém vás s ní podrobně seznámíme. K plnému pracovnímu nasazení poslouží i možnost propojení telefonu s kompatibilním projektorem, tiskárnou či bezdrátovou klávesnicí. Z telefonu lze snadno udělat i dálkové ovládání prezentací (díky podpoře Bluetooth).

Opravdu užitečná aplikace, o které se nikde moc nepíše, je Přenos dat. Jsou jí vybaveny všechny novější chytré telefony Nokia s operačním systémem Symbian a umožňuje snadnou synchronizaci dvou přístrojů bez nutnosti jejich připojování k počítači. Vlastníte-li tedy již nyní obdobný telefon, s koupí nového můžete snadno přenést kontakty, zprávy i záznamy v kalendáři. K přenosu se opět využívá technologie Bluetooth.

K počítači lze přístroj připojit pomocí USB to microUSB kabelu, či bezdrátově díky výše zmíněné technologii Bluetooth. Přímý přístup k vnitřní paměti telefonu bohužel není možný, Mass Storage lze využít jen u vložené paměťové karty typu microSD (až 16 GB). V opačném případě se musíte spolehnout na přiložený komunikační balík PC Suite, který najdete na stránkách výrobce.

Novinka používá již známý internetový prohlížeč, jeho schopností můžete využít díky celé škále datových technologií. K tradičnímu GPRS/EDGE se přidává i UMTS včetně HSDPA a wi-fi ve specifikaci b/g.

TIP: Nevíte, jak zjistit MAC adresu wi-fi karty? Odpověď naleznete v našem novém diskusním fóru

Zábava - GPS a kvalitní fotoaparát

Z pohledu zábavních funkcí se toho u E75 již tolik nezměnilo, proto si podstatnou část textu vypůjčíme ze starší recenze Nokie E66. Přístroji dominuje zejména populární a velmi povedený hudební přehrávač. Ten podporuje formáty AAC, AAC+, MP3 a WMA. Skladby třídí dle ID3 tagů, ke každému albu dovolí uložit obrázek, nabízí přímou tvorbu playlistů i propojení s hudebním obchodem i-legalne.cz. Skladby dokáže přehrávat náhodně, nebo aktuální seznam neustále opakovat dokola, což svede i s jednou jedinou skladbou.

Telefon zvládá i streamovaná média, pro tento účel je připraven známý přehrávač RealPlayer s podporou formátů .rm a .eAAC+.

K dispozici jsou také nástroje pro korekci zvuku, jako je ekvalizér, fyziologická korekce, rozšířené stereo, nastavení stereováhy a zvýraznění basů. Jakoukoli skladbu lze přes kontextové menu snadno nastavit jako vyzváněcí tón. Skladby lze ukládat do interní paměti o velikosti cca 50 MB, nebo na paměťovou kartu microSD. V základním balení naleznete kartu s kapacitou 4 GB.

Překvapivá je přítomnost FM rádia, za které jsou firmy nuceny odvádět koncesionářské poplatky. Rádio nepodporuje RDS a bez využití internetového seznamu dostupných stanic lze jednotlivá rádia naladit pouze ručně. Uložit lze až padesát stanic. Nokia E75 umožňuje i poslech celé řady internetových rádií. V takovém případě je ovšem nutné být v oblasti pokryté alespoň 3G sítí a mít neomezený datový tarif. Standardem se stává i podpora podcastů a online sdílení fotografií či videí.

Z pohledu hudební produkce jsou jedinou nevýhodou telefonu dodávaná sluchátka, která svou kvalitou rozhodně neoslní. Díky již zmíněnému 3,5 mm Jack konektoru ale nebude problém je nahradit jinými.

Nešetřilo se ani na integrovaném fotoaparátu, který se zde chlubí rozlišením plných 3,2 Mpix a automatickým zaostřováním. Výsledky jeho snažení jsou přímo závislé na světelných podmínkách, nejhorší situace nastává v šeru. Ve tmě totiž vypomůže silný diodový blesk.

Možnosti nastavení jsou široké - nabídnuty jsou režimy snímání, režimy blesku, využít lze i samospoušť, sekvenční snímání či obligátní kompenzaci expozice, barevné tóny a vyvážení bílé. Přístroj si poradí i s nahráváním videa a to až ve VGA kvalitě (640 × 480 obrazových bodů a 30 snímků/s). V obou případech lze využít až osminásobný digitální zoom. Kromě hlavního fotoaparátu lze k pořizování záznamů použít i kamerku na čelní straně telefonu (QCIF).

Přístroj nabídne i integrovanou GPS navigaci, která díky spolupráci s mobilní sítí (A-GPS) nalezne vaši polohu doslova během pár vteřin. Je však nutné počítat s drobnými výdaji za datové přenosy. Použitý čip disponuje technologií SirfStar III, s jeho citlivostí tak budete mít problém skutečně jen málokdy. Pro navigaci je připravena aplikace Nokia Maps, kterou lze po koupi přístroje využívat po dobu tří měsíců zdarma. Poté je již nutné za navigaci zaplatit, mapy jsou zdarma stále.

Hry přímo v telefonu nenajdete a oproti modelu E66 nejsou ani na paměťové kartě. Nokia si místo toho pro vás připravila aplikaci Ngage, ve které můžete jednotlivé hry stahovat. Zdarma to ale nebude.