Zahltí reklama naše mobilní telefony?

Zasíláním reklamních e-mailů se pražská agentura ADM (Admass Direct Marketing, s.r.o.) zabývá již dlouho. Zhruba před rokem zprovoznila i zasílání reklamních SMS. Jak uvádějí na svých stránkách emailing.cz, reklamu si objednalo již více než 8886 klientů. Službu s názvem „Příjem reklamy formou SMS zpráv zasílaných na váš mobil“ spustila nedávno také plzeňská reklamní centrála iRek.cz. V listopadu loňského roku otevřela SMS bránu, přes kterou by právě cílená reklama na mobily měla chodit. Potenciál uživatelů mobilů, kteří chtějí pravidelně dostávat reklamu, a tímto způsobem si snadno přivydělávat, není nekonečný. Má tedy rozesílání reklamy na mobily budoucnost?

Malý zájem o reklamu

Reklamní agentury počítají s tím, že jedině reklamu na mobilu si v přesný čas přečte cílená skupina lidí. Aby zákazníky neobtěžovaly reklamní zprávy, které je absolutně nezajímají, mohou si typ reklamy na sebe přímo zacílit v úvodním dotazníku.



Centrála iRek má zaregistrované množství zákazníků, ale reklamní SMS zprávou si zatím nepřivydělal žádný. „V našem systému je celkem přes 7300 uživatelů, což v současné době není vzhledem k možnostem zacílení pro inzerenty dostatečné,“ sdělil nám Jakub Helus z iReku. Dále uvádí, že s tímto zázemím klientů není prakticky možné pro toto nové reklamní médium sehnat placenou reklamu. Na emailing.cz sice SMS reklama více méně úspěšně funguje, nedostatkem klientů se ale ADM nijak netají.

Registrace a ochrana dat

Do služby se musíte nejprve na internetových stránkách zaregistrovat vyplněním obsáhlého dotazníku, kam vepíšete osobní data. „Data jsou pravidelně zálohována a chráněna přístupovými hesly, navíc na stroji, kde jsou uložena, provozovatel pravidelně aplikuje updaty bezpečnostních prvků a softwaru proti vniknutí cizí osoby,“ říká Helus. Je tato ochrana dostatečná? Nehrozí reálné zneužití osobních údajů pro potřeby jiných reklamních kampaní? „Žádné osobní údaje nikdy nebudou poskytnuty třetí osobě. Navíc jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ tvrdí s jistotou Helus.





Kolik si můžete vydělat?

„Výdělky klientů za přečtenou reklamu jsou dvě koruny za jednu SMS zprávu, plus jedna koruna za každou další část zprávy. Částí může být maximálně pět,“ říká Jakub Helus. Způsob placení je ovšem mnohem propracovanější, než by se na první pohled zdálo. Každý registrovaný uživatel může nasmlouvat další čtyři poduživatele, takzvané referaly, z jejichž obdržených zpráv má také provize. Princip jakéhosi letadla nabízí kombinace nesčetného množství výplat. Za jednu zprávu rozeslanou všem klientům by tak mohla inzerující firma platit řádově desetitisíce.

Jak se inzerující firmy dozvědí, že jejich zprávy skutečně čtete? Zhruba v každé desáté zprávě vám přijde číselný kód, který musíte odeslat zpět. Neuděláte-li to, sníží se vám zisky za další přijaté SMS zprávy na polovinu.

Za reklamu obdrženou na mobil z Emailingu.cz je minimální, agenturou garantovaná cena 40 haléřů. „Za různé e-maily či SMS může být odměna vyšší, protože se odvíjí od náročnosti na požadovanou reakci respondentů,“ uvádí ADM. Některé SMS zprávy vás totiž vyzvou k nahlédnutí na stránky inzerenta, kde musíte přijetí zprávy potvrdit zápisem do určeného pole.

V Polsku to funguje

Polský operátor sítě GSM ERA vloni na přelomu června a července spustil neobvyklý projekt s názvem Strefa 076. Tento projekt neobtěžuje klienty reklamou formou SMS zpráv, ale přímo během telefonování.

Během každé minuty uskutečněného hovoru vyslechne zákazník 15 sekund reklamního bloku. Za toto přerušení je odměněn nižší cenou hovorného. Služba se při relativně vysokých místních cenách, například u předplacené služby TakTak v přepočtu 24,30 Kč za minutu hovoru ve špičce, setkala s velkým zájmem.

Jak si Poláci zavolají za nižší hovorné? Před vstupem do služby uživatel vyplní dotazník, kde uvede okruh svých zájmů. Tímto opatřením se klienti operátora, stejně jako u nás, vyhnou reklamě, která je vůbec nezajímá. Operátor tak může zadavatelům reklamy nabídnout přesně cílené posluchače jejich spotů. Před každým hovorem má zákazník na výběr, zda využije levnější tarif s reklamním blokem nebo bude volat standardním způsobem za běžné ceny. Rozhodne-li se, že chce volat levně a počítá s přerušením hovoru reklamou, vloží před volané číslo kód 076, vytočí číslo a telefonuje za pravidelného vyslechnutí reklamního bloku. V Evropě je podobná nabídka operátora dostupná ještě v Dánsku, Francii a Švédsku.

Podle našich informací se žádný český operátor vkládat reklamu do hovorů nebo zasílat reklamní SMS zatím nechystá. Nicméně nechme na hlavě. Nová služba Eurotel Cell info je také reklama, která si vás může najít všude.