Zaházejte si zdarma koláči na Billa Gatese!

Novinky a aktualizace

Assaultaire

Dnešní číslo začínáme novou akční arkádou, ve které se budete probojovávat s po zuby vyzbrojeným tankem.

Úkolem hry je prostřílet si cestu přes 36 úrovni hordami nepřátel. Taktika, v níž budete bojištěm jen zbaběle projíždět, se skutečně nevyplatí. Podle vašich bojových schopností obdržíte určitý obnos kreditů, za který si váš tank technicky vylepšujete.

Hru spustíte na PocketPC od verze 2002. Stojí $12.95 a jejím výrobcem je firma JLE Software .

Deluxe Arcade Pack

Čtyři zbrusu nové arkádové hry v jednom balíku. Takovou překvapivou nadílku za cenu 17.95 USD nám přinesla firma int13 .

První hra PacMad je moderním zpracováním žluté požírající hlavičky od Namca zvanou Pac-man. Ve hře Gold Mine s vlastním editorem úrovní musíte posbírat do časového limitu všechny kopečky zlata. Thinking Bunny má na rozdíl od ostatních her logický nádech. Vaším cílem je navigovat vašeho přátelského králíka na konec úrovně. Hra Android vás zavede do lokací plných zlých nepřátel a vaším úkolem je posbírat všechny bomby.

Každou hru lze zakoupit jednotlivě za cenu $7.95.

StormLine II

Výrobce tahové strategie StormLine - RelLab - připravil pro PocketPC její druhé pokračování. To přináší, už podle screenshotu patrné vylepšené a moderní grafické zpracování plné detailů a rozmanitého prostředí. K tomu přibyly nové jednotky a budovy.

Hru koupíte za $21. Demoverzi můžete začít stahovat ZDE . Vyžaduje minimálně PocketPC 2003 s ARM a XScale procesorem.

Plazmoids

Hra Plazmoids! je čistou akční vesmírnou 2D střílečkou, v níž máte za úkol sestřelit co nejvíce nepřátelských lodí. Úrovní je tu celkem 15 a prostřílíte se v nich v jedné ze tří obtížností. Poslouží k tomu 4 zbraně plus jedna speciální.

Plazmoids! od firmy Intorine spustíte na všech HiRes palmech od verze 5.0. Stojí $14.95.

ZBall

Na svých Nokiích se systémem Symbian řady S60 můžete vyzkoušet nový arkanoid zvaný ZBall.

Úrovněmi postupujete ničením všech cihliček. Pokud vám kulička během hry spadne třikrát, prohráváte. Samozřejmě nechybí bonusové obrázky, jako je třeba střelba či rozmnožení kuliček. Rovněž potěší i konstruktor vlastních úrovní.

Hra stojí $6.99 a výrobcem je firma RHiTech .

Máte hluboko do kapsy?

Pie Bill Gates 2: Winter Edition

Ať už z jakéhokoliv důvodu nemáte v oblibě nejbohatšího muže světa Billa Gatese, vyzkoušejte druhé pokračování zábavné arkády od firmy MoreGames Entertainment .

Ta se ve svém principu od prvního dílu v ničem neliší, ale změnil grafický kabátek na zimní a obměny doznala také hudba se zvuky. Úkolem hry je tedy strefovat hlavy vykukujících Billů Gatesů co nejvíce koláči.

Hra je zdarma s spustíte ji na PocketPC od verze 2002.



Angels

Náročnou arkádovou hru pro nás připravila firma HandGems .

Vaším úkolem je navádět hada za vším ovocem v aréně. Had se sice pohybuje sám, ale vy se pomocí čar, které nakreslíte stylusem, snažíte jeho pohyb usměrnit směrem k ovoci. Pokud se had dotkne lebky, nebo vyběhne z hrací plochy, ztrácíte život.