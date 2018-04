Zaházejte si kostkami v BarDice a ulovte duchy s Ghost Hunt (Hry do kapsy 115)

Novinky a aktualizace

eBlocks

Majitelé Sony Ericssonů P800 a P900 si mohou za poplatek $2.99 zakoupit novou logickou hru s názvem eBlocks. Vaším úkolem je v každé úrovni odstranit všechny barevné bloky. O principu hry autor další informace nepodal.

Výrobcem eBlocks je firma Abstrakt Mekanik .

Flipull

Firma Logix Labs vydala logicko-akční hru nesoucí název Flipull. Jste pověřeni úkolem zlikvidovat co nejvíc bloků, kolik jich jen v dané úrovni stačíte zničit...

Flipull spustíte na všech Pocket PC 2000, 2002 a 2003. Stojí $5.00.

Máte hluboko do kapsy?

Moon Intruders

Máme tu další zpracování legendární hry Space Invaders, tentokrát pro Palm OS - Moon Intruders od autora Jude Nelsona .

Hra nabízí výbornou grafiku, která se ale na starších Palm OS trhá. Žádné nastavení a nápovědu tu ale nenajdete.

Moon Instruders je zcela zdarma a stáhnete jej ZDE .

BarDice

Tech Center Labs vydává zábavnou gamesku s kostkami obsahující čtyři hry, přičemž každá má svá pravidla a cíle. Například ve hře Ship, Captian, Mate and Crew musí hráčům ve třech hodech padnout čtyřka, pětka a šestka.

Jednotlivé hry vybíráte tlačítkem Bar. Tlačítkem Roll házíte kostkami. Kliknutím stylusu na jednotlivou kostku se tato pro příští hod zablokuje, a tak se její hodnota v následujících hodech nezmění.

BarDice je zdarma.

Red Snake

Jste-li fanoušky hadů či žížal (říkejte si tomu jak chcete), neváhejte a vyzkoušejte novinku Red Snake od autora Lima Penga . Narozdíl od klasických "hadů", se zde nebudete plazit za potravou, ale musíte co nejdéle vydržet v jedné aréně. Je to jednoduché? Zdá se, že ano, ale had se asi něčeho napil a každou chvíli vám vybočí z kurzu a než se nadějete, už jste ve zdi.

Red Snake je zdarma.

Ghost Hunt

Firma Aim Productions nás potěšila novou zábavnou akční hrou - Ghost Hunt. Hráčovým úkolem je za pomoci stylusu chytat do lasa nejméně dvojici stejných nestvůr (dvě lebky, duchy, dračí hlavy atd.). Na konci kola se vám po vypršeném časovém limitu sečtou výsledky a zapíší do tabulky.

Hru stáhnete ZDE .



V přípravě

Atlantis - Redux

TetraEdge finišuje s přípravami nové adventury, ve které se vžijete do role mladého archeologa pátrajícího po egyptských mýtech a legendách.

Hra má být podle všeho velmi náročná - k jejímu spuštění budete potřebovat PocketPC s 400 MHz> procesorem a Windows Mobile 2003.

Verze pro Pocket PC a Symbian vyjde v říjnu 2004, Palm OS o něco později.





Klasika

Battle City

Battle City je jednou z mála her, snažících se napodobit stařičký titul Tank z herních systémů NES. Cílem hry je v každé úrovni zničit určitý počet nepřátelských tanků a ještě k tomu před nimi uchránit svůj klenot - sošku orla. Po aréně budete sbírat také nějaké bonusy, které vám přidají palebnou sílu, životy atd.

V nastaveních lze předefinovat tlačítka a aktivovat, či deaktivovat zvuky.