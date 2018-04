Zahájení prodeje iPhonu 4 v dalších zemích: Nemáme, čekáte zbytečně

Odbila devátá hodina ranní a zaměstnanec největší pobočky Vodafonu na Queen Street v Aucklandu na Novém Zélandu odvážně vstupuje mezi zástupy natěšených fandů s oznámením, že jim nový iPhone neprodá jednoduše proto, že na pobočce nejsou. "Budete-li tady další hodiny čekat, pouze mrháte časem. O iPhonu 4 zatím nemám žádné informace. Více možná budeme vědět odpoledne," roznítil prodejce již tak dosti neklidný dav.

Opět chaos a selhání, říkají Novozélanďané

Později se ukazuje, že iPhony budou, ovšem ne pro každého. Uspějí jen ti, co se Vodafonu upíší, a ani ti nemají vyhráno, dost možná na ně nezbude. Počet naskladněných iPhonů je totiž velmi omezený. Podle dřívějších zpráv měly být iPhony v prodeji i bez úvazku za cenu 1 099 NZD (asi 790 USD).

Potenciální klienti, kteří u Vodafonu neuspěli, nešetřili kritikou, a organizačně nezvládnutá akce jimi byla označována jako noční můra a fatální selhání.

"Bylo to neuvěřitelné. Nikdo nám pořádně nebyl schopen říci, kde se stala chyba. Obě zúčastněné strany (Apple a Vodafone) se jen navzájem obviňovaly," popsal své pocity Novozélanďan Jacob Creef na stránkách serveru Stuff.

Reakcí na nedostatek nových přístrojů byl během pátečního odpoledne iPhone 4 kompletně odstraněn z novozélandských stránek Vodafone; během víkendu se ale na oficiální web operátora vrátil.

Je s podivem, že ačkoli Apple ze své centrály 26. července oficiálně vypouští tiskovou zprávu, že v pátek bude iPhone 4 v prodeji v dalších sedmnácti zemích, Nový Zéland nevyjímaje, všechny tamní prodejem pověřené subjekty, tedy Vodafone, JB Hi-fi a Magnum Mac, ve čtvrtek deníku NZHerald svorně tvrdily, že telefony ve slíbený den zahájení mít ani nebudou. Očekávána událost se tak místo úspěšné akce proměnila ve frašku, jen málokdo z ní totiž odcházel spokojen.

Připomeňme, že v podobně chaotickém duchu proběhlo na Novém Zélandu uvedení dalšího produktu Apple, tabletu iPad.

Apple iPhone 4 zamířil do Asie i států Evropy V rámci druhé etapy zahájení prodeje bude prozatím poslední generace telefonu od Apple od pátku 30. července v nabídce vybraných prodejců a operátorů v Austrálii, Belgii, Dánsku, Finsku, Hong Kongu, Irsku, Itálii, Kanadě, Lucembursku, Nizozemí, Norsku, Novém Zélandu, Rakousku, Singapuru, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku. Doposud byl přístroj v prodeji v USA, Francii, Velké Británii, Německu a Japonsku jako dotovaný za ekvivalent 199 USD za 16 GB verzi, varianta s dvojnásobnou pamětí pak s úvazkem stojí 299 USD. V sousedním Rakousku je iPhone od pátku k mání u T-Mobile pouze s tarifem a blokovaný. U nás bude iPhone v prodeji spolu s dalšími státy během třetí etapy. Již teď je přitom možné provést na stránkách Vodafone předregistraci a získávat tak nejen ohledně startu prodeje iPhonu čerstvé informace.

Hongkong a Singapur: i tady byl nový iPhone na příděl

V Hong Kongu čekaly zástupy na nový iPhone v obřím obchodním centru Causeway Bay. I tady ale na koupěchtivé klienty čekalo zklamání, když se dozvěděli, že iPhony budou na prodejnách k vyzvednutí až několik týdnu po registraci.

"Počítal jsem, že si iPhone odnesu již dnes," řekl zklamaně sedmadvacetiletý Trinny Wong. Další se podivoval co je to za zahájení prodeje, když vlastně není co prodávat. Někteří oslovení rovněž vyjádřili obavy nad nevhodně umístěnou anténou u nového iPhonu.

V Singaporu zahájili všichni tři tamní operátoři prodej ve stejný čas, celá akce se odehrála v pronajatých prostorech kasina Marina Bay Sands. Vstup a tedy šanci iPhone zakoupit, ale měli pouze na akci zaregistrovaní klienti.

Organizátoři akce se přitom nechali slyšet, že všechna místa (a tím tedy i iPhony) byla obratem zamluvena. Kupující v Singapuru kauza Antennagate od koupě iPhonu neodradila, oslovení ji většinou označovali za přehnanou, uměle vykonstruovanou. Novopečení majitelé iPhonu 4 pak neskrývali radost. "Jsem velmi šťastný, že již mám svůj iPhone. Cítíte se díku tomu tak trochu výjimečně," reagoval jeden z nových majitelů.

"Původně jsem uvažoval o přístroji s Androidem. Ovšem odezvu těchto telefonů i nadále shledávám hlemýždí," vyjádřil se nevybíravě o Androidech nový majitel iPhonu, který se kvůli jeho koupi uvolnil ze zaměstnání.

V Sydney při zahájení pršelo

Ani vytrvalý déšť, který o páteční půlnoci sužoval největší město Austrálie, neodradil natěšené zástupy lidí od mnohahodinového postávání před pobočkami prodejců.

U protinožců získala práva k prodeji trojice operátorů Vodafone, Optus a Telstra a každý z nich přitom údajně naskladnil asi 13 tisíc kusů iPhonů. Ani to však nestačilo k uspokojení všech chtivých nakupujících.

Navzdory kauze Antennagate nejúspěšnějším produktem Applu

Připomeňme, že zájem o nový iPhone je ze strany kupujících od startu prodeje enormní a jen během prvních tří dnů iPhone 4 zakoupilo 1,7 milionů uživatelů. Za tři týdny prodeje tato cifra vyšplhala na tři miliony. To bylo v den konání mimořádné konference kvůli kauze Antennagate. To jsou již ale dva týdny a jen podle skromných odhadů počet prodaných přístrojů již překročil hranici čtyř milionů.