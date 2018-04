Zahájení prodeje iPhonu 4 v Česku: fronta až za roh

3, 2, 1, půlnoc. Operátoři O2 a Vodafone začali nový iPhone 4 prodávat ještě za tmy. Je jen málo přístrojů, na které se v současnosti stojí takové fronty jako na mobilní telefon od firmy Apple. Respektive, na které se vůbec stojí nějaké fronty.

Zatímco u O2 bychom nedočkavce spočítali na prstech rukou a nohou, u Vodafonu stála fronta až za roh. Bylo to způsobeno tím, že Vodafone zpočátku nabídl i nedotovaný "jablečný telefon", O2 zatím jen s úvazkem.

Fronta u značkové prodejny Vodafonu na pražském Václavském náměstí byla zbarvená do červené. Operátor totiž prodej iPhonu 4 odstartoval akcí, v rámci které za červené oblečení slevil tisíc korun z celkové ceny. Vodafone pak kupujícím pro zpříjemnění noci nabídl přímo u prodejních stolků stylově jablečný džus i jablka. Nutno dodat, že nestylově nenakousnutá.

Lidé na telefon od Applu čekali už od šesté hodiny večer. Někteří se podepírali vzájemně, jiní si dokonce přinesli rozkládací židli. Krátce před půlnoci se před obchody obou operátorů zastavovali mladí zahraniční turisté a se zájmem pozorovali, co se to vlastně v centru Prahy děje.

Budete čekat do rána?

Samotné odbavování zákazníků neprobíhalo nijak svižně, ba naopak. Obsluhující museli lidem vyměnit klasické SIM za speciální microSIM a to leckdy zabralo až čtvrt hodiny. "Uvidím, jak se to pohne. Do rána tu však čekat nechci," řekl iDNES.cz mladý zájemce o iPhone na konci fronty.

Za první dvě hodiny odbavil Vodafone v pražské pobočce okolo 150 zákazníků a prodloužil prodej minimálně do třetí hodiny ranní. "Zavřeme s posledním zákazníkem, odhaduji, že ve frontě stále čeká ještě přes padesát zájemců", dodal mluvčí Vodafone Miroslav Čepický.

Telefon začal prodávat i T-Mobile. Prodej začal až ráno o sedmé v pražské prodejně Na Příkopech. Nedočkavci tu dostali i snídani.

Apple iPhone 4 je třetím prodávaným modelem firmy na českém trhu. První iPhone, který se představil v roce 2007, se do České republiky oficiální cestou vůbec nedostal. Premiéru si na českém trhu odbyl až následující model iPhone 3G a pak i jeho nástupce 3GS. Apple iPhone 3G se začal prodávat v červenci 2008 a i u nás se na něj stály fronty. - čtěte: Na iPhone se stály fronty. Lidé čekali až do ranních hodin