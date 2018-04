Žádné hledání nabíječky, mobil dobije kabelka

Britský deník The Daily Telegraph informuje o vynálezu studenta Iowské státní univerzity Joe Hynka, který vynalezl kabelku schopnou s využitím sluneční energie dobíjet mobilní telefony a další drobná elektronická zařízení. Osobní zavazadlo s názvem Power Purse za pomoci malých solárních destiček na svém povrchu využívá slunečních paprsků, které mění na elektrickou energii. Ta se kumuluje v bateriích uvnitř kabelky, k nimž je možné se připojit přes USB rozhraní.

"Spustí se to pokaždé, když uživatel chodí venku. Lidem se to velmi líbí, protože to vyjadřuje ekologická a environmentální témata, zatímco se dobíjí váš mobil nebo iPod," uvedl devětadvacetiletý student Hynek. K dobití mobilu je zapotřebí dvou hodin slunečního záření. Dobíječky je možné využít i pro další menší spotřebiče, jako jsou videokamery či osobní organizéry. Plně nabitá baterie by podle Hynka měla vydržet zhruba měsíc.

Power Purse lze dobíjet i na okenním parapetu a je odolná proti poškrábání a proražení. "Všechny drátky jsou kryty," dodal Hynek. Podle něj může uživatel po příchodu do práce položit kabelku na okenní parapet a nechat ji "pracovat".

Dobíjecí kabelka by měla stát kolem 150 dolarů (2300 korun) a měla by se začít prodávat na internetu na konci tohoto roku.