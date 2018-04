Zadávání znaků na PDA

Možnost jak v terénu zadávat jednotlivé znaky do mobilních zařízení, je hlavní prioritou těchto zařízení. Nejenom že máme s sebou veškeré informace napŕ. Kopírující naši pracovní stanici, ale máme možnost tyto data libovolně měnit a zadávat nové informace přesně tak, jak nám to momentálně vyhovuje.

Graffiti nebo též rozpoznávání písma

Snad každé PDA má tuto funkci a najdeme na trhu jen velice málo zařízení, které takovýto typ vkládání zanků nemá. Jedná se především o lacinější přístroje s operačním systémem Linux, jednoduché diáře atp., zařízení, u kterých výrobce šetřil na licenci za software na rozpoznávání písma. Zadávání znaků se uskutečňuje v oblasti, která je ohraničena a kde za pomoci dotykového displeje a stylusu (pera) uskutečňujeme předdefinované tvary, kterými jsou charakterizovány jednotlivé znaky. Známe typy, kde např. u PalmOS je tato plocha na displeji vyhrazena již od výrobce, nebo také takové zaŕízení, jako WinCE či PocketPC, kde je tato plocha softwarová a při psaní se aktivuje ve spodní části a systém tuto plochu pro psaní vyhradí pouze pro psaní a zobrazování našich tahů.

On Screen klávesnice

Je jednodušší obdoba rozpoznávání písma. Zde se však na displeji zobrazí softwarová klávesnice, kde tapáním na jednotlivá políčka (klávesy) píšeme jako na klasické klávesnici. U PalmOS je tato On Screen klávesnice nepříjemná v tom ohledu, źe nám zabere dalśí místo na displeji. U WinCE a spol. je stejná situace jako u rozpoznávání písma, tudíž plocha, která se vyhradí na psaní Graffiti, je vyhrazena a překreslena softwarovou klávesnicí.

T9 nebo prediktivní psaní

Dalśí možností je funkce zapnutí prediktivního psaní. Tuto funkci už spousta lidí zná z mobilních telefonů, kde psaní hlavně delších zpráv je nudnou záležitostí, a tak nastupuje na scénu slovník, který je buď pevně nahrán v paméti z danou aplikací, nebo se může z Vašeho psaní naučit nová slova a ty Vám poté při jejich opětovném psaní “podhazovat” a nabízet k napsání.

Malá Snap On klávesnice

Jedná se o malou nasazovací klávesnici, která se nacvakne zespodu PDA a slouží pro poznamenání krátkých textů. Je to klávesnice velice podobná těm typům, které se používají k psaní SMS zpráv u mobilních telefonů. Nepotřebují žádné napájení a jsou jednoduše připojitelné a svými malými rozměry se mohou prosadit.

Obdobným řešením jsou zařízení se zabudovanou klávesnicí, jako např. Sharp Zaurus SL 5000D, Visor Treo 180 atp.

Velká stolní klávesnice

Je spíše stolní než mobilní záležitostí, ale hlavními klady je její velikost co do velikosti jednotlivých tlačítek a také její pevnost. Tudíž pokud jedete vlakem na sluźební cestu a své PDA nacvaknete do konektoru této klávesnice, můžete vklidu psát a mít opřené obě ruce o klávesnici. Nevýhodou jsou mechanické rozměry, ale kdo nosí velký kufr, určitě mi dá zapravdu, že se tam někde schová :)

Velká skládací klávesnice

Je asi nejlepśím kompromisem mezi všemi klávesnicemi. Má velká tlaćítka, která se příjemné mačkají jako u notebooku. Je skládací, což ji řadí svými mechanickými rozměry na velikost PDA (akorát je o něco tlustší). Nevýhodou zůstává nutnost klávesnici rozkládat při psaní textu, což se vyplatí pouze u opravdu delšího psaní, a ne pro krátké poznámky. A druhý neduh je její mechanická pevnost. Klávesnice z důvodu skládání je tenká, takže na psaní na klíně to není, musíte mít vždy pod sebou pevnou podložku nebo alespoň dostatečně tuhý sešit či desky.

Závěr.

Veškerá hodnocení jsou u všech zmíněných typů zadávání znaků, písmen a číslic v jednotlivých odstavcích, a proto není nutné nic jiného dodávat. Záleží na každém, jaký způsob upřednostňuje, využívá a který je mu blízký.