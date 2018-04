Začne Český Telecom svůj nový život porušením zákona?

SPT Telecom se v současné době díky mnohamilionovým nákladům transformuje z monopolního kolosu na pružně fungující konkurenceschopnou telekomunikační společnost (takový je teoretický předpoklad). Jednou z položek na této transformaci je změna image a jména společnosti. Namísto SPT Telecom se firma bude od 1.1.2000 jmenovat Český Telecom, což by jejím zákazníkům alespoň trochu mělo dát zapomenout na někdejší služby socialistického telekomu.

Pokud se něco nestane, Český Telecom do svého nového image a nového roku šlápne hned razantně a postaru - porušením zákona. Jak to?

SPT Telecom podobně, jako většina ostatních telekomunikačních společností vyhlašuje na přelom roku 2000 interdikt, zákaz zásahů do sítě. U SPT Telecom tento interdikt platí od včerejška a až do 15. ledna 2000. V tomto směru nejde o nic neobvyklého a je to především obranné opatření před zavlečením problému s Y2K na poslední chvíli a před tragickými následky pro image společnosti při havárii, byť nesouvisející s Y2K problémem.

Co však problém bude, je výjimka z očíslovacího plánu, kterou SPT Telecom udělil do konce letošního roku ČTÚ. Pokud SPT Telecom nepřestane používat takto přidělená čísla, poruší zákonná ustanovení - první krok nově přejmenované společnosti do nového roku, se stane porušením zákona.

SPT Telecom by službu Internet99 měl přestat poskytovat koncem roku, což ale není tak snadné.Především doposud nedošlo k dohodě s ISP o podmínkách nového Internetu 2000 a po pravdě řečeno na vině je tu především SPT Telecom, který si opět myslel, že vše se zvládne koncem roku, když mu provideři odkývají jeho návrh. Neodkývali.

ČTÚ totiž již v minulosti dalo najevo, že nehodlá pro SPT Telecom výjimku prodlužovat, ledaže by o to požádali i ISP. Ti ale takovouto spolupráci bezpochyby budou vázat na dosažení dohody o tarifu Internet 2000.

Udělí ČTÚ výjimku pro SPT Telecom z vlastní vůle, nebo se Telecomu podaří ze situace vybruslit jinak? A nebo zkusí vstoupit do nového image s flekem na převlečeném kabátě? Uvidíme.