Začínáme s PalmOS (8) - Synchronizace a přenos dat z/do PC (HotSync)

HotSync je technologie, která umožňuje synchronizaci nebo kopírování dat mezi jedním nebo více organizery od firmy 3Com a programem Palm Desktop na vašem počítači.

Synchronizace dat z

aplikací Adresář, Diář, Úkoly, Poznámky ve vašem Palmu s daty v programu Palm Desktop na PC. Některé další aplikace, jako je například tabulkový procesor QuickSheet, umí tohoto procesu využít a pomocí něj si zajišťují také výměnu svých dat. U QuickSheetu j

d

e například o výměnu tabulek s Microsoft Excelem. Obsluha a řízení uživatelských přístupů k jednomu centrálnímu počítači. Při procesu HotSync se automaticky rozpozná uživatel připojeného Palmu a automaticky se zpřístupní jeho data v Palm Desktopu a dojde

k synchronizaci nebo kopírování dat.

Při synchronizaci dat dochází k jejich ukládání na PC, a tím vlastně k jejich archivaci. Pokud byste o svá data v Palmu přišli, můžete si je velmi pohodlně do Palmu znovu nahrát zpět při dalším HotSyncu. Během procesu HotSync si můžete do Palmu nainstalovat další aplikace z dodávaného CD nebo stažením z internetových stránek.

Proces HotSync a HotSync Manažer

Synchronizace je proces, pomocí něhož se ověří výskyt a aktuálnost dat v aplikacích na vašem PDA a data v programu Palm Desktop. HotSync zjišťuje pouze změny a rozdíly v datech uložených v Palmu a v Palm Desktopu. Během procesu HotSync se oboustranně přenáší pouze změněná nebo nová data takovým způsobem, abyste měli jak v PDA, tak v Palm Desktopu na PC všechny nej n ovější informace. Tím, že se při procesu HotSync přenášejí pouze nová nebo změněná data, je doba přenosu dat optimalizována na minimum.

Přenášet data mezi Palmem a Palm Desktopem pomocí procesu HotSync je možné buď pomocí synchronizačního kabelu (kolébky) připojeného k PC, nebo pomocí klasického modemu či GSM modemu.

HotSync manažer dohlíží na proces synchronizace. Je spuštěný na pozadí a neustále monitoruje komunikační port na vašem počítači a čeká na příkaz HotSync, vyslaný z Palmu (zmáčknutí HotSync tlačítka na konektoru nebo tělese kolébky). Jakmile tento příkaz dostane, aktivuje přenos dat mezi Palmem a programem Palm Desktop. Proces HotSync můžete aktivovat i tehdy, když máte Palm vypnutý. Stačí, když zmáčknete tlačítko HotSync. Poté se Palm sám zapn e a začne přenášet data.





Nastavení parametrů pro HotSync

Před první synchronizací dat pomocí HotSync musíte provést nastavení několika parametrů včetně jména uživatele Palmu v Palm Desktopu. Tyto parametry stačí zadat pouze jednou, ale kdykoliv se dají podle potřeby změnit.

Nastavení způsobu komunikace Local

Toto nastavení se týká těch, kteří používají pro výměnu dat mezi vlastním

Palm PDA a Palm Desktopem synchronizační kabel (kolébku) připojený k sériovému portu PC.

1)

Dvakrát klepněte myší na ikonu Palm Desktopu na pracovní ploše Windows. Nebo v menu Start ve složce Palm Desktop klepnete myší na ikonu Palm Desktopu. Spustí se program Palm Desktop.

2)

Se spuštěním Palm Desktopu se umístí do lišty Windows ikona manažeru HotSync (dvě šipky proti sobě v kolečku).

3)

V programu Palm Desktop najeďte do menu Setup.

Nastavení způsobu komunikace Modem

Toto nastavení se týká těch, kteří používají pro výměnu dat mezi Palm a Palm Desktopem modem.

1)

Dvakrát klepněte myší na ikonu Palm Desktopu na pracovní ploše Windows. Nebo v menu Start ve složce Palm Desktop klepnete myší na ikonu Palm Desktopu. Spustí se program Palm Desktop.

2)

Se spuštěním Palm Desktopu se umístí do lišty Windows ikona manažeru HotSync (dvě šipky v kolečku).

3)

ďte do menu Setup.

General

Když klepnete myší na ouško záložky General, můžete nastavit parametry pro manažer HotSync.

Always available (vždy přístupný)

V programu Palm Desktop naje

Tato volba zajistí umístění ikony manažeru HotSync do složky s názvem Po spuštění (Startup). V této složce jsou umístěny všechny programy, které se mají spustit ihned po startu Windows. Pokud tedy zvolíte tuto volbu, bude se manažer HotSync spouštět vždy po startu Windows a jeho ikona se umístí do lišty Windows. Výhodou tohoto řešení je, že se při každé s ynchronizaci dat nemusíte starat o to, zda máte manažer HotSync spuštěn, a nemusíte při synchronizaci dat spouštět Palm Desktop.

Available only when Palm Desktop is running (přístupný pouze se spuštěným Palm Desktopem)

Zvolíte-li tuto volbu, manažer HotSync se spustí automaticky vždy, když spustíte program Palm Desktop.

Manual (ruční spuštění)

V tomto případě musíte spustit manažer HotSync vždy sami tak, že na jeho ikonu v menu Start ve složce Palm Desktop klepnete myší.

Sériový port počítače (Serial por

t)

Sériový port COM1 je na zadní části PC opatřen konektorem CANNON 9pin, port COM2 pak 25pin konektorem. Pokud požíváte myš na portu COM1, musíte použít 25pinový port COM2. Synchronizační kabel je však zakončen 9pinovým konektorem, poté musíte použít redukci, kterou koupíte v kterémkoliv počítačovém obchodě. Majitelé PC, kteří mají myš připojenou přes konektor PS/2, mají převážně v zadní části PC dvě 9-ti kolíkové zásuvky s označením COM1 a COM2, takže zde by problém neměl být. Vybraný sériový port však n

e

lze současně sdílet manažerem HotSync a jiným zařízením, například externím modemem. Pokud tedy máte dočasně k vybranému portu připojen externí modem a současně je spuštěn manažer HotSync, modem nebude pracovat!!!

Speed (rychlost)

Tento parametr určuje, jakou rychlostí budou přenášena data mezi Palm a sériovým portem PC. Klepněte myší na šipku za popiskou

Speed

, zobrazí se seznam možných rychlostí. Zkuste nejprve vybrat položky

As Fast As Possible

. Výběrem této položky nastavíte, že bude komunikace bude probíhat co možná nejvyšší rychlostí. Pokud byste se setkali s problémy, zkuste rychlost postupně snižovat.

První HotSync

První HotSync se musí uskutečnit pomocí synchronizačního kabelu připojeného k sériovému portu PC.

1)

Spusťte Palm Desktop na pracovní ploše Windows. Nebo v menu Start (ve složce Palm Desktop) klepnete myší na ikonu Palm Desktopu. Spustí se program Palm Desktop.

2)

Se spuštěním Palm Desktopu se umístí do lišty Windows ikona HotSync manažeru (dvě šipky v kolečku).

3)

Když na tuto ikonu klepnete myší, zobrazí se menu manažeru HotSync. Úplně nahoře najdete položku

Local

. Pokud není vybrána, aktivujte ji.

4) Zkontrolujte připojení synchronizačního kabelu k zadanému sériovému portu PC.

5)

Připojte Palm tak, aby bylo HotSync tlačítko orientováno stejným směrem jako displej a tlačítka tj. nahoru. Nebo zasuňte Palm do kolébky.

6)

Krátce stiskněte tlačítko

HotSync

7) Jakmile HotSync manažer zjistí na komunikačním portu příkaz pro uskutečnění procesu HotSync, zobrazí se na monitoru počítače okno, ve kterém jste nuceni vybrat (ze seznamu) jméno uživatele, s jehož daty chcete provést synchronizaci. Pokud používáte pouze svůj počítač, nabídne se vám standardně jméno uživatele Windows. Pokud vám toto jméno vyhovuje, zvolte je. Pokud ne, můžete zadat n o vé jméno. Vámi zadané jméno se přenese do Palmu, čímž se vlastně pojmenuje.

8)

Klepněte na tlačítko

OK