Začínáme s PalmOS (7) - Instalace, odstranění a přenos aplikací

Instalace aplikací

Organizér Palm má v paměti

ROM

(Read Only Memory) uloženy standardně operační systém a následující aplikace: Adresář, Diář, Úkoly, Poznámky, Kalkulačka popř. Výdaje. Výhodou všech PDA typu Palm je možnost nahrávání dalších aplikací, které se vám líbí a jsou kompatibilní s PalmOS. Do Palmu tedy můžete nahrát například různé typy her, aplikace pro ovládání IrDA portu, databázové programy, grafické programy, prohlížeče WWW,

e

mailové správce a WAP prohlížeče atd… Na vašem PC v programu Palm Desktop je část, která vám umožní jednoduché nahrání aplikace do vašeho Palmu. Celý proces nahrávání aplikací do Palmu je součástí synchronizace dat mezi Palmem a PC. Tento proces se nazýv

á HotSync.





1)

Nejprve je nutno si na PC nainstalovat Palm Desktop - viz. výše.

2) Překopírujte si potřebnou aplikaci i se složkou, ve které leží, na pevný disk, nejlépe do složky c:/Program_Files\Palm\Add-On (složka Add-On se nalézá ve složce, do které jste nainstalovali Palm Desktop.

3) Spusťte na PC program Palm Desktop. Ikonou pro spuštění Palm Desktopu na liště Windows 95/98/2000 nebo Windows NT 4.0 .

4)

Po spuštění

Palm Desktop

klepněte myší na ikonu

Install

, určené pro instalaci aplikací do organizérů Palm, ve kterém se zobrazí jméno uživatele Palm a prázdný seznam souborů, určených pro nejbližší nainstalování.

5)

Klepněte na tlačítko

Add

ožky

Add-On

na vašem počítači.

6)

Otevřete aplikaci, kterou chcete do Palmu nainstalovat (mají příponu

*.prc

, která se nachází na levém okraji okna. Po klepnutí se zobrazí okno. Zobrazí se okno s obsahem sl).

7) Pokud ze seznamu chcete nějakou aplikaci odstranit ještě před instalací, vyberte ji myší a klepněte na tlačítko Remove .

8) Máte-li již seznam kompletní, klepněte na tlačítko Done . Poté již stačí zmáčknout tlačítko HotSync na propojovacím sériovém kabelu a uskuteční se instalace a synchronizace dat mezi diářem a stolním PC.

Odstranění aplikací

Pokud budete potřebovat v paměti Palmu uvolnit místo pro nějakou novou aplikaci nebo se vám stará aplikace “okouká”. Volné místo můžete udělat jenom smazáním nepotřebných aplikací. Vymazat se dají pouze vámi nainstalované aplikace, nikoliv ty standardní uložené v paměti ROM, ta je pouze na čtení!

1) V

manažeru aplikací (

Applications

).

2) Ukažte tužkou na ikonu Menu a z menu App vyberte položku Delete .

3) Zobrazí se okno Delete se seznamem nainstalovaných aplikací.

4) Ukažte na aplikaci, kterou chcete smazat.

5)

Ukažte tužkou na tlačítko

Delete

. Zobrazí se hlášení, zda chcete aplikaci opravdu smazat.

6) Ukažte tužkou na tlačítko Yes . Tím potvrdíte smazání aplikace.

7) Pokud máte potřebné aplikace smazány, ukažte tužkou na tlačítko Done . Průběžně jste informováni o volném místě v paměti v jednotkách kb ( kilobyte) a také názorným indikátorem - bar grafem.

Přenos dat přes infračervený port IrDA

Infračervený port (IrDA) je určen pro bezdrátový přenos mezi dvěma PDA zařízeními, propojení s mobilním telefonem, k ovládání atp. IrDA port je tmavé kouřové sklíčko, které je umístěno buď na horní, nebo boční straně PDA. Doporučená vzdálenost mezi dvěma PDA je v rozpětí od 5 cm do 1 metru. Mezi organizéry by neměla být žádná překážka a měly by na sebe vzájemně vidět.

Mezi dvěma zařízeními Palm lze přenášet:

vybra ný záznam z Adresáře, Diáře, Úkolů nebo Poznámek nebo záznam z Adresáře jako vizitku

současně všechny údaje z Adresáře, Diáře, Úkolů nebo Poznámek

vlastní aplikace a data

Odesílání dat přes IrDA port

1)

Najděte si záznam nebo aplikaci, kterou chcete přenést do jiného Palmu.

2)

vyberte položku

Beam

Z menu

3) Namiřte váš IrDA port směrem na druhý IrDA port, do kterého chcete data přenést.

4)

Vyčkejte na informační okno, ve kterém vás Palm informuje o tom, že připravuje data pro přenos. Následně po přenosu jste upozorněni, že je přenos u konce.

Příjem dat přes IrDA port

1)

Zapněte váš Palm.

2)

Nasměrujte Palm směrem na druhý, vysílající Palm.

3)

Vyčkejte na informační okno, ve kterém jste dotázáni, zda chcete data přijmout.

4)

Na dotaz odpovězte

Yes

5)

Počkejte, až budete informováni o skončení přenosu dat. A zmáčkněte

OK

. DIR>