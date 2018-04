Začínáme s PalmOS (5) - Ovládací prvky aplikací

Aplikace určené pro kapesní počítače Palm používají několik typů ovládacích prvků, kterými lze zadávat volby, pohybovat se po údajích nebo vybírat potřebné informace.

Tlačítka (Buttons)

Tlačítky provádíme výběr nebo potvrzení nějaké funkce či příkazu. V mnoha případech se ukázáním na tlačítko zobrazí dialogové okno. Tlačítky můžete údaje zadané v okně potvrdit, stornovat nebo spustit další okno, ve kterém můžete předchozí informace ještě doplnit. Nejčastě j šími tlačítky jsou OK , New, Cancel, Done atp.

Zatrhávací pole (Check box)

Tento ovládací prvek patří do skupiny přepínačů a slouží k výběru jedné ze dvou voleb. Když je čtvereček zatržen, volba je aktivní. V opačném případě je volba neaktivní. Pokud je čtvereček prázdný a chcete jej zatrhnout nebo chcete zatrhnutí odstranit, ukažte do jeho středu tužkou.

Rolovací šipky (Scroll arrows)

Tyto šipky jsou trojúhelníkové a slouží pro posun seznamu údajů o stránku výše nebo o stránku níže. Standardní barva šipky je černá, pokud lze ovládat. Pokud jste například na konci stránky, změní šipka dolů svoji barvu na šedou. Stejnou rolovací funkci plní dvoupolohové tlačítko na čelním panelu Palmu.

Posuvná lišta (Scroll bar) Pokud máte dokument nebo seznam,

který se nevejde na jednu stránku displeje, zobrazí se automaticky u pravého okraje posuvná lišta pro posuv stránky nahoru a dolů. Pomocí šipek, které jsou umístěny na začátku a konci tohoto pole, se můžete pohybovat po jednotlivých řádcích textu. Dále me

z

i těmito šipkami je tučný kurzor, kterým můžete skokově listovat v dokumentu, pokud na něj ukážete tužkou a táhnete patřičným směrem.

Menu

Menu je nabídka funkcí programu umístěná na horní liště u každé aplikace. U jednoduchých aplikací však nemusí být vůbec. Pod názvem položky v menu se skrývá určitý příkaz, který se po vybrání této položky provede. Některé položky v menu jsou stejné ve většině aplikací pro Palm. Jak jednotlivá menu vypadají a jaké obsahují položky, naleznete u popisu konkrétních aplikací

nebo v helpu. Aktivace menu 1)

Spusťte některou z aplikací

2)

Ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu (u levého dolního rohu plochy pro psaní Graffiti).

3)

Aktivuje se menu, v kterém si můžete vybrat z několika funkcí.

4)

Pro vybranou položku se zobrazí určité hlášení, vykoná se daná funkce, nebo se vyvolá další úroveň menu atp.

Rychlý výběr z menu pomocí Graffiti

Většina položek v menu má uvedeno za svým názvem ještě zkratkové písmeno. Pokud toto písmeno napíšete do příkazového řádku , automaticky se p rovede příkaz z menu, který tomuto písmenu odpovídá. Příkazový řádek se zobrazí, když napíšete na plochu Graffiti znak obyčejného lomítka (z levého dolního rohu směrem k pravému hornímu rohu). Jakmile je příkazový řádek aktivován, zobrazí se vám na spod n ím okraji displeje tučný znak lomítka a tři tečky. Systém čeká na vepsání znaku pro provedení příkazu z menu. Pokud tak neučiníte do 2 sekund, příkazový řádek zmizí.

Výběr fontů

Skoro všechny aplikace v Palmu, které pracují s textem, můžete upravit pro zobrazení jedním ze tří fontů. A to pro každou aplikaci zvlášť, tak jak vám to vyhovuje. Malý font je standardem a jsou pomocí něho standardně zobrazována data u všech aplikací, druhý font je tučný a třetí má velká písmena, ten je asi nejvhodnější pro toho,

kdo má potíže se čtením malých znaků. Na displeji se sice zobrazí méně řádků, ale jsou lépe čitelné.

Jak změnit typ fontu:

1) Spusťte například aplikaci Zápisník ( Memo Pad ).

2) Z menu Options vyberte položku Font (/ F) .

3) V zobrazeném dialogovém okně ukažte tužkou na požadovaný font.

4)

Ukažte na tlačítko

OK

, dialogové okno se zavře a v aplikaci se změní velikost písmen.



Kategorie

Pro lepší orientaci jsou ve všech aplikacích zavedeny kategorie, do kterých si můžete seskupovat jednotlivá data z aplikací. Názvy kategorií můžete editovat, mazat nebo přidávat nové dle vlastního rozdělení. Základní rozdělení je

All

. Pokud vytvoříte nový záznam v některé aplikaci, je tento záznam automaticky zařazen do kategorie

Unfiled

. Ještě v průběhu zápisu tohoto záznamu však můžete určit, do které kategorie jej chcete zařadit. Jednotlivé záznamy do kategorií lze měnit i později.

Přiřazení záznamu do kategorie

1)

Spusťte některou z aplikací, kde lze použít seskupování záznamů do kategorií, např. Adresář (

Address Book

).

2) Vyberte si některý z již napsaných záznamů. Pokud žádný nemáte, vytvořte ho.

3)

Ukažte tužkou na tlačítko

Details

4) Zobrazí se dialogové okno a v něm najdete položku s popiskou Category :

5) Ukažte tužkou na šipku nebo jm éno kategorie za popiskou.

6) Rozbalí se seznam již vytvořených kategorií. Jednu z nich si vyberte a na ni ukažte tužkou.

7)

Ukažte na tlačítko

OK

a vrátíte se zpět k datům. V pravém horním rohu se pak pro vybraný záznam zobrazí jméno kategorie, ve které záznam leží.

Úprava kategorií

Na konci seznamu vytvořených kategorií je v menu položka s názvem

Edit Categories

. Ta slouží pro vytváření nových a úpravu nebo smazání stávajících kategorií. Jméno kategorie může být až 15 znaků dlouhé, může obsahovat mezery nebo české znaky s diakritickými znaménky.

Přidání nové kategorie

1)

V zobrazeném okně ukažte na tlačítko

New

2) Do dialogového okna Edit categories zadejte nové jméno kategorie.

3) Potvrďte ukázáním na tlačítko OK .

Přejmenování kategorie

1) V okně se seznamem kategorií ukažte na tu, kterou chcete přejmenovat. 2) Ukažte na tlačítko Rename . 3) Zobrazí se stejné okno jako pro vytvoření nové kategorie. V okně vám bude nabídnut původní název, který můžete libovolně měnit. 4) Potvrďte opět tlačítkem OK .

Smazání kategorie

1) V okně se seznamem kategorií ukažte na tu, kterou chcete smazat. 2) Ukažte na tlačítko Delete . 3) Pokud jsou v právě odstraňované kategorii uloženy nějaké aplikace, jste upozorněni na to, že tyto aplikace budou přemístěny do kategorie Unfiled . 4) Potvrďte opět tlačítkem OK .

Při vybrání určité kategorie se zobrazí pouze záznamy, které jsou do této kategorie zařazeny. Takto si můžete prohlížet data po jednotlivých kategoriích. Když chcete zobrazit všechny záznamy, vyberte ze seznamu katego

rii s názvem All.