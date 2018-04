Začínáme s PalmOS (20) - ukončení seriálu

Dnešn

ím článkem shrňme, co všechno jsme se mohli ve všech těch devatenácti dílech setkat a o čem jsme si povídali. Zároveň zde naleznete hypertextové odkazy na jednotlivé díly, a tak se může tento článek stát rozcestníkem, pokud hledáte nějakou informaci nebo

pokud jenom zrovna nevíte, kde naleznete cokoliv v menu atp.

15.6.2001

Začínáme s PalmOS (2) - Nastavení po zapnutí>

Dnešní článek nám bude pojednávat o prvotních nastaveních a základy práce s PDA.

22.6.2001

Začínáme s PalmOS (3) - Základní manažer aplikací>

Manažer aplikací je hlavní část, ve které jsou zobrazeny veškeré aplikace obsažené v paměti RAM vašeho Palm počítače.

29.6.2001

Začínáme s PalmOS (4) - Psaní a zadávání znaků>

Při psaní je nutné se řídit určitými pravidly psaní znaků, v dnešní části se dozvíme, jak efektivně psát, jak vůbec psát a další užitečné tipy.

6.7.2001

Začínáme s PalmOS (5) - Ovládací prvky aplikací>

Každý program má určité uživatelské prostředí, ve kterém se pohybujeme. Toto prostředí by mělo být pro snadnou obsluhu popsáno a to je náplní dnešního článku.

13.7.2001

Začínáme s PalmOS (6) - Zabezpečení, Nápověda a Vyhledávání dat>

Každý program má určité zabezpečení, o kterém si povíme, dále obsahuje nápovědu, která se dá různými postupy vyvolat. A na závěr si popíšeme funkci vyhledávání.

20.7.2001

Začínáme s PalmOS (7) - Instalace, odstranění a přenos aplikací>

Dnešní článek nám popíše základní instalaci neboli nahrání aplikací do Palmu, jejich odstranění a přenos na jiné PDA.

27.7.2001

Začínáme s PalmOS (8) - Synchronizace a přenos dat z/do PC (HotSync)>

Dnešní článek nám popíše základní synchronizaci neboli přenos dat mezi naším Palmem a stolním PC.

3.8.2001

Začínáme s PalmOS (9) - HotSync pomocí modemu, nastavení>

Dnešní článek je věnován rozboru HotSync synchronizace pomocí modemu. Veškeré nastavení adres, protokolů, vytáčení telefonu, rychlostí atp.

10.8.2001

Začínáme s PalmOS (10) - Nastavení (Prefs)>

Pro nastavování všech systémových záležitostí a k nastavení funkčnosti systému podle požadavků uživatele slouží aplikace Prefs.

17.8.2001

Začínáme s PalmOS (11) - Nastavení (Prefs) - pokračování>

Jelikož nastavování veškerých dat a výpis jednotlivých menu je dosti obšírný, následuje dnes pokračování předešlé části.

24.8.2001

Začínáme s PalmOS (12) - Nastavení (Prefs) - dokončení>

Jelikož nastavování veškerých dat a výpis jednotlivých menu je dosti obšírný, následuje dnes již dokončení trilogie článků o Nastavení (Prefs).

31.8.2001

Začínáme s PalmOS (13) - Zabezpečení (Security)>

Velice užitečnou kapitolou po seznamování se s PalmOS je zabezpečení vašich dat před nežádoucím přečtením a jejich prozrazením. Půjčíte PDA známému a on se doví to, co se nikdy neměl dovědět; pro více informací čtěte dále...

7.9.2001

Začínáme s PalmOS (14) - Kalkulačka (Calculator)>

Jako v každém PDA, i v PalmOS naleznete kalkulátor. Bohužel, tento neskrývá moc vědeckých funkcí a je spíše pro ty, co chtějí sečíst dvě čísla a jsou moc líní...

14.9.2001

Začínáme s PalmOS (15) - Adresář (Address Book)>

Pro vedení všech kontaktů na vaše známé, kolegy, firmy je dodáván v základní sestavě Adress Book, který již ve své základní podobě splní veškeré požadavky. No posuďte sami...

21.9.2001

Začínáme s PalmOS (16) - Diář (Date Book)>

Dnešní článek vám ukáže základní rozsah prací a možnosti využití základní aplikace Diář. Popis menu, pracovní plochy atd.

27.9.2001

Začínáme s PalmOS (17) - Diář (Diary) - dokončení>

Dnešním článkem dokončíme putování po základní aplikaci Diář. Označením důvěrných schůzek začneme a popisem menu ukončíme tento díl.

5.10.2001

Začínáme s PalmOS (18) - Zápisník (Memo Pad)>

Dnešní seriál pokračuje dalším popisem základní aplikace umožňující práci s krátkými texty a poznámkami. Ano, jedná se o MemoPad, česky zápisník.

12.10.2001

Začínáme s PalmOS (19) - Úkoly (To Do)>

Náš již devatenáctý díl pokračuje další základní aplikací, kterou jsou Úkoly. Velice žádaná aplikace, ve které si zaškrtáváte splněné a nesplňené úkoly. Třídění do kategorií atd.

19.10.2001