Začínáme s PalmOS (19) - Úkoly (To Do)

Aplikace Úkoly umo žňuje:

Rychlé vytvoření s

ez

namu věcí, které máte udělat Přiřazení priority (důležitosti) každému úkolu

, známkou

Volitelně přiřadit úkolům datum nebo periodu opakování (např. dnes, zítra, za týden později atp.) Volitelně zařadit úkoly do kategorií, podobně jako u

ostatních aplikací

Třídit úkoly podle

data, priority nebo kategorie Doplnit úkoly o poznám

ky, ve kterých můžete úkol upřesnit nebo přidat potřebné informace

Spuštění aplikace Úkoly

Stiskněte na čelním panelu Palmu tlačítko aplikace Úkoly (obrázek listu se zatrhnutými položkami). Na displeji s názvem To Do List se zobrazí seznam již uložených úkolů.





Vytvoření nového úkolu

1)

Spusťte

v PDA Palm aplikaci Úkoly. Zobrazí se okno To Do List

se seznamem již zadaných úkolů.

2)

Ukažte tužkou na tlačítko

New

na spodním okraji displeje.

3) Stále zůstáváte v okně To Do List , ve kterém přibude nový řádek, na kterém bliká kurzor.

4)

Do právě vzniklého řádku zapište text úkolu. Tento text může být delší, než je délka řádku.

5)

Ukažte tužkou kdekoliv na displej, tím zrušíte vybrání úkolu.

Oprava úkolu 1)

Spusťte aplikaci Úkoly.

2)

ých úkolů si vyberte ten, který chcete opravit, a ukažte na něj tužkou. Úkol se vybere a na místo, kam jste ukázali, se umístí kurzor.

3)

Nyní můžete text úkolu opravit.

4)

Jakmile máte znění úkolu opraveno, ukažte tužkou kamkoliv na displej. Tím zrušíte v

ybrání úkolu. Smazání úkolu

Máte tři možnosti, jak smazat ze seznamu libovolný úkol. Buď smažete celé znění úkolu, nebo úkol smažete pomocí příkazu

Delete Item

Ze seznamu zobrazenz menunebo pomocí dialogového okna

1) Spusťte aplikaci Úkoly. 2) Ze seznamu z obrazených úkolů si vyberte ten, který chcete smazat, a ukažte na něj tužkou. Úkol se vybere a na místo, kam jste ukázali, se umístí kurzor. 3) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details . 4) Zobrazí se dialogové okno To Do Item Details. 5) V tomto okně ukažte na tlačítko Delete . 6) Jste dotázáni, zda chcete tuto poznámku opravdu smazat. Pokud ano, ukažte na tlačítko OK . Pokud chcete tuto položku smazat v PDA , ale pro jistotu si zálohovat data při synchronizaci dat na PC, označte zaškrtávací pole Save archive copy on PC . 7) Současně s ukázáním na tlačítko OK se položka vymaže.

Přiřazení úrovně (priority)

Nastavení úrovně priority úkolu určuje jeho relativní důležitost, a to vůči ostatním, pomocí 5 stupňů úrovně priority. Priorita může také sloužit jako jeden z parametrů pro třídění, přičemž úkoly s nejvyšší prioritou jsou umístěny na začátku. Jakmile prioritu u úkolu změníte, aplikace s e automaticky set ř ídí . Nejvyšší prioritu má číslo 1. Při zapisování nového úkolu se mu přiřadí automaticky priorita 1.

1)

Při zapisování textu úkolu ukažte tužkou na číslo, které najdete na začátku každého řádku s úkolem. Jakmile na toto číslo ukážete, zobrazí se seznam s úrovněmi priority.

2)

Vyberte si potřebnou úroveň a ukažte na ni tužkou.





3)

Jakmile nastavíte úroveň priority, automaticky se tento úkol zařadí v seznamu tak, aby jeho pořadí odpovídalo jeho důležitosti.

Označení úkolu jako splněného Každý úkol, který si zapíšete do aplikace Úkoly, má na začátku řádku umístěn znak pro splnění úkolu, který je zobrazen zatrhávacím polem ve tvaru čtverečku. Jakmile úkol splníte, můžete tento znak změnit a označit úkol za splněný. Pomocí tlačítka

Show

a nastavením potřebných parametrů pak můžete splněné úkoly skrýt.

Zařazení úkolu do kategorie - při psaní

1)

Spusťte aplikaci

Úkoly. 2)

Ukažte tužkou na tlačítko

New

. Zobrazí se nový řádek určený pro zadání popisu úkolu.

3)

Ukažte tužkou na tlačítko

Details

. Zobrazí se okno

4) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Category . Zobrazí se seznam vytvořených katego rií.

5) Ukažte tužkou na potřebnou kategorii. Tím dojde k zařazení právě vytvářeného úkolu do vybrané kategorie.

6)

Ukažte tužkou na tlačítko

OK

Zařazení úkolu do kategorie - dodatečné zařazení

1) Spusťte aplikaci Úkoly. 2) Ukažte tužkou na úkol, který chcete zařadit do jiné kategorie. Na místo, kam jste ukázali, se umístí kurzor. 3) Ukažte tužkou na tlačítko Details . Zobrazí se okno To Do Items Details. 4) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Category . Zobrazí se seznam vytvořených kategorií. 5) Ukažte tužkou na potřebnou kategorii. Tím dojde k zařazení vybraného úkolu do nové kategorie. 6) Ukažte tužkou na tlačítko OK.





Termínování úkolů

Jestliže zadáte v Palmu úkol, jehož splnění je termínováno, můžete si k tomuto úkolu přiřadit konkrétní datum splnění. Datum může také sloužit jako jeden z parametrů pro třídění, přičemž úkoly s nejbližším datem jsou umístěny na začátku. Jakmile datum u úkolu změníte, aplikace si úkoly opět sama setřídí.

1)

Spusťte aplikaci Úkoly. Zobrazí se seznam úkolů.

2)

Ukažte tužkou na úkol, ke kterému chcete přiřadit datum.

3)

Potom ukažte tužkou na tlačítko

Details

. Zobrazí se okno

4) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Due Date . Zobrazí se seznam předvolených možností:

Today (Dnešek). Přiřadí vybranému ú kolu aktuální datum.

Tomorrow (Zítřek). Přiřadí vybranému úkolu datum následujícího dne.

One week later (Za týden). Přiřadí vybranému úkolu datum odpovídající stejnému dni za týden.

No Date (Žádné datum). Nepřiřadí vybranému úkolu žádné datum.

Choose Date . Umožní zadat libovolné datum. Zobrazí se okno Due Date s kalendářem. V jeho horní části si pomocí šipek vyberte rok. Pod rokem ukažte tužkou na měsíc a ve vybraném měsíci ukažte na potřebné datum.

5) Jakmile vyberete konkrétní datum, vrátíte se zpět do ok na To Do Item Details. 6) Nyní ukažte tužkou na tlačítko OK .

Důvěrné úkoly

1) Spusťte aplikaci Úkoly. 2) Vyberte si úkol, který chcete označit jako důvěrný, a ukažte na něj tužkou. Tam, kam ukážete, se zobrazí kurzor. 3) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details . 4) Zobrazí se dialogové okno To Do Item Details, kde najdete zatrhávací pole s popiskou Private: 5) Jste-li rozhodnuti, zatrhněte čtvereček tak, že do něj ukážete tužkou. Pokud máte aktivovánu funkci Hide private records (Skryj důvěrné záznamy), v seznamu úkolů se tento již nebude zobrazovat 5) Po zatrhnutí ukažte na tlačítko OK .

Třídění seznamu úkolů

1) Spusťte aplikaci Úkoly. 2) Máte-li zobrazen seznam úkolů, ukažte tužkou na tlačítko Show v pravém dolním rohu displeje. Zobrazí se okno To Do Prefer ences. 3) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Sort by:. Zobrazí se seznam s následujícími kritérii:

Priority, Due Date (priorita, datum)

Due Date, Priority (datum, priorita)

Category, Priority (kategorie, priorita)

Category, Due Date (kategorie, datum)

4) N yní ukažte tužkou na potřebné kritérium. 5) Po vybrání ukažte tužkou na tlačítko OK.

Nastavení způsobu zobrazení

Aplikace Úkoly vám umožňuje volitelně nastavit zobrazování jednotlivých údajů na displeji. Můžete si tedy sami zvolit, které údaje budete mít zobrazeny na displeji, a tím si seznam úkolů zpřehlednit nebo upřesnit.

1)

Spusťte aplikaci Úkoly.

2)

Máte-li zobrazen seznam úkolů, ukažte tužkou na tlačítko

Show

v pravém dolním rohu displeje. Zobrazí se okno

3) Ukažte tužkou na zatrhávací pole těch voleb, které potřebujete nastavit:

Show Completed Items

Je-li toto zatrhávací pole aktivní, zobrazí se všechny úkoly. Nesplněné i splněné. V opačném případě se zobrazí pouze ty, které jste ještě neoznačili jako splněné.

Show Only Due Items

Je-li toto zatrhávací pole aktivní, zobrazí se pouze termínované úkoly přináležející aktuálnímu datu, datu pozdějšímu nebo ty, které nemají datum specifikované. Tedy i splněné s nespecifikovaným datem.

Record Completion Date

Pokud si naplánujete nějaký úkol například na 1. 1. 2001, je termínem splnění úkolu 1. 1. 2001. Pokud zatrhávací pole aktivujete společně s aktivovaným polem Show Completed Items, pak se po splnění úkolu datum plánovaného splnění 1. 1. 2001 přepíše datem skutečného splnění úkolu, te

dy aktuálním datem. Show Due Dates

Pokud aktivujete toto zatrhávací pole, pak se na konci každého řádku s termínovaným úkolem zobrazí datum plánovaného splnění úkolu.

Show Priorities

Pokud aktivujete toto zatrhávací pole, pak se na začátku každého řádku s úkolem zobrazí nastavená úroveň priority.

Show Categories

Pokud aktivujete toto zatrhávací pole, pak se na konci každého řádku s úkolem zobrazí příslušná kategorie, do které je úkol zařazen.

Delete Item /D (Smazání úkolu)

Smaže úkol a před smazáním zobrazí varovné hlášení s upozorněním, zda chcete tento úkol opravdu smazat. Pokud následně ukážete na tlačítko

OK

, bude úkol smazán. Tlačítko

Cancel

operaci zruší.

Attach Note /A (Připojit poznámku)

Otevře okno To Do Note, do kterého můžete zadat textovou poznámku upřesňující nebo doplňující stručný popis úkolu.

Delete Note /O (Smazat poznámku)

Nejprve musíte vybrat úkol, u kterého chcete smazat poznámku. Při použití tohoto příkazu se zobrazí varovné hlášení s upozorněním, zda chcete poznámku k úkolu opravdu smazat. Pokud ukážete na tlačítko

Yes

, úkol bude smazán. Tlačítko

No

operaci zruší.

Purge /E (Smazat splněné úkoly)

I když označíte úkol jako splněný, zůstává nadále v seznamu úkolů. Příkaz Purge smaže všechny úkoly označené jako splněné (s aktivovaným znakem pro splnění úkolu). Před smazáním se zobrazí okno s varovným hlášením s dotazem Save archive copy on PC (uložit archvní kopii na PC). Pokud aktivujete zatrhávací pole, dojde sice ke smazání v Palm u , ale při první synchronizaci dat se všechny takto smazané úkoly přenesou do programu Palm Desktop na PC.

Beam Item /B (Přenos úkolu)

Tento příkaz odešle vybraný úkol do jiného Palm u přes infračervený port.

Beam Category (Přenos kategorie)