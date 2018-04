Začínáme s PalmOS (15) - Adresář (Address Book)

Aplikace Adresář Vám nabízí

Možnost uchování a následného vyhledání jména (osoby, firmy), adresy, telefonních nebo faxových čísel a dalších informací. Můžete zadat až pět typů telefonních čísel (domů, práce

, fax, mobilní telefon nebo jiné).

Pro každý záznam možnost zadání e-mail adresy. Můžete si zvolit, které z telefonních čísel se bude zobrazovat v seznamu položek v aplikaci Adresář. Ke každé položce můžete připojit textovou poznámku s doplňujícími údaji. Položky adresáře můžete seskupovat do kategorií s následnou možností rychlého vyhledávání a přehledného prohlížení položek, roztříděných podle těchto kategorií. Můžete nastavit třídění položek v seznamu. Podle příjmení a jména, nebo podle společnosti a příj

mení.

Spuštění Adresáře

Stiskněte na čelním panelu Palmu tlačítko aplikace Adresář (tlačítko se znakem telefonního sluchátka). Na displeji s názvem Address List se zobrazí seznam již uložených položek.

Vytvoření nové položky Adresáře

1)

Spusťte na Palmu a

plikaci

Adresář

. Zobrazí se okno Address List

se seznamem již zapsaných položek.

2)

Ukažte tužkou na tlačítko

New

na spodním okraji displeje.

3) Zobrazí se okno Address Edit , určené pro zadávání kontaktních údajů o osobě nebo firmě.

4)

Postupně do jednotlivých kolonek zadávejte Vaše údaje. Mezi kolonkami se můžete pohybovat kliknutím tužky na patřičné místo. U každého vyplňovaného pole zajistí Palm automatické vložení velkého písmena na počátku slova.

5)

Jakmile jste si jisti, že jste zadali všechny údaje, zmáčkněte

Done

. Zapsaná položka se automaticky zařadí do seznamu kontaktů podle abecedního pořádku. Oprava či úprava položek v Adresáři

1)

Spusťte aplikaci Adresář.

2)

Ze seznamu zobrazených položek si vyberte tu, kterou chcete upravit či opravit, a ukažte na ni tužkou. Položka se vybere a místo seznamu se zobrazí okno

Address View

, určené pro prohlížení vybrané položky.

3)

Ukažte tužkou na tlačítko

Edit

. Dále již postupujte jako v předchozím případě.

Smazání položky Adresáře

1)

Spusťte aplikaci Adresář.

2)

znamu zobrazených položek si vyberte tu, kterou chcete upravit či opravit, a ukažte na ni tužkou. Položka se vybere a místo seznamu se zobrazí okno

Address View

, určené pro prohlížení vybrané položky.

3)

Ukažte tužkou na tlačítko

Edit

Ze se. Zobrazí se okno

4) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details .

5) Zobrazí se dialogové okno Address Entry Details

6) V tomto okně ukažte na tlačítko Delete .

7) Jste dotázáni, zda chcete tyto položku opravdu smazat. Pokud ano, ukažte na tlačítko OK . Pokud chcete tuto položku smazat v Palmu, ale pro jistotu ji chcete zálohovat při synchronizaci dat na svém PC, označte zaškrtávací pole Save archive copy on PC .

Nalezení položky v Adresáři

Pokud přesně víte, jak se hledaná osoba nebo firma jmenuje, nebo pokud se chcete rychle pohybovat po seznamu položek, můžete použít funkce Look Up :

1) Spusťte aplikaci Adresář. 2) Na dolním okraji displeje se nachází řádek s popiskou Look Up . 3) Ukažte tužkou za tuto popisku a napište počáteční písmeno hledaného jména nebo názvu firmy (záleží, jak máte nastaveno zobrazování položek asdresáře). 4) Funkce Look Up nalezne první položku začínající tímto písmenem.

Třídění položek Adresáře

V aplikaci Adresář můžete nastavit způsob třídění seznamu položek. Buď podle příjmení a jména , nebo podle společnosti a př íjmení . Toto nastavení nemá žádný vliv na skutečné pořadí uložených položek.

1)

Spusťte aplikaci Adresář.

2)

Ukažte tužkou na ikonu

Menu.

3) Z menu Options vyberte položku Preferences.

4) Zobrazí se dialogové okno Address Book Preferences . V něm najdete pop isku List By s dvěma možnostmi třídění seznamu položek:

Last Name, First Name (příjmení, jméno)

Company, Last Name (společnost, příjmení)

5) Ukažte tužkou na OK . Seznam se přeskupí. Při větším množství dat můžete obdržet hlášku Sorting (třídění).

Vybrán í typu a pořadí telefonních čísel u položek

Při zadávání údajů do jednotlivých polí položky Adresáře si všimněte, že nalevo od popisky pro zadávání telefonního čísla je i šipka pro zobrazení seznamu typů telefonních čísel. Máte tak možnost zadat do jedné položky i několik stejných typů čísel (např. dvě čísla do práce) nebo měnit pořadí čísel (napřed domů, potom do práce atp.).

1)

Spusťte aplikaci Adresář.

2)

Ze seznamu zobrazených položek si vyberte tu, u níž chcete změnit pořadí nebo typ telefonního čísla, a ukažte na ni tužkou. Položka se vybere a místo seznamu se zobrazí okno

Address View

3) Ukažte tužkou na tlačítko Edit . Zobrazí se okno Address Edit.

4) Ukažte tužkou na šipku nacházející se vlevo od popisky, např. Work . Rozvine se seznam s typy telefonní ch nebo i jiných čísel, z něhož si můžete vybrat potřebný typ čísla.

Seznam druhů čísel pro kontakt

Home - číslo domů

Work - číslo do práce

Fax - číslo faxu

Mobile - číslo mobilního telefonu

Other - další nespecifikované číslo, například do auta, poz námka atp.

E-mail - adresa elektronické pošty

Main - jiné hlavní číslo, např. na sekretariát

Pager - číslo na pager

Pomocí tohoto seznamu můžete změnit i pořadí uvedených čísel. Nejprve místo Work vyberte ze seznamu Home, a následně na poli Home pod ním vyberete Work. Tím dojde k záměně pořadí čísel.





Přiřazení položky adresáře do kategorie

V aplikaci Adresář můžete položky třídit do kategorií tak, jak si je nadefinujete, viz výše. Do jedné kategorie si můžete umístit firemní kontakty, do druhé pak například kontakty na soukromé osoby atp.

1)

Spusťte aplikaci Adresář.

2)

Ze seznamu zobrazených položek si vyberte tu, kterou chcete zařadit do kategorie. Položka se vybere a místo seznamu se zobrazí okno

Address View

3) Ukázáním na tlačítko Edit se ote vře dialogové okno Address Edit se všemi údaji pro danou položku.

4)

Ukažte tužkou na tlačítko

Details

5) Zobrazí se dialogové okno Address Entry Details a v něm najdete popisku Category .

6) Ukažte tužkou na šipku nebo jméno kategorie za popiskou.

7)

ne se seznam již vytvořených kategorií. Jednu z nich si vyberte a ukažte na ni tužkou. Ukažte na tlačítko

OK

a vrátíte se zpět do okna Address View. V pravém horním rohu se pak pro vybraný záznam zobrazí jméno kategorie, ve které záznam leží.

8)

Ukažte tužkou na tlačítko

Done.

Rozvi

Nastavení položky jako Private (Důvěrné)

Pomocí zaškrtávacího pole Private

při editaci dané položky si můžete označit konkrétní položku jako důvěrnou. Pokud následně v aplikaci

Security

zvolíte, aby se důvěrné položky nezobrazovaly,

Hide Private Records

, zůstanou nepovolaným uživatelům utajeny a přístup k nim je podmíněn zadáním přístupového hesla, které si sami zvolíte.

Beam Category (Přenos kategorie)

Tento příkaz odešle všechny položky právě vybrané kategorie do jiného PDA přes infračerv ený port IrDA.

Beam Business Card (Přenos vizitky).

Tento příkaz odešle předem vytvořenou vizitku do jiného PDA přes infračervený port IrDA.

Beam Address /B (Přenos položky adresáře)

Tento příkaz odešle právě vybranou položku do jiného PDA přes infračerv ený port IrDA.

Delete Address /D (Smazání položky adresáře)

Tento příkaz smaže právě vybranou položku adresáře. Protože dojde k vymazání, zobrazí se nejprve okno s varováním, zda chcete opravdu vybranou položku smazat. Pokud ukážete na tlačítko OK , bude p oložka vymazána, nebo lze zadat Cancel , zrušení.

Attach Note /A (Připojení poznámky)

Tento příkaz zobrazí okno pro zadání textové poznámky k právě vybrané položce adresáře, kde si můžete vepsat další podrobnější informace o kontaktu.

Select Business Card (Vybrání vizitky)

Tento příkaz vytvoří z právě vybrané položky adresáře vizitku. Můžete si tak udělat svoji vlastní, a tu pak odeslat zákazníkovi na jeho Palm organizér pomocí infračerveného portu IrDA. Pokud pak chcete poslat svoji vizitku někomu jinému, stačí dlouze držet mechanické tlačítko Adresáře, automaticky se odešle Vaše vybraná vlastní vizitka!

Rename Custom Fields (Přejmenování uživatelských polí v položce)