Začínáme s PalmOS (13) - Zabezpečení (Security)

, aktualizováno

Velice užitečnou kapitolou po seznamování se s PalmOS je zabezpečení vašich dat před nežádoucím přečtením a jejich prozrazením. Půjčíte PDA známému a on se doví to co nikdy neměl dovědět; pro více informací čtěte dále...