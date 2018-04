Začínáme s PalmOS (11) - Nastavení (Prefs) - pokračování

Auto-Off after (Automatické vypnutí)

Zde si můžete nastavit časový interval v rozsahu 1-3 minut, po jehož uplynutí se Palm včetně podsvícení displeje automaticky vypne.

1)

Ukažte tužkou na údaj za

popiskou Auto-off after. 2)

Zobrazí se seznam, ze kterého můžete vybrat potřebný časový interval.

Úroveň hlasitosti systémového zvuku (System Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti systémového zvuku. Systémový zvuk může doprovázet každý dotek tužky na displeji nebo navázání spojení s Palm Desktopem při synchronizaci dat pomocí technologie HotSync.

1)

Ukažte tužkou na šipku za popiskou System Sound. Zobrazí se seznam s jednotlivými úrovněmi hlasitosti:

Off (Vypnuto) Jakmile vypnete sy

stémový zvuk, vypnete také zvukový signál při navázání spojení s Palm Desktopem během provádění synchronizace dat.

Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň. Medium (Střední) Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

Úroveň hlasitosti zvuku alarmu (Alarm Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti zvuku alarmu. Alarm můžete využít například v aplikaci Diář pro akustické připomenutí schůzky.

Off (Vypnuto) Vypnutí zvuku, nic víc. Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň. Medium (Střední) Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

High (Vysoký)

Vybrán ím této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

Úroveň hlasitosti zvuku her (Game Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti zvuku u her. Ukažte tužkou na šipku za popiskou Game Sound. Zobrazí se seznam s jednotlivými úrovněmi hlasitosti:

Off (Vypnuto)

Provede vypnutí zvuku. Některé hry však toto nastavení ignorují a mají nastavení ve svém menu.

Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň.

Medium (Střední)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

Příjem přes infračervený port (Beam Receive)

Pomocí této funkce můžete povolit nebo zakázat příjem dat přes zabudovaný infračervený port IrDA.

1) U

kažte tužkou na šipku za popiskou

Beam Receive

. Zobrazí se seznam s dvěma volbami:

Off (Vypnuto)

Pokud si vyberete Off, nebudete moci do svého Palmu přijímat data přes infračervený port.

On (Zapnuto)

Pokud si vyberete On, budete moci do svého Palmu přijímat data přes infračervený port.

Nastavení modemu (Modem)

Pokud komunikujete s PDA přes modem, je nutno nastavit některé důležité parametry, bez nichž by modem nemusel vůbec vytočit telefonní číslo nebo se spojit s jiným modemem.

Způsob vytáčení čísla

Ab

y mohl modem vůbec vytočit telefonní číslo, musíte mu zadat, jakým typem volby má toto číslo vytočit.

TouchTone (Tónová volba)

Pokud tužkou ukážete na tuto volbu, bude se telefonní číslo vytáčet pomocí zvukových tónů. Vytočení čísla je téměř okamžité. Tuto volbu však můžete použít pouze u těch telefonních linek, které jsou připojeny na ústřednu, která vytáčení čísel pomocí tónové volby podporuje. (dnes již skoro všechny)

Rotary (Pulzní volba)

Pokud tužkou ukážete na tuto volbu, bude se telefonní číslo vytáčet pomocí pulzů. Vytočení čísla trvá déle. Tuto volbu pak můžete použít u těch telefonních linek, které jsou připojeny na ústřednu, která vytáčení čísel pomocí tónové volby nepodporuje. (Starší ústředny atp.)

Modem

Ukážete-li tužkou na šipku za popiskou Modem, můžete si vybrat některý z nastavených modelů:

PalmPilot US/Canada

PalmPilot UK

USRobotics Courier

USRobotics Sportster

USRobotics Sportster Si

Practical Peripherals

Megahertz

Hayes Smartmodem

Standard

Custom

K těmto modelům jsou již zadány doporučené parametry pro správnou komunikaci. Pokud vám tyto parametry z nějakého důvodu nevyhovují nebo svůj modem mezi uvedenými nenajdete, zkuste zvolit ze seznamu Standard. Jeho parametry, pokud vám nevyhovují, můžete přizpůsobit vlastním požadavkům. V tomt

o

případě se vytvoří automaticky typ Custom.

Speed (Rychlost spojení s modemem)

Ukážete-li tužkou na šipku za popiskou Speed, můžete si vybrat některou z nastavených rychlostí:

57 600 bps

38 400 bps

28 800 bps

19 200 bps

14 400 bps

9 600 bps

4 800 bps

2 400 bps

1 200 bps Speaker (Hlasitost zvuku modemu)

Touto volbou si můžete nastavit úroveň hlasitosti modemu při vytáčení čísla, při navazování spojení s jiným modemem nebo faxovým zařízením.

1)

Ukažte tužkou na šipku za popiskou Speaker. Zobrazí se seznam

s následujícími volbami: Off (Vypnuto)

Vypnutím systémového zvuku vypnete jakékoliv upozornění o špatně navázaném spojení atp.

Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň. Medium (Střední) Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

Flow Ctl (Řízení průtoku dat)

Pomocí tohoto parametru můžete nastavit, zda bude během přenosu dat programově řízen jejich průtok. Ukažte tuž kou na šipku za popiskou Flow Ctl. Zobrazí se seznam s následujícími volbami:

Automatic

Vybráním této položky nastavíte automatické řízení průtoku dat (doporučeno).

On (Xon)

Vybráním této položky nastavíte řízení průtoku dat na Xon

Off (Xoff)

Vybráním tét o položky nastavíte řízení průtoku dat na Xoff.

String (Inicializační řetězec)

Inicializační řetězec je posloupnost AT příkazů, které se před vytočením telefonního čísla pošlou do modemu. Modem takto můžete nastavit podle vlastních požadavků. Nastavení inicializačních řetězců naleznete v manuálu k modemu. Každý řetězec musí začínat příkazem AT, za kterým následují jednotlivé další znaky a příkazy.

Nastavení TCP/IP protokolu (Network)

Palm má v sobě implementovánu podporu TCP/IP protokolu pro komunikaci přes modem s počítačovou sítí na stejném protokolu. Tento protokol můžete použít pro připojení přes poskytovatele internetových služeb - Internet service providera (ISP) k Internetu nebo pro vzdálený přístup ke svému počítači.

Service (Nastavení služby)

V Pa

lm jsou již předem nadefinovány parametry pro různé typy služeb připojení.

1)

Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky

Service

. Zobrazí se menu se seznamem předdefinovaných služeb:

Aimnet



AT&T WorldNet



Compuserve



Earthlink



Netcom



PSINet



UNIX



UUNet



Windows RAS (Remote Access System] 2)

Nyní si můžete vybrat některou z těchto předdefinovaných služeb. Jakmile ji vyberete, automaticky se přiřadí všechny její základní parametry, z nichž některé se zobrazí na displeji. U některých služeb však musíte ještě některé parametry doplnit sami.

Vytvoření nové služby

Palm vám umožňuje vytvořit také i jinou, vlastní službu s vlastními parametry nutnými například pro připojeni k vašemu poskytovateli Internetu.

1)

V okně

Preference

ukažte tužkou na ikonu pro akt

ivaci menu. 2) Z menu Service

vyberte položku

New

3) Za popiskou Service se vytvoří nová služba se jménem Untitled .

4) Nyní můžete Untitled přepsat na libovolný název.

Vytvoření nové služby s použitím vlastností jiné

Pokud jste zjistili, že vám některá z předdefinovaných služeb vyhovuje, ale potřebujete u ní změnit pouze několik parametrů, pak si můžete vytvořit novou službu, která si načte nastavení parametrů z jiné služby.

1)

Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky

Service

předdefinovaných služeb.

2)

Ukažte tužkou na již vytvořenou službu, na jejímž základě chcete vytvořit službu novou. Na displeji se zobrazí parametry pro vybranou službu.

3)

V okně

Preference

ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu.

4)

te položku

Duplicate

. Automaticky se vytvoří nová služba se stejným názvem doplněným na konci o slovo

Copy

. Zobrazí se menu se seznamemZ menuvyber

Smazání služby

1) Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky Service . Zobrazí se menu se seznamem předdefinovaných služeb: 2) Ze seznamu vyberte služ bu, kterou chcete smazat. 3) Nyní ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu. 4) Z menu Service vyberte položku Delete . Zobrazí se okno Detele Service , ve kterém jste dotázáni, zda chcete vybranou službu smazat či nikoliv. 5) Ukažte tužkou na tlačítko OK , po kud chcete vybranou službu smazat. Tlačítko Cancel operaci zruší.

User Name (Uživatelské jméno)

Zde musíte zadat uživatelské jméno, potřebné pro přihlášení do zvolené sítě nebo k určité službě. Toto jméno slouží zpravidla pro identifikaci uživatele, který se k dané síti nebo službě přihlašuje. Ukažte tužkou za popisku User Name . Na místo, kam jste tužkou ukázali, se umístí kurzor. Nyní můžete napsat své uživatelské jméno pro přístup do sítě.

Password (Uživatelské heslo)

Uživatelské jméno identifikuje uživatele, ale pro ověření autorizace přístupu k zadané síti nebo službě musí být téměř vždy uživatelské jméno ještě doplňeno heslem.

Pokud ještě heslo nemáte zadáno, zobrazí se za popiskou Password -unassigned-.

1) Ukažte na toto slovo tužkou. Zobrazí se okno Password . Napište heslo pro přístup do sítě nebo k dané službě. 2) Slovo -Unassigned- se změní na -Assigned- .

Phone (Telefon)

Zde můžete nastavit telefonní číslo pro přístup do sítě nebo ke službě, pokud využíváte modem. Kromě toho zde můžete zadat ještě další parametry pro vytáčení čísla nebo speciální instrukce pro volání pomocí karty.

Phone (telefonní číslo)

Ukažte tužkou za popiskou Phone na nápis

Tap to enter phone

. Ukažte tužkou za popisku

Phone#

a napište telefonní číslo pro přístup do sítě nebo ke službě, pokud používáte modem.

Dial prefix (Před vytočením - předčíslí)

1)

Pokud používáte ústřednu a potřebujete-li před vytočením zadat číslo pro volání mimo ústřednu (0, 9 atp.), ukažte za popisku

Dial prefix

. Zobrazí se okno

2) Zadejte číslo pro aktivaci volání mimo ústřednu. Za číslem napište čárku, která reprezentuje při vytáčení dvousekundovou prodlevu.

3)

Ukažte tužkou na zatrhávací pole před popiskou. Je-li pole zatrženo, aktivujete funkci

Dial prefix

Disable call waiting (Vypnout oznamování příchozího hovoru)

Call waiting je funkce telefonu, která vám oznamuje, že vám někdo volá, i když jste právě spojeni pomocí modemu a přenášíte data. Toto oznámení může způsobit přerušení datového spojení. Pokud váš telefon tuto funkci podporuje, budete nuceni tuto funkci speciálním kódem vypnout. 1) Ukažte za popisku Disable call waiting a zapište speciální kód pro vypnutí funkce Call waiting u svého telefonu (najdete v manuálu). 2) Ukažte tužkou na zatrhávací pole před popiskou. Je-li pole zatrženo, aktivujete funkci Disable call waiting .

Use calling card (Použití volací karty)