Začíná TechXNY - Nový CEO Palmu? - a další aktuality

Bude dnes představen nový XScale iPAQ?

Podle pověstí, které kolovaly o internetu v obě vzniku tohoto Palmareportu (neděle večer) by mohl v pondělí Compaq oficiálně představit svůj nový XScale iPAQ H3950 a H3970.

H3900 řada by měla být vybavena 400 MHz XScale procesorem PXA250, 64MB RAM, 240x320 displejem a SD slotem. H3970 bude mít navíc Bluetooth a 48MB flash ROM (H3950 jen 32MB ROM). Modely by měly mít ale rovněž vylepšenou výdrž baterie, výkonnější IrDa port (dokonce s aplikací - dálkovým ovladačem) a lepší displej.

Očekává se, že H3950 bude stát $649 a H3970 $749.

Dnes začal TechXNY

známější spíš pod předchozím názvem PCExpo. V očekávání je zde mnoho věcí, mimo jiné i možnost ohlášení nových PalmOS 5 modelů (v té nejoptimističtější variantě), či alespoň podrobnějších informací o firemních záměrech (to je asi víc realistické).

Jako pravděpodobné se jeví to, že Sony uvede svoje nové Clié T650c v US verzi (pod názvem T660c?), je možné, že Handspring představí Treo300. Netrpělivě se čeká na informace od Palm, Inc.. Z kuloárů rovněž prosákly informace o možném GPS zařízení s PalmOS od firmy Garmin.

Nechme se překvapit a nezapomeňte, že informace najdete u nás!

Vymažeme AddressBook?

Chapura totiž zítra vydá nový PalmOS adresář s názvem KeyContacts. A co nám nabídne? Především mnohem víc polí (dalších 40 - třeba práci, jméno sekretářky, jména dětí a mnoho dalších). Další super věc - víc kategorií u jednoho kontaktu (podobně jako u WinCE) - budete moci mít jeden kontakt v kategorii pracovních kolegů i přátel. Nelze pominout ani schopnost definovat až 250 kategorií s možností 250 znaků.

Nu, přehled novinek by byl mnohem delší a program zítra rozhodně stáhneme a prozkoušíme. Takovéto novinky nevznikají každý den...

Bude mít DELL vlastní PDA?

Podle agentury pro výzkum trhu ARS chystá firma Dell Computers svůj vstup na trh s PocketPC handheldy.

Palm čeká tento týden jmenování nového CEO

Zpravodajské agentury přinesly zprávu o tom, že Palm, Inc. tento týden pravděpodobně jmenuje Toda Bradleyho (na snímku) novým CEO "hardwarové" části Palm, Inc..

Místo CEO po Carlu Yankowskim od listopadu vykonával Eric Benhamou.