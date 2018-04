Začíná druhé kolo soutěže o mobily a digitální foťáky

Na Mobil.cz můžete v druhé polovině léta vyhrát mobilní telefony a digitální fotoaparáty. Dnešním dnem startuje druhé kolo soutěže s firmou Eurocomm. Pokud jste se nezvládli zúčastnit prvního kola, máme pro vás špatnou zprávu - soutěže se už účastnit nemůžete. Soutěže na Mobil.cz budou na Mobil.cz téměř až do konce léta.

I když ale v žádné z řádných soutěží nevyhrajete, nemusíte být zklamaní. Automaticky totiž postupujete do slosování o mobily Samsung, které do této mimořádné soutěže věnovala společnost Kiboon Mobile. Účast v této mimořádné soutěži má jednu jedinou podmínku – musíte se úspěšně zúčastnit všech řádných letních soutěží na Mobil.cz (podle pravidel pro tyto soutěže, tedy v případě naší první soutěže musíte úspěšně absolvovat všechny kola) a nesmíte v žádné z nich něco vyhrát.

Soutěž se společností Eurocomm

První soutěží, kterou vám na Mobil.cz nabízíme, je soutěž se společností Eurocomm o tři mobilní telefony, tři digitální fotoaparáty a čtyři dárkové předměty.

1. cena – mobilní telefon Nokia 6100

2. cena – mobilní telefon Nokia 3510i

3. cena – mobilní telefon Sony Ericsson T100

4. a 5. cena – digitální fotoaparát HP 120

6. až 8. cena – velký ručník Sony Ericsson

9. a 10. cena – značková šňůrka na krk Sony Ericsson

Soutěže se můžete zúčastnit zde (www.mobil.cz/soutez.html)

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 4. srpna 2003 (0:00:00) do středy 13. srpna 2003 (23:59:59) ve třech kolech. 1. kolo soutěže probíhá ve dnech 4.8. (0:00:00) – 7.8. 2003 (23:59:59), 2. kolo ve dnech 8.8. (0:00:00) – 10.8. 2003 (23:59:59) a 3. kolo ve dnech 11.8. (0:00:00) – 13.8. 2003 (23:59:59).

Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností EUROCOMM Group s.r.o., Mobil Media a.s., MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky všech třech kol. Pro odpověd ve druhém a třetím kole je třeba vyplnit heslo, které uživatel získá v prvním kole soutěže a také e-mailovou adresu, kterou zadal v prvním kole soutěže. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a ceny budou zaslány elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním číslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zařazením do marketingové databáze společností Mobil Media a.s. a EUROCOMM Group s.r.o. Společnosti se zavazují, že neposkytnou údaje třetí straně. Společnosti se také zavazují, že pokud o to budou písemně požádány, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.