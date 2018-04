Začíná cenová válka. Půjdou ceny mobilů dolů?

Pochází váš mobilní telefon z dotace některého z operátorů? Bojíte se po jejich posledních prohlášeních, že nový přístroj již budete kupovat za plnou cenu? Všechno může být jinak. Tak za prvé. Dotační politika našich operátorů není zdaleka tak štědrá, jako u jejich zahraničních kolegů. Jak v případě telefonů na úpis (pro tarifní programy musíte k ceně telefonu přičíst aktivační poplatek), tak v případě telefonů z předplacených sad se již delší dobu pohybují ceny telefonů na hraně, kdy se ještě dá mluvit o dotaci ze strany operátora. Přesné informace si samozřejmě všechny zainteresované strany drží pod pokličkou, ale z našich informací vyplývá, že to se štědrostí naši operátoři zrovna nepřehánějí. Oproti cenám v některých jiných zemích tak platíme za telefon v dotaci (tarif i předplacená karta) relativně reálnou sumu. Operátoři však vyhrožují, že budou zdražovat, a lednový ceník Paegasu je toho zářným příkladem. Budeme tedy na telefon muset pěkně dlouho šetřit?

Asi to nebude tak černé. Dotacím a to právě i těch opravdových v zahraničí je odzvoněno. Super levným telefonům v předplacených sadách, které se staly výhodným celoevropským byznysem, odmávali v mnoha evropských zemích již před rokem a momentálně zůstávají jen v několika málo zemích (například Francie či Polsko). Ne jinak tomu bude i u nás a to také díky snaze Evropské Unie, která dotaci telefonů chce zrušit do dvou let úplně, protože podle ní deformuje dotace volný trh s mobilními telefony. No a právě tato nová situace moc nehraje do karet výrobcům mobilů. Trh stagnuje, protože většina Evropy je již nasycena a na řadu přichází pouze generační výměna telefonů za novější. Pokud by ale ceny telefonů zůstávaly na současné úrovni, tak si i mnoho západoevropanů radši ponechá svůj starý telefon a nebude jej měnit každý rok, jak by si přáli výrobci telefonů. U nás a dále na východ by se z dvouletého cyklu stal třeba tříletý a delší. To by některé producenty mohlo položit, a proto se snaží snížit cenu telefonů na minimum.

Jak na to? Tak především musí opustit drahé západoevropské či japonské výrobní základny a přesunout se na východ. Někomu stačí jen východní Evropa, jiní odtáhnou svojí káru rovnou do jihovýchodní Asie. Jedni zůstanou ve svých továrnách a ti druzí přenechají výrobu na některé externí firmě. A aby to bylo složitější, někdo si bude telefony sám nadále navrhovat, jiný to přenechá na externím výrobci. Co z tohoto guláše vznikne, není náplní dnešního článku, ale již teď je jasné, že Alcatel už nemusí být Alcatelem, Motorola Motorolou a třeba Siemens Siemensem. Ericsson a Sony se rovnou sloučily a ostatní budou vyrábět třeba ve stejné továrně se stejnými komponenty, k čemuž vlastně dochází již dnes. A co to bude stát?

Ceny půjdou dolů. Asijské firmy vyrábějící telefony pro známé značky chtějí utrhnout co největší kus koláče a předhánějí se v co nejnižší cenové nabídce výměnnou za obrovské množství telefonů, které vyrobí. Zářným příkladem může být DBTEL, neznámá tchajwanská firma, která sice vyrábí i vlastní telefony, s kterými ale prorazila jen na domácím a čínském trhu. Právě DBTEL zahájil cenovou válku, když nabídnul Siemensu cenu za jeden telefon 40 USD a to včetně vývoje. Do této chvíle nevídaná cena, která je ve stejném měřítku zhruba o deset patnáct dolarů nižší než u konkurence. Připomeňme, že se jedná o cenu včetně vývoje. Starší výprodejní modely lze vyrábět levněji, protože se již vývoj zaplatil. Kdo by ale takovou cenu nenavrhnul, když má zajištěnu výrobu až deseti milionů telefonů a to jen v roce 2002. A když bude Siemens spokojen, může se v dalších letech objednávka opakovat. Více se o dodávkách DBTELu pro Siemens a Alcatel dozvíte v těchto článcích.

A co na to konkurence? Jako první se ozvala Motorola, pro kterou vyrábí mnoho modelů telefonů také tchajwanský Acer, přeci jen o něco známější firma než DBTEL. Některé z těchto telefonů jsou dobře známé i u nás, prodává se zde model Motorola T205 a do prodeje se chystá i novinka T191. Kdo měl některý z těchto telefonů v ruce, ví, že mají s Motorolou společné jen to logo. Právě model T191 je velmi úspěšný, a proto Motorola počítá se spoluprací Aceru i do budoucna. Ale za úplně jiných cenových podmínek. Po vzoru DBTElu žádá výrazně nižší ceny, které by jsme měli ocenit již u nástupce modelu T191. Jestli to bude nedávno představená T190 , nebo něco jiného, se dozvíme v prvním čtvrtletí letošního roku. Po Motorole následují i další, takže například Arima Comunnication bude nadále vyrábět a nově i vyvíjet pro japonské firmy na které se specializuje (nejenom GSM telefony). GVC pak bude vyrábět GPRS přístroje pro Ericsson (SonyEricsson). Výměnou za nižší ceny však výrobci žádají dlouhodobé kontrakty na velké množství telefonů. Z krátkodobého hlediska by je tato cenová válka totiž přivedla na mizinu.

Vyjmenované firmy samozřejmě nejsou jediné, reagovat bude muset i Flextronics nebo Celestica, která má výrobní závod i ve středočeském Kladně. To samé bude platit třeba i pro CEC a jeho sesterské podniky, které vyrábějí telefony například pro Philips nebo Sagem. A co z celé války poplyne? Tak především nižší ceny telefonů, které by se i bez dotace mohly vejít do současných cenových relací a v mnoha případech možná i pod ně. Na druhou stranu si často budeme kupovat telefony, které budou mít se světoznámou značkou společné již jen logo výrobce, nebo budou vevnitř totožné s konkurencí. V blízké budoucnosti bude rozhodovat design, protože funkce budou mít telefony velmi podobné. Ze stejného základu se u některého modelu některé funkce povolí, u jiného nikoliv. To celé platí především pro low-endy. Drahé telefony, hlavně ty stylové, si zřejmě budou nadále vyvíjet mateřské firmy, přeci jen prestiž a nové technologie si budou chtít udržet pod vlastní pokličkou. A hlavně, luxusní přístroje kupuje omezená skupina lidí, kteří až tak na cenu nehledí a jsou ochotni si připlatit.