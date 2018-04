Začíná 12. ročník veletrhu Invex

BRNO/PRAHA (ČIA) – Srovnatelný počet vystavovatelů i pronajaté plochy se situací v předchozích letech očekávají pořadatelé letošního 12. ročníku mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex 2002. Ten dnes začíná na brněnském Výstavišti a potrvá do 11. října. Pořadatelem je tradičně společnost Brněnské veletrhy a výstavy (BVV).

Na letošní ročník se přihlásilo přibližně 810 vystavovatelů z 16 zemí. V loňském roce akci navštívilo více než 135 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost vidět expozice 842 vystavovatelů ze 16 zemí. "Výrazněji by se měla změnit odborná kvalita veletrhu, a to nejen díky rozšířenému počtu návštěvních dní pro odbornou veřejnost, ale i připravovanému doprovodnému programu," uvedl manažer veletrhu Tomáš Uherek.

Letošní ročník by se měl zároveň více orientovat na obchodní setkání. Jako protiklad k řadě rušných expozic pro nejširší okruh návštěvníků chtějí pořadatelé zájemcům nabídnout účast v projektech Business to business, One to one business meetings, Match making a dalších. "Smyslem je umožnit kontakt právě těch správných partnerů, ať již správným výběrem vhodných návštěvníků, nebo umožněním diskrétního a klidného setkání mimo vlastní expozice," vysvětlil Uherek. Doprovodný program se oproti předchozím letem více zaměří i na oblast státní správy a samosprávy.