Zachraňte Zemi před nárazem asteroidu nebo ulovte legendárního vlka (Hry do kapsy 161)

Novinky a aktualizace

Spider Mania v2.00

Pro fanoušky solitare karetních her je k dispozici nová verze kolekce více než 85 solitarových her Spider.

Kromě velkého počtu her se Spider Mania může chlubit svým vizuálním zpracováním včetně volby vlastního pozadí ve formátu JPG.

Hra stojí $9.98 a výrobcem je firma PDArt .

Match

Pěkné pexeso pro PocketPC přináší firma GameZoneProject .

Úkol hry netřeba představovat. V co nejkratším čase musíte najít všechny páry kartiček. Jejich počet závisí na velikosti hrací plochy, kterou si nastavíte před začátkem hry.

Match je za poplatek $9.99 a je již delší dobu dostupný i pro palmy a telefony se systémem Symbian S60.



City of Angel

Hra City of Angel od firmy Luckia je inspirovaná populární arkádou Down!, ve které je vaším cílem dostat se s malým andělem zpátky do nebe přes "hopsání" po mracích. Nemůžete ale dlouho otálet. Obrazovka stále stoupá nahoru a pokud uvíznete na jejím vrcholu, prohráváte.

K ovládání vám postačí dvě tlačítka. Čím déle vydržíte skákat po mráčcích, tím více bodů získáváte.

Hra stojí $12.95.

Sabrewulf

Firma In-Fusio vydala pro mobilní telefony se systémem MS Smartphone novou 2D adventuru, ve které se vydáte patnácti úrovněmi se svým hrdinou ulovit legendárního gigantického vlka - Sabrewulfa.

Hra byla původně dostupná pro handheldy Gameboy Advance. Nyní si ji můžete za $12.99 zakoupit i pro svůj MS Smartphone.

Busteroid

Znovu se dostává osud Země do vašich rukou. Tentokráte nebudeme bojovat proti nehostinným marťanům, ale asteroidu velikosti USA, jenž se chce s naší Zemí nekompromisně srazit. Vědci poslali na tento asteroid vás v podobě sondy, která jej musí zneškodnit.

Hra stojí $9.99, výrobcem je firma Oopsdigital a demoverzi stáhnete ZDE .

Máte hluboko do kapsy?

Duke3D

Chtěli byste si zahrát na svém palmu s OS5 legendární FPS Duke Nukem 3D? Potom není jednodušší cesty, než si stáhnout nový port Duke3D a spolu se soubory desktopového Duke Nukema si jej nainstalovat na paměťovou kartu.

Ve hře si můžete nastavit rozlišení a předefinovat tlačítka. Stránky programu včetně jeho stažení naleznete ZDE .

V přípravě

3D Star Racer

BlazeDev dokončuje práce na připravované akční závodní hře 3D Star Racer.