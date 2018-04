Zachraňte třetí svět – zbavte se svého starého mobilu

Napadlo vás, že byste mohli pomoci zachránit život nebo naučit aspoň nějaké malé dítě telefonovat? Je to docela snadné, stačí svůj vyřazený mobil místo do koše přenechat firmě ReCellular Inc. Tedy alespoň Američané se takhle snadno mohou stát filantropem.